Hoje é o último dia da 12ª Pet South America, uma das maiores feiras do setor pet da América Latina, que apresenta as tendências do mercado de produtos e serviços para animais de estimação e que devem estar nos consultórios dos veterinários e nas prateleiras dos principais pet shops em 2014.

ACOMPANHE O BLOG CONVERSA DE BICHO: FACEBOOK | TWITTER

Abertura da 12ª Pet South America - Crédito: Divulgação

O evento, que está sendo realizado no Expo Center Norte, em São Paulo, é apenas para profissionais do setor e este ano está focado principalmente na área da saúde, apesar de trazer mimos que prometem agradar principalmente os bichos.

E esse é um mercado aquecido por aqui. Afinal, no Brasil, 44% dos lares brasileiros possuem animais de companhia em seus domicílios, segundo o estudo Radar Pet 2013, divulgado pela Comissão de Animais de Companhia (COMAC) do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde Animal (SINDAN). Já o Fórum Pet Brasil 2013, divulgado pela consultoria Gouvêa de Souza (GS&MD), revela que o mercado pet faturou em 2012 R$14,4 bilhões e, para 2013, a previsão de crescimento real é de 7,5%, sendo que a média do varejo no Brasil está em 4%.

A grande novidade da feira é o lançamento do primeiro teste de gravidez para cadelas e gatas do mercado brasileiro, da Zoetis. É possível ter uma resposta sobre a gestação dos animais de companhia em apenas 10 minutos, com uma pequena amostra de soro ou plasma.

Na área de alimentação para cães e gatos, a Premier Pet acaba de lançar a sua linha de nutrição clínica. As novas rações oferecem suporte nutricional para animais que apresentam doenças crônicas, para manutenção de dieta alimentar ou hipersensibilidade. A linha Premier Nutrição Clínica para cães é composta pela Renal, Obesidade, Hipoalergênico e a Cardio. Já para o bichanos tem a rações para obesidade, problemas renais e urinário.

Entre os lançamentos da feira também é possível ver de perto um aparelho em forma de gato que produz expressões adoráveis, permite alimentar dois animais ou misturar dois alimentos. Além disso, emite alertas com o status da programação e programa até cinco refeições por dia.

As coleiras também chegam repaginadas, com sistema amortecedor, multiconector adaptável, sistema de iluminação LED de dupla função e faixa refletora. E para deixar os pets mais saudáveis e ativos, esteiras aquáticas são uma excelente opção.

Uma solução para quem deseja que o seu pet fique sempre com as patinhas higienizadas após os passeios é a plataforma Pata Limpa (http://www.westepclean.com), uma esteira com um adesivo produzido com látex natural, acrescido de antisséptico. A limpeza é feita pelo contato das almofadas das patinhas no adesivo. O equipamento é produzido com química verde derivada da mamona, matéria prima e tecnologia 100% brasileira e biodegradável.

A feira é organizada pela NürnbergMesse Brasil, subsidiária do grupo NürnbergMesse, principal empresa organizadora de feiras de negócios do setor pet e veterinário ao redor do mundo, responsável pela Interzoo, realizada em Nürnberg (Alemanha), e a China International Pet Show.

No segmento de acessórios, as roupas inspiradas em grifes internacionais, como Prada, Gucci e Chanel, além de bandanas, coleiras e tigelas que remetam aos estilos vintage, rock&roll e cult são as que mais se destacam.

Conheça mais destaques abaixo:

Acessórios

– All for paws – AFP

A marca norte-americana entra para o mercado pet da América Latina com mais de 30 linhas. Com qualidade superior em acessórios e brinquedos, a AFP preocupa-se não só com o design e atratividade, mas em manter e despertar o instinto dos animais. Por isso, desenvolve produtos com aromas, materiais e texturas diferenciadas. Confira os destaques:

Linha canina Chill Out: desenvolvida para proporcionar bem-estar aos cães que sofrem com os dias de calor, principalmente raças de pelagem longa e focinho curto como os Shih-tzu:

– Piscina Splash & Fun: portáteis, dispensam montagem e são muito fáceis de manusear. Produzidas em PVC extrarresistente, a piscina possui base antideslizamento para a segurança do cão e está disponível em três tamanhos.

– Sempre Fresco Colchonete: desenvolvido com um gel especial que atende às necessidades do pet, que adora e precisa deitar sobre uma superfície fresca no verão para diminuir a sensação de calor. Em dois tamanhos, não precisa de refrigeração, eletricidade ou água, pois é ativado pelo peso e pressão. Funcional também em clínicas e hospitais veterinários, quando é preciso baixar a temperatura do animal.

Outras novidades:

– Bandana Gelada: acessório fashion e refrescante confeccionada em tecido especial. A bandana é ativada com o mergulho na água.

– Bola e Osso de Gelo: devem ser embebidos em água e colocados no freezer, sendo que o gel mantém o brinquedo resfriado por mais tempo. O brinquedo gelado mantém o cão refrescado e entretido.

– Varinha Pássaro Voador : brinquedo para interação entre o gato e dono. Estimula o animal a saltar para tocar na varinha. A mistura de materiais (madeira, penas e pelúcia) desperta a atenção e os sentidos do felino e o pássaro, ao ser tocado, emite som.

– Bife Tbone: produzido em pelúcia, imita um suculento bife. O brinquedo é excelente tanto para os animais que ficam sozinhos em casa, funcionando como controlador de ansiedade, quanto para as brincadeiras junto com o dono. O bife TBone entretém e estimula o instinto do animal.

– Arranhador Peek-A-Boo: com estrutura em sisal e cor vibrante, esse arranhador é preso numa base em formato de caixa com vários orifícios, que estimula o animal a pegar o brinquedo que está lá dentro. Ao mesmo tempo em que promove o afiar das unhas, diverte e relaxa.

– Brinquedo para maçaneta: basta pendurar para divertir o pet. O guizo nas extremidades dos bichinhos de lã instiga a curiosidade, fazendo com que o animal queira tocá-lo até descobrir de onde vem o som. Acompanha uma ventosa para fixar o brinquedo em outros locais e controlar o nível de dificuldade da atividade.

– Pet Games

As novidades são a Mini PetBall e o inovador comedouro Pet Fit. A Mini PetBall substitui os tradicionais potinhos de ração ao mesmo que funciona como brinquedo. Indicado para cães e gatos com até 5 Kg, o produto melhora o bem-estar físico e mental dos animais por atiçar o instinto básico de procurar alimentos. Como diferencial, o comedouro possui uma abertura ajustável que possibilita o controle da saída do alimento.

Já o comedouro Pet Fit é um produto funcional que minimiza a ansiedade e a ingestão muito rápida de alimentos em cães e gatos. Seu design incentiva que os animais se alimentem de maneira mais divertida e saudável, facilitando a digestão. O produto é prático, pois conta com ventosas que fixam o recipiente no chão para evitar que o comedouro se mova durante o uso.

O Pet Fit é indicado especialmente para animais que passam muito tempo sozinhos em casa, mais dispostos a desenvolverem problemas comportamentais relacionados à falta de estímulos, entre eles o estresse, fobias, ansiedade de separação e automutilação.

– Alegria dos Bichos

Para a esta edição, o destaque é a Casinha Encantada Glamour Excelence. Produzida em tecido de alta qualidade, uma pele ecológica muito luxuosa e enchimento de fibra siliconada e centrifugada, o produto é versátil, confortável e pode ser transformado num sofá ou em um divã. Outro destaque é a linha Vira Virou, em que os produtos podem transforma-se em camas, berços, tocas e bolsas para transporte.

– Dog&Roll

A marca traz o estilo e a personalidade dos donos aos acessórios dos seus cachorros. São bandanas, coleiras, tigelas, guias, peitorais e colchões com estampas exclusivas que remetam aos estilos vintage, rock&roll e cult. Além de estilosos, os produtos têm alta qualidade, as tigelas, por exemplo, são feitas de melamina, um material mais bonito, mais resistente e mais higiênico.

– flexi

A pioneira no desenvolvimento de guias retráteis lança a linha VARIO System, inovadora por ser totalmente adaptável às necessidades de cada dono e animal. As características poderiam ser de um novo modelo de carro: sistema amortecedor, multiconector adaptável, sistema de iluminação LED de dupla função e faixa refletora.

Entre as grandes inovações da linha está a presença de um multiconector adaptável, que pode ser acoplado por três modelos de faixas diferentes: uma delas com sistema amortecedor à prova de puxões; outra com uma faixa refletora de LED piscante, para dar mais segurança aos passeios noturnos e iluminar o caminho; e a terceira, para quem precisa caminhar com até dois animais, a flexi disponibiliza uma faixa dupla para dois cães de pequeno porte.

Outro destaque entre os acessórios é o compartimento para guardar saquinhos coletores, que também pode servir como depósito de petiscos. E para tornar o passeio ainda mais prático e seguro, a flexi desenvolveu um forte sistema de iluminação de LED de dupla função, com lanternas traseira e frontal, que funciona com pilhas simples AAA. A linha VARIO está disponível nas versões em fita e cordão, nos tamanhos Mini (para cães de até 8 Kg), Small (até 12 Kg), Medium (para animais de até 20 Kg) e Large (até 50 Kg), em seis novas cores, e à venda a partir do verão 2013/2014.

– Moderna products

A fabricante belga apresenta o Cube, um produto multifuncional para gatos que reúne cattoilet, cama e playground. O Cube foi projetado para gatos que vivem em pequenas residências nas grandes cidades. A montagem é fácil e a fabricante desenvolveu um vídeo que pode ser acessado pelo QR code impresso na embalagem.

– Wondereye

A fabricante de Taiwan traz para o evento novas soluções para alimentação animal, higiene e beleza, além de brinquedos. O principal destaque é o Smart pet feeder, uma nova tecnologia para a alimentação animal inteligente. Esse aparelho tem a forma de um gato e produz expressões adoráveis, permite alimentar dois animais ou misturar dois alimentos, emite alertas com o status da programação, programa até cinco refeições por dia.

– Petit Maurice

Conhecida pelo design e sofisticação na confecção de roupas de luxo para pets, a Petit Maurice lança novos modelos de roupas inspiradas em grifes internacionais, como Prada, Gucci e Chanel.

– Woof Pet Design

A fabricante lança uma nova linha de roupas jeans, com mais de vinte modelos, incluindo camisas, calças, vestidos e macacões. O jeans aparece em sua versão bruta, sem tratamentos químicos e lavagens, assegurando que não haja nenhum problema alérgico no pelo dos animais. A fabricante também apresentará vestidos curtos com combinações de estampas, num “crash” de padronagens alegre e convidativo.

– Dubai Pet

A fabricante de artigos de luxo apresenta toda a sua coleção conceito de móveis e acessórios, que vai do estilo clássico ao moderno com qualidade e acabamento perfeitos. As camas e os sofás, por exemplo, seguem a tendência dos móveis confeccionados para os donos dos pets.



– Família de estimação

Pela primeira vez no evento, a fabricante apresenta seu mix para cães e gatos composto por 11 itens, com destaque para a inovadora lancheira (ração + água), que permite levar água e ração ao mesmo tempo para o passeio, além de ter espaço para levar saquinhos para recolher os dejetos do cão.

– Furacão Pet

A empresa possui uma gama de produtos exclusivos e está sempre em busca das tendências mundiais do mercado Pet. Confira os lançamentos:

– Pet Green – sanitário para cães ecologicamente correto, composto por uma bandeja antiderrapante que pode acumular até 2 litros de xixi e uma grama sintética que não retém cheiro. O produto é ideal para casas e apartamentos e tem apelo sustentável, já que substitui o tapete higiênico.

– Bebedouro para cães de pelos longos – indicados para as raças de pelos longos, como maltes, lhasa apso, shih-tsu e york. A peça interna é feita de plástico e boia de acordo com o volume de água do recipiente, fazendo com que o cão beba a água apenas no orifício do coração e evitando que fique com o focinho ou o bigode encharcado e molhe o piso.

– Bola porta-petisco – brinquedo interativo aromatizado sabor tutti-fruti, em que é possível colocar ossinhos, bifinhos e outros petiscos.

– Cat Relax – brinquedo três em um para gatos, composto por uma bandeja plástica com pés antiderrapantes, uma cama de papelão e uma bolinha de plástico maciça. O papelão serve de cama e arranhador, enquanto a bolinha, que fica presa dentro de uma canaleta, serve de brinquedo. O produto é indicado para distrair gatos que ficam sozinhos em casa.

– Kit raças – compostos um brinquedo, um ossinho e uma bolinha, feitos de borracha e aromatizados em bacon e tutti-frutti. Têm a função de entreter cães agitados que não gostam de ficar sozinhos por muito tempo. São indicados, principalmente, para filhotes que adoram brincar de morder, especialmente na época que trocam os dentes, já que os brinquedos ajudam a massagear as gengivas.

– Alpet

A fabricante apresenta fitas personalizadas para a confecção de guias, coleiras, peitorais, lacinhos e gravatinhas para cães e gatos.

– Chalesco

A representante destaca novos brinquedos, comedouros automáticos , comedouros de melamina decorados, novos designs de coleiras de peitorais, playground para rodedores e o pet park luxo, com grama artificial e um reservatório para descarte do xixi.

– Donpetit

A Donpetit traz muitas novidades:

– Bebedouro automático para animais de pequeno porte – feito para hamster, ferretes e porquinho da índia. Esse bebedouro é prático, bonito, higiênico e comporta garrafa de 500 ml;

– Tapete higiênico tamanho 60cmx90cm – único no mercado com essa medida, ideal para clientes com dois ou mais pets, cachorro grande e para o uso em cirurgias;

– Garrafa smart – brinquedo com um compartimento para ração, estimulando a brincadeira e a inteligência do pet. O produto também é funciona para a limpeza dos dentes.

– Fanpet

A fabricante traz sua linha completa de coleiras e peiteiras inspirada em marcas internacionais, trazendo a moda das ruas para os pets.



– Flor de Prata

São várias as opções de semijoias para petlovers. A fabricante Flor de Prata confecciona peças banhadas a ouro e de prata para quem é apaixonado pelos seus bichinhos. A pulseira Mandamentos dos Animais é um dos destaques. Criada em parceria com uma ONG de Curitiba, a peça é composta por pingentes de coração, sendo que cada um deles leva um dos mandamentos. Outras novidades são os colares Mãe de Bicho, semelhantes àqueles que as mães costumam usar com pingentes de meninas e meninos, e a colação Patinhas, que consiste em brincos, pulseiras, colares, pingentes e chaveiros, todos com o tema de cão, gato ou cavalo.

– Ideal Dog

A fabricante brasileira lança os produtos Toca Ideal, Alimentador automático baby e Caixa de transporte injetada e traz também sua linha de casas plásticas, caixas de transporte e camas.

– Jambo

Com a proposta de possibilitar boas conexões entre os donos e os seus pets, a Jambo apresenta sua linha importada de brinquedos funcionais para cães e gatos, como mordedores, bolas e bichos de corda, desenvolvidos com formatos anatômicos e cores vivas. Também estão expostos produtos de higiene e beleza, comedouros, ossos, coleiras e adestradores.

– JW Laços e Gravatas

Conhecida por desenvolver modelos diferentes e chamativos de laços e gravatas, a fabricante levará toda sua linha de produtos e, como lançamento, a flor pompom, fácil de aplicar e muito charmosa.

– Lindos laços

A nova gravata tema dólar e os lacinhos cow e melancia são as novidades da empresa nesta edição.

– Mania’s Pet e Petfenix

São apresentados mais de 3500 acessórios das linhas Mania’s e Petfenix e, como lançamento, a caixa de transporte Atlas Car da fabricante italiana Ferplast, exclusiva para Banho e tosa e carros de passeios. É a única caixa de transporte com abertura lateral para porta-malas, funcionalidade que permite ser utilizada em carros convencionais ou fiorinos e proporciona mais conforto para o animal na permanência e na retirada da caixa. Além disso, há uma parte elevada para que o cachorro não fique em contato com a urina.

– Mimos Grife Pet

Para a sua primeira participação no evento, a empresa traz uma coleção de guirlandas e arranjos de mesa com tema pet. São produtos inéditos no mercado, exclusivos, direcionados para veterinários, donos de pet shops e amantes de animais.

– My Best Shop

A loja virtual lança uma tesoura para canhotos, uma tesoura tipo tubarão, uma calça antipelo e sapatos profissionais para o tosador antiderrapante e certificado pelo Ministério de Trabalho. Também traz almofadas, aventais, pentes e rasqueadeiras profissionais e muitos outros itens.

– Pet Shine

A Pet Shine lança sua coleção de camas, iglus, colchonetes, bolsas de transporte, calçinhas higiênicas, vestidos e capa de chuva, com vários composes de tecidos e bordados pachwork, agregando design especial e fino acabamento. A empresa faz parte do pavilhão SABRAE.

– Pity Bijou

Pela primeira vez no evento, a fabricante de bijuterias adesivas para pets lança linha ‘Copa do Mundo 2014’ e, ainda, apresenta gravatas para cães e gatos, tiaras, gargantilhas e uma coleção especial para gatinhos.

– Roaram

Integrante do pavilhão SEBRAE, a fabricante apresenta novas opções de camas para cães e gatos, que visam mais conforto e segurança para os animais. Fáceis de transportar, os produtos possuem pés dobráveis e são opções funcionais para levar em viagens. O assento é feito com tela de fibra sintética com revestimento em PVC e sua estrutura com tubos de alumínio, resistente à ferrugem e a possíveis corrosões causadas pela urina do animal.

Aquarismo

– Alcon Guard

Além de formulação rica e balanceada, os alimentos em flocos Alcon Guard apresentam vários ingredientes naturais funcionais como Alho, Alecrim, Sálvia, Hortelã, Tomilho e Chá Verde. São indicados para a manutenção rotineira do aquário e especialmente para a nutrição de peixes em tratamento contra doenças. Para peixes em tratamento com Labcon Bacter, fornecer Alcon Guard Allium. Alcon Guard Herbal deve ser utilizado para alimentar peixes em tratamento com Labcon Ictio. No caso de fungos, além do tratamento com Labcon Aqualife, os peixes devem ser alimentados com Alcon Guard Thymus.

Higiene e Beleza



– Dog’s Care

Além do lançamento oficial da linha licenciada do Bidu, composta por ecotapetes higiênicos e ecofraldas, a empresa apresenta os produtos:

– Seca xixi – indicado para facilitar a limpeza da urina e excrementos líquidos dos animais. Quando aplicado sobre a urina, o produto transforma a substância em um gel seco, facilitando a limpeza e remoção, impedindo que a urina fique impregnada no piso. O produto também deixa no piso uma suave fragrância de limpeza;

– Xixi no lugar certo – indicado para facilitar o adestramento de filhotes e cães adultos dentro de casa, para que façam suas necessidades no local certo. Basta aplicar o produto, que o cão será atraído pelo odor semelhante ao da urina.

– Lenços umedecidos para limpeza das patas – toalhinhas umedecidas com fragrância suave e textura aveludada, indicadas para limpeza de focinho, pele, pelo, partes íntimas e patas dos animais de estimação.

– Lenços umedecidos para limpeza dos olhos – desenvolvidos para limpeza segura da área dos olhos dos pets. Fabricadas com tecido importado, muito mais macio e com maior capacidade de absorção, higieniza, remove e limpa manchas causadas pelo excesso de lágrimas nos pelos.

– Empório Pet

O fabricante destaca as novas fragrâncias de perfumes elaboradas em uma renomada casa na França. A linha Chic Animale foi desenvolvida com notas intensas de corpo, que preservam o aroma por muito mais tempo. O Chic Animale Machos é composto por notas frescas e suaves de magnólia, pêssego, menta, lavanda e almíscar branco e o Chic Animale Fêmeas, por notas florais atalcadas de flor de laranjeira, rosas, baunilha e almíscar.

– Pipi Dollys

A Pipi Dollys e a Microban® trazem o único sanitário para cães com proteção antibacteriana nas grades, eficaz contra a proliferação de bactérias nocivas e causadoras de mau odor. Com Microban, o produto torna-se continuamente mais higiênico e seguro para os animais, inibindo o mal odor e, também, sendo mais fácil de limpar. A proteção é durável por toda a vida útil do produto e resistente aos procedimentos recomendados de limpeza.

O Sanitário Pipi Dolly´s Luxo é comercializado em duas versões: para machos, com o design de um hidrante e, para fêmeas, de um banheiro. O sanitário é composto por duas bandejas e duas grades, com a possibilidade de acoplar mais jogos para aumentar o tamanho padrão.

– Pet Life

A empresa Pet Life lança o Educador de Cães, um atraente canino utilizado para adestrar os cães a urinarem sempre no mesmo local, e o Afasta Cães e Gatos, que auxilia no processo de educação, afastando os cães e gatos de locais impróprios e evitando que mordam, arranhem ou urinem em locais inadequados.

– Pet Society

A fabricante traz toda a sua linha de produtos destinada à higiene, embelezamento e saúde animal. Para esta edição, lança três novos produtos e novas apresentações de embalagens. Um deles é o X-treme Shampoo, um produto de uso profissional, concentrado, indicado para limpeza pesada e antirresíduos, principalmente para banho de animais muito sujos ou de cães de algumas raças que necessitam de uma pelagem mais volumosa para facilitar o procedimento de tosa.

– Fidelis/Urine Off

A empresa destaca o Urine off, uma inovação revolucionária desenvolvida nos Estados Unidos que traz a solução definitiva contra odores e manchas de urinas. Urine off destrói de maneira permanente os cristais de ácido úrico e outros componentes da urina responsáveis pelo cheiro forte.

– Pacc Distributions

A empresa da República Dominicana traz para o Brasil o PawFlexTM, ataduras não adesivas para animais de estimação. Elas são confiáveis, antiderrapantes, respiráveis, resistentes à água e confortáveis. Apresentam um único sistema de fixação que permite aplicar o produto no animal com segurança e com a possibilidade de ajustar e reajustar sem nunca comprometer a integridade das ligaduras.

– Pethy Prime

A Linha de shampoo e condicionador Phito da Pethy Prime traz vários benefícios aos animais e foi desenvolvida com matérias-primas já utilizadas na indústria cosmética para humanos. Uma delas é o extrato de chá verde, que contém cafeína, flavonóides, taninos, vitaminas do complexo B e minerais (F, Ca, K, Mg). É indicado para restaurar a estrutura dos pelos e melhorar a textura e o volume. Nutre e protege a pele das agressões ambientais e é muito reconhecido pelas suas propriedades remineralizantes, restruturantes e tonificantes.

– Cat Dog & cia

Empresa de higienização bucal completa sua linha com o Halidog, um spray para hálito.

Saúde Animal



– Zoetis

Com o objetivo de oferecer ao mercado produtos inovadores e desenvolvidos de acordo com as necessidades dos clientes, a Zoetis traz ao mercado sua linha de Kits Diagnósticos rápidos para diferentes enfermidades.

Um dos destaques é o Witness Relaxin, o primeiro teste de gravidez para cadelas e gatas do mercado brasileiro. É possível ter uma resposta sobre a gestação dos animais de companhia em apenas 10 minutos, com uma pequena amostra de soro ou plasma. O teste é indicado para o diagnóstico da prenhez, avaliação da necessidade de um tratamento de pseudociese (gravidez psicológica), confirmação de reabsorção fetal, além de confirmação de prenhez indesejada antes do tratamento abortivo.

– Novartis

A divisão de Saúde Animal da Novartis lança mais um produto na linha de biológicos Duramune®, o Duramune® Gato, uma vacina que previne as doenças Panleucopenia felina, Rinotraqueite e Calicivirose em sua forma tradicional e sistêmica. Na versão para cães, a vacina Duramune®Max previne as doenças, Cinomose, Parvovirose, Hepatite Infecciosa Canina, Adenovirose, Parainfluenza, Coronavirose e Leptospirose causada pelos sorovares: L. canicola, L. icterohaemorrhagiae, L. grippotyphosa e L. pomona.

A linha Duramune conta com a exclusiva tecnologia Purefil™ desenvolvida para reduzir reações associadas a proteínas estranhas e debrís celulares, além de envolver processos rigorosos de produção garantindo o padrão de qualidade em todos os lotes produzidos. Outro diferencial da linha Duramune® e a atualização de seu antígenos (vírus e bactérias) levando a um direcionamento antigênico ideal e proteção mais abrangente. A volta de Duramune® ao mercado se dá pela parceria da Novartis, responsável pela comercialização, com a farmacêutica Boehringer Ingelheim, que ficará encarregada da produção e importação da vacina.

Além da novidade, a empresa apresenta sua tradicional Campanha de Verão composta pelos produtos Capstar®, Prac-tic™, Program® Plus e Milbemax®C, que combatem e previnem doenças como a Dirofilariose e as incômodas pulgas e carrapatos, transmissores de graves doenças.

– Ourofino

A empresa lança o NEOPet, produto indicado para o combate e controle de infestações causadas por carrapatos e pulgas em cães e gatos. Indicado para combater e controlar infestações causadas pelos ectoparasitas Rhipicephalus sanguineus (carrapato) em cães e Ctenocephalides felis felis (pulga) em cães e gatos, o produto tem eficácia total em até 48 horas após a aplicação.

– Arenales

Além da linha pet completa de medicamentos homeopáticos, traz dois lançamentos: o Fator Viril Glóbulos, complementar no incremento da virilidade em cães, gatos e garanhões e, o e Fator Parto Glóbulos, facilitador de parto para cães, gatos e éguas.

– Elanco

A empresa apresenta o antipulgas Comfortis, primeiro produto mastigável para combater as pulgas, aprovado pela Food and Drug Administration (FDA). O medicamento possui atuação rápida, preventiva e terapêutica. Depois de 30 minutos, as pulgas começam a cair e, após quatro horas, os cães estão 100% saudáveis e livres dos parasitas, além de permanecerem protegidos por 30 dias.

– Lavizoo

Com foco no mercado de produtos nutricionais e farmacêuticos para saúde animal, a empresa destaca:

– Laviz M.O. cat dog – pasta palatável sabor carne de alto valor calórico indicado para melhorar o estado nutricional de animais de alta performance, para o estímulo do apetite de fêmeas gestantes e lactantes, animais em fase de crescimento, idosos e no aporte nutricional de animais diabéticos, pois não contém açúcar. Contém aminoácidos, vitaminas e minerais necessários para o estímulo orgânico dos animais.

– Fibroderm – pomada hidratante para cães e gatos à base de óleo de linhaça, óleo de rícino, vitamina A e vitamina E. Indicada para peles secas, ásperas, desidratadas e com descamações e calos de apoio.

– Lavi-Fen – desinfetante com ação detergente, bactericida, viricida e fungicida à base de cloreto de benzalcônio na concentração de 20%, o que proporciona maior rendimento e eficácia contra os microorganismos sensíveis ao princípio ativo do produto. Não corrosivo, não mancha tecidos e é altamente seguro. Indicado para desinfecção e desodorização de instalações, equipamentos, incubadoras, material cirúrgico, mãos de tratadores de animais, lâminas de banho e tosa, campo operatório, clínicas e hospitais veterinários, canis e gatis.

– Mundo Animal

Traz para essa edição produtos de todas as linhas. Confira os destaques:

– NutriSana Hep: suplemento alimentar produzido à base de extrato de cardo mariano (Silimarina) e alcachofra, que auxiliam na proteção hepática com suas ações antioxidantes e anti-inflamatórias. Promove a regulação da permeabilidade das membranas dos hepatócitos, regeneração hepática por aumento da síntese protéica em doenças agudas e crônicas, além de ser uma opção fitoterápica eficaz no tratamento da síndrome do intestino irritável juntamente à ação de aumentar o peristaltismo.

– NutriSana Spirulina: suplemento alimentar produzido a partir da alga spirulina spp, rica em proteínas, vitaminas, aminoácidos essenciais, minerais, ácidos graxos poliinsaturados e outros nutrientes. Suas propriedades nutricionais têm sido relacionadas com possíveis atividades terapêuticas, como o fortalecimento do sistema imunológico, destoxificação, controle da obesidade, fator antioxidante, controle de anemias, alergias e problemas relacionados à deficiência nutricional que ocasiona lesões e perdas em pelame, redução de halitose e controle da diabetes.

– Pet Imune: vacina polivalente V11 que garante imunidade para cães contra cinomose, hepatite, parainfluenza, adenovirose, coronavirose, parvovirose e seis tipos de lepstospirose (Leptospira icterohaemorrhagiae e L. canicola, L. grippotyphosa e L. pomona, Leptospira copenhageni, Leptospira wolffii).

– Vetnil

São três as novidades que a Vetnil apresenta nesta edição. Uma delas é a nova apresentação do Promater Pó® em embalagem de 100g, ideal para pássaros. Indicado para cães, gatos e pequenas aves em fase de reprodução, o produto otimiza a performance reprodutiva. Contém Vitaminas, Minerais, Aminoácidos, Beta Caroteno, L-Carnitina e Ômegas 3, 6 e 9.

Outra destaque é o shampoo Pelo & Derme® Hipoalergênico, que possui óleo de Melaleuca, agente hipoalergênico natural que garante frescor para a pele, Aloe e Vera que hidrata e suaviza a pele com suas propriedades umectantes e Arginina, que nutre profundamente o bulbo capilar para uma pelagem macia e brilhante.

Ainda, a Vetnil lança o Geripet®, produto com suporte ideal para animais de idade avançada, formulado para suprir as necessidades nutricionais dos cães e gatos acima de sete anos e cães de raças gigantes acima de cinco anos. Contém Fenilalanina e Tirosina, aminoácidos percussores de Catecolaminas, Glutamina, MOS e Betaglucanos, aminoácido e prebiótico, além do Sulfato de Condroitina A, Ômega 3 e Inositol, que atuam para a melhor qualidade de vida.

– Homeopet Real H

Produtos com ausência total de toxidez, sem contraindicações e que não oferecem riscos à saúde em caso de superdosagem. Estas são as principais características dos medicamentos da Homeopet Real H. A empresa traz à feira 24 medicamentos homeopáticos capazes de prevenir, curar doenças e deixar os pequenos animais menos estressados e livres de carrapatos e pulgas.

Pet Food e Nutrição



– Ice Pet

A fabricante apresenta a linha completa de sorvetes para cães e gatos, com sabores criativos, como bacon e salmão. Uma das novidades é a linha Turma da Mônica, uma parceria inédita com a Mauricio de Sousa Produções. Nessa linha, as embalagens de sorvete são estampadas com alguns dos principais personagens do mundo animal dos quadrinhos, como o Bidú.

Outro destaque é a linha CUTE, composta pelo sorvete líquido. Ele pode ser comercializado em gôndolas convencionais, já que o dono fará o congelamento do produto em casa. A produção de sorvete para cães já é sucesso em diversos países, como Estados Unidos, Bélgica, Japão e Taiwan, e no Brasil, a Ice Pet tem exclusividade de fabricação.

– Adimax

A fabricante traz sua linha de alimentos para cães e gatos nas versões Standard, Econômica, Premium e Super Premium e Snack´s. Com foco para a linha a Magnus, carro chefe da empresa. Outro destaque será o lançamento de uma linha Super Premium.

– Supra

Acompanhando os avanços em nutrição para pets, a Supra apresenta a nova Família Astro Premium Especial. Composta por cinco produtos para cães e um para gatos, a linha atende todas as fases de criação, oferecendo uma nutrição adequada e equilibrada, isso porque sua formulação foi desenvolvida a partir de uma seleção de proteínas, com inclusão de fibras especiais e ácidos graxos essenciais.

– Fosferpet

Além da atual família de alimentos Bob Dog (Bob Dog Tradicional, Bob Dog Gold, Bob Dog Júnior, Bob Dog Raças Pequenas, Bob Dog Vegetais) e sua linha para gatos – Catsy, a Fosferpet lançará sua linha em caixas de 900g e 1.8kg. Todas as linhas são produzidas com ingredientes nobres que contém os nutrientes essenciais para a alimentação do seu cão.

– Hercosul alimentos

Além de consolidar o lançamento dos produtos Biofresh, primeiro alimento Super Premium produzido no Brasil com alta inclusão de ingredientes frescos e sem conservantes artificiais, a empresa apresenta seus novos lançamentos das linhas Premium Especial e Premium. Com uma nova fórmula e novas embalagens, as linhas Three Dogs e Three Cats foram elevados à categoria Premium Especial, são alimentos modernos, de altíssima qualidade, que incluem carne fresca, porém, agora sem corantes e sem aromatizantes artificiais.

Outras novidades são as novas receitas e embalagens das linhas Primocão e Primogato, agora posicionadas para o segmento premium. São alimentos 100% completos, balanceados, com ingredientes de alta qualidade para suprir todas as necessidades do organismo de cães e gatos. Também serão expostas no evento as linhas de produtos premium para pássaros, alimentos úmidos e snacks para cães e gatos, e todos ingredientes necessários para oferecer alimentos completos, saudáveis e deliciosos para os pets.

– Nutriconpet

A Nutriconpet aumenta suas linhas de produtos para répteis e roedores:

– Jabuti – baseado no diversificado hábito alimentar desta espécie, possui em sua formulação ingredientes de origem animal: farinha de peixe, como fonte de fibras, feno de alfafa, farelo de trigo e frutas, como a polpa de banana e de beterraba, além de níveis extras de cálcio e fósforo para desenvolvimento da carapaça.

– Chinchila – desenvolvido para chinchila, porquinho da Índia e outros roedores, pode ser utilizado como única fonte de alimentação. Sua fórmula balanceada contém ingredientes de alta qualidade e digestibilidade, dentre eles alfafa, cenoura e extrato de yucca, que reduz o odor das fezes.

– PremieR Pet

A fabricante apresenta ao mercado brasileiro o Super Premium PremieR Ambientes Internos Cães Castrados, primeiro alimento desenvolvido especificamente para cães castrados. Sua formulação exclusiva, com ingredientes de alta qualidade, atende às necessidades nutricionais de machos e fêmeas que passaram pela cirurgia da castração e, consequentemente, sofreram alterações metabólicas e comportamentais típicas do procedimento.

O novo alimento oferece auxílio no controle de peso com níveis reduzidos de gorduras e calorias, além de elevado teor de fibras (5%). Também oferece excelente composição protéica (31,5%), com a utilização exclusiva de matérias-primas de alto valor nutricional. É enriquecido com L-carnitina, substância que desempenha papel importante no metabolismo de gordura e sua formulação inclui, ainda, ingredientes especiais inovadores, como farinha de ervilha e cevada, que ajudam a manter a glicemia em níveis mais constantes, contribuindo para maior saciedade.

– Ferraz Máquinas

A fabricante lança um novo modelo de extrusora para a produção de 400 Kg/h, ideal para criadores de peixes, produtores de rações microextrusadas para pássaros e pequenos produtores de rações comerciais que queiram iniciar no segmento.

– AGRAS DELIC

Alimentos para cães e gatos Schesir Wet Cat & Dog Food, com ingredientes 100% naturais, produzido com carnes selecionadas. Não contêm corantes e conservantes.

– Special Dog

A Special Dog apresenta suas linhas de produtos premium e super premium para cães e gatos e com um lançamento para cães filhotes.

Equipamentos



– Bio Brasil

Lança uma nova parceria com a Abaxis, completando sua linha de analisadores. Os equipamentos são portáteis e de fácil manuseio. Com apenas duas gotas de amostra, oferecem soluções rápidas, precisas e resultados imediatos:

– VetScan VS2: Química, Eletrólitos, Imunoensais e Gases Sanguíneos. Disponibiliza T4 Total, Ácidos Biliares, tCO2 e Dirofilariose Canina;

– VetScan VSPro: PT/aPTT e Fibrinogênio;

– VetScan i-STAT 1: Gases Sanguíneos, Eletrólitos, Química e Hematologia.

– Bras Med

Apresenta os lançamentos: areia para coleta de urina de gatos, balança digital para filhotes, ultrassom para limpeza de tártaro com LED, termômetro digital veterinário retal e clip para acalmar gatos.

– Carestream Health

A empresa destaca o Sistema Carestream DRX Transportable, ideal para realizar exames de raios X em campo. Essa solução inclui o detector DRX (um detector de raios X sem fio do tamanho de um cassete), um ponto de acesso wireless e um tablet, tudo em uma maleta de alta resistência para transporte fácil e seguro.

Também são exibidos o Carestream CR Vita, que fornece acesso rápido à imagem, o que aumenta tanto a velocidade quanto a precisão do diagnóstico do animal; e o sistema Vita CR, com a opção de incluir o software Image Suite.

– Davol

A distribuidora destaca os equipamentos de parâmetro veterinários: Monitor Multiparamétrico, Hematológico, Aparelho de Pressão, Concentrador de Oxigênio, Bomba de Infusão, Desfibrilador, VetCam, Anestesia Inalatória, Bioquímica, Uroanálise, Lactímetro, Glicosímetro, Bomba de Seringa, Eletrocardiograma e Colchão de Posicionamento Cirúrgico.

– Fitness Dog

Integrante do pavilhão SEBRAE, a empresa traz para o evento as versões atualizadas de seus produtos, com destaque para a esteira aquática com tanque, equipamento imprescindível para os veterinários especializados em fisioterapia, e a esteira Mini Pet, agora com variação de velocidade e dois níveis de inclinação, ideal para atendimentos a domicílio. Outra novidade é o suporte para elevação de cães, acessório que auxilia a içar cães pesados ou com dificuldades de locomoção.

– IMPE



A IMPE é uma indústria metalúrgica que atua desde o ano de 2000 na fabricação e comercialização de gôndolas, estantes, balcões-vitrine, check-outs e todos os acessórios necessários e apropriados para equipar lojas de autosserviço. Na Pet South America, apresenta a Rack Peada com altura de até 4,40 metros e a nova versão do expositor para filhotes, além do expositores para roedores.

– Med-Sinal

Apresenta a mesa de terapia intensiva de inox, com rodízios para movimentação dentro da clínica ou hospital, cercas removíveis em todos os lados, suporte de soro e suporte para cilindro de oxigênio.

– Metalvet

Os lançamentos desta edição são a Mesa para Emergências em aço inox, acompanhando cilindro para oxigênio e acessórios, e o Berço para Tratamento Intensivo, com rodas e freios que trazem muito mais segurança e comodidade ao veterinário.

– Roche

Apresenta o pocH-100iV Diff, analisador hematológico veterinário de fácil operação, com tela touch screen e menu intuitivo, com quatro espécies de animais pré-definidas (cão, gato, equino e bovino) e software com possibilidade de definição de critérios para outras 13 espécies de animais.

O analisador utiliza pequeno volume de amostras, sendo apenas 15µL por aspiração, resultados em aproximadamente 148 segundos/amostra, usando apenas dois reagentes, com a possibilidade de passar por controles de qualidade e uma manutenção mínima realizada automaticamente através do menu manutenção.

O pocH-100iV Diff possui os parâmetros RBC (eritrócitos), HCT (hematócrito), PLT (plaquetas), com método de detecção por corrente direta com foco hidrodinâmico, WBC (leucócitos) e HGB (hemoglobina), com método de detecção por corrente direta e método de hemoglobina livre de cianeto, além da contagem diferencial de três partes para leucócito (linfócitos, eosinófilos e células mistas).



– Sonosite

A subsidiária da FUJIFILM destaca sua linha de ultrassom portáteis especialmente desenvolvida para práticas veterinárias com componentes de qualidade, feitos para durar, com cinco anos de garantia: M-Turbo, S-Series, MicroMaxx e NanoMaxx.

– Soropet

A fabricante de equipamentos para banho, tosa e veterinária lança sua linha de produtos personalizados com a cor que o cliente preferir, deixando o ambiente de trabalho mais moderno.

– Wahl Clipper Brasil

A fabricante de máquinas para tosa Wahl lança a máquina profissional Bravura. O produto tem 80 minutos de autonomia, é recarregável, sem fio e tem indicador LCD de bateria. A Bravura recarrega em 2 horas e meia, tem quatro pentes de altura e lâmina com posições de ajuste. Potente e silenciosa, a máquina não assusta o animal.



Serviços



– 100% Pet

A 100%® Pet, uma franquia de Pet Shop, lança seu sistema de franchising. Com base nas informações colhidas e na aplicação de técnicas de varejo consolidadas, a 100% PET® foi criada com personalidade totalmente definida, arquitetura, layout, programação visual, ambientação como um todo, mix de produtos, e padrões operacionais e de gestão, de modo a distinguir-se no mercado. A empresa tem o objetivo de atingir pelo menos 25 unidades até o final de 2015, entre lojas próprias e franqueadas. Para isso, conta com uma equipe de apoio na busca e negociação de pontos comerciais, no planejamento e implantação das unidades, e, dentre outras atividades, na negociação com os fornecedores, onde todas as vantagens são repassadas à rede de lojas franqueadas.

– Casa do Tosador

Com duas lojas físicas, contendo um amplo show room e estacionamento, a Casa do Tosador é a loja do profissional de beleza pet. Comercializa as principais marcas à pronta entrega e oferece cursos, especializações e serviços de assistência técnica, incluindo afiações navalha e laser.

Softwares

– Devsol Softwares

A novidade da desenvolvedora é o banco de dados nas nuvens, que permite que um sistema seja acessado de qualquer lugar do mundo com muita segurança. A empresa também apresenta uma nova forma de contratação de serviço, sem adesão e sem contrato anual.

– Solares TI

Dentre os diversos lançamentos, o destaque é o AutoPet Cloud, a nova versão do AutoPet baseada no conceito de serviços na nuvem. O AutoPet Cloud une a segurança e a praticidade na gestão de clínicas veterinárias, num software de interface moderna e intuitiva, o que significa um rápido aprendizado e grande facilidade de operação.

12ª Pet South America

Data: 29 a 31 de outubro de 2013

Horário: 13h às 21h

Local: Expo Center Norte – São Paulo, SP

http://www.petsa.com.br/