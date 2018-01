Esta semana deverá ser agitada para veterinários, donos de pet shops e demais especialistas do mercado de animais de estimação, pois, do dia 18 a 20/10, na Expo Center Norte, será realizada a maior feira brasileira de produtos destinados aos bichos e uma das mais importantes da América Latina para os profissionais do segmento, a 10ª Pet South America.

Imagem da Pet South America de 2010 - Crédito: NuernbergMesse/Divulgação

Do luxo ao básico, o evento é realizado há 10 anos e visto como o encontro que dita as novidades do setor, já que a maioria das empresas da área aproveita para lançar novos produtos. E esta edição promete de tudo um pouco, já que cerca de 200 marcas estarão presentes. Será possível encontrar rações com ingredientes exóticos, água “rejuvenescedora” da Amazônia para cães e gatos, florais especialmente desenvolvidos para animais e até – quem diria – xampu que tem em suas composições ouro 18 quilates.

Xampu com ouro 18k - Crédito: Reprodução

Que lates e que mordam: acho que muita gente vai querer garimpar xampu e sabonete para ver se é ouro de verdade e ganhar uma graninha. Eu, pelo menos, já tenho um destino certo nessa feira: quero tomar dessa água “rejuvenescedora” da Amazônia. Vou fazer a experiência, já que o fabricante afirma que o produto tem energia vital da floresta extraída de uma fonte virgem, de forma natural e sustentável, e que traz longevidade, disposição, saúde e retarda o envelhecimento.

Água rejuvenescedora - Crédito: Reprodução

Mas as novidades da feira não param por aí. Entre os lançamentos premium será possível conferir coleiras retráteis com cristais Swarowski, diamantes produzidos por uma tecnologia que retira o carbono do pelo do pet para usar na criação da joia, máscaras hidratantes, camas com espuma viscoelástica com tecnologia Nasa, regenerador de calos, hidratação à base de vinhoterapia, fragrâncias inspiradas em produtos da Victoria’s Secret e acupuntura. Alguns desses produtos são um luxo que poucos humanos podem ter, mas em um mercado que faturou R$ 11 bilhões em 2010, no Brasil, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos para Animais de Estimação (Anfalpet), acho que há espaço para quase tudo.

Só que a visita a Pet South America 2011 não será aberta a todos. Apenas profissionais ligados à área poderão se credenciar. Mesmo assim, a expectativa é de receber 20 mil visitantes. Mas não se preocupem! Eu estarei lá e conto todas as novidades para vocês. Como disse, quero conferir se a fonte da juventude existe mesmo e, quem sabe, não acabo comprando um xampu especial para meus cães. Só espero que a cotação do ouro dê uma baixada, caso contrário, serei obrigado a comprar um xampu convencional mesmo.

Anote na agenda:

10ª Pet South America

Data: 18 a 20 de outubro de 2011

Horário: 13h00 às 21h00

Local: Expo Center Norte – Pavilhão Vermelho – São Paulo – SP

Informações: (11) 3205-5000

site: http://www.petsa.com.br