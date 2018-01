No dia 4 de outubro, às 16h30, a Secretaria do Meio Ambiente (SMA) de São Paulo realizará, no Parque Estadual Alberto Loefgren (Horto Florestal), o lançamento de placas e banners sobre o abandono de animais domésticos, que deverão ser instaladas nos principais acessos dos parques da capital.

O abandono de pets em parques de São Paulo é uma terrível realidade. Atinge a maior parte dos parques públicos da capital e a campanha busca, por meio da conscientização e da informação, resolver grande parte do problema. O evento contará com a presença do secretário Bruno Covas, responsável pela pasta.

A comunicação trará informações sobre a situação de risco em que a pessoa coloca a vida do animal ao abandoná-lo nesses locais, além das consequências ao meio ambiente e o fato de essa atitude ser criminosa, prevista na Lei Federal de Crimes Ambientais 9.605/98.

“Muitos acreditam que o parque, a natureza, é o melhor lugar para um animal viver, mas se esquecem de que eles estão acostumados, há gerações, a receber os cuidados do homem”, explica Fábio Pregucci, que faz parte do grupo de voluntários Os Cães do Parque, que há quase três anos atua de forma continuada em um dos parques estaduais de São Paulo.

Abandonar cães e gatos nesses locais diminui ainda mais as chances de eles sobreviverem, já que ficam expostos a vários perigos naturais, como picadas de insetos venenosos, doenças da região (a erliquiose, por exemplo, transmitida por carrapatos) e mordidas de animais silvestres. Além disso, eles passam fome e sede, já que não estão aptos a viver por conta própria (não sabem caçar e têm dificuldades em encontrar abrigo e água limpa).

Apesar de não ser uma ONG estabelecida, o grupo Os Cães do Parque já resgatou mais de 150 animais e é responsável por realizar o controle populacional nessas áreas, promovendo castrações e encaminhamento desses animais para adoção. Aliás, a ação da secretaria atende à solicitação desses voluntários, em conjunto com ONGs e associações de proteção a animais, como a Associação Natureza em Forma, a ONG Cão Sem Dono, Celebridade Vira Lata e Distrito Animal.

Desenvolvido pelo setor de comunicação da Secretaria do Meio Ambiente, em parceria com as entidades protetoras, o material institucional será instalado, a princípio, em dois dos principais parques da capital: o Horto Florestal e o Villa-Lobos. A ideia é contemplar outras áreas da cidade de São Paulo e do interior nos próximos meses.

Serviço:

Lançamento da campanha contra o abandono de animais em parques

Local: Parque Estadual Alberto Loefgren (Horto Florestal)

Rua do Horto, 931 – Tremembé

Data: 4 de outubro, quinta-feira

Horário: 16h30