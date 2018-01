O que um cachorro, um gato e um porco têm em comum? Os cães Bob, Paçoca e Estopinha, os gatos Chico e Sayuri e o porco Jamon são pets fofos e famosos. Depois do conceito ItGirl, para as meninas que se destacam na internet, agora há o termo ItPet.

Assim como as ItGirls, os Itpets lançam tendências e são seguidos por milhares de. Andar na rua pode ser uma tarefa difícil, pois são parados constantemente para aquela famosa foto.

Mas como será a rotina de um ItPet? É o que eu fui descobrir. Passei um dia na vida de seis ItPets para conhecer seus hábitos, gostos, rotina e o que eles aprontam. Ficou curioso?! Aqui vamos nós, mergulhar no mundo das celebridades animais!

@bob_marley_goldenretriever

O Golden Retriever Bob ficou famoso por ter seus irmãos periquitos, hamster e calopsitas. Mas foi com a chegada do irmão Marley que o perfil pegou fogo. Com mais de 280 mil seguidores no Instagram, os douradinhos são muito requisitados e têm uma agenda cheia.

Quem me recebeu na porta da casa foi o Luiz, pai do Bob e sua trupe. A simplicidade do bairro guarda a fama dos pets. Foi só quando cheguei ao primeiro andar do sobrado, que encontrei as fofuras. Quem vê as fotos, de todos comportados, não imagina a bagunça que eles são capazes de fazer. Minha roupa e mãos descobriram o poder das babas e mordiscos desses peludos.

Em um quarto com ar condicionado só para eles, os cãezinhos recebem mimos constantes de seu dono apaixonado. Mas na hora de tentar fazer uma foto…. haja paciência e disposição. No Instagram parece tão fácil! Foi preciso fechar a porta de todos os quatros para soltar as aves. Como elas não têm asas cortadas, podem voar para onde quiserem, incluindo na cabeça de quem tiver passando. Se você acha que ainda está fácil, solte junto um hamster que não para quieto. Posso afirmar que é risada garantida e nada de foto!

Depois de muitas tentativas e mais de cem clicks, Luiz conseguiu aproveitar uma foto para postar nas redes sociais. “Tem dias que eu desisto de fotografar. Quando os pássaros se acalmam, os cães saem da posição. Quando eles ficam parados, os pássaros voam. Nem sempre consigo a foto da forma que quero” conta Luiz Higa, pai de todos.

Depois dessa maratona, Luiz levou Bob e Marley para uma festa de outro Golden Retriever famoso do Instagram (@google_golden). Havia uma mesa linda de guloseimas próprias para os pets. Ela se manteve assim por poucos segundos, pois o Marley, em um único movimento, conseguiu roubar metade da mesa. Não satisfeito, chamou o irmão Bob para finalizar a comilança.

Histórico: Luiz perdeu um Golden de câncer e resolveu pegar outro. Como gostava de aves, começou a comprar algumas e soltar com o filhote Bob, recém adquirido. Postava as fotos em seu Instagram pessoal. De tantas curtidas, resolveu criar um perfil só para o cão. Sem pretensão de fazer sucesso, postava as fotos quando dava. Aos poucos o número de seguidores foi aumentando e a família também. Mais pássaros e o Marley chegaram para compor a festa. Hoje, diversas marcas do ramo pet presenteiam os animais e buscam os cães famosos para divulgação de produtos.

@pacocadog

Filho do apresentador Celso Zucatelli, o Spitz Alemão mais fofinho, Paçoca, passou a acompanhar seu Pai nas gravações. “Tudo começou em um dia que precisavam de um cachorrinho pequeno para uma pauta. Perguntei se poderia levar meu cachorro, que ainda era filhote. Depois disso, comecei a leva-lo quase todos os dias” explica Zucatelli.

Detalhe: Paçoca é que decide se quer trabalhar ou não. Se estiver com muito sono e não aparecer para tomar café da manhã, Zucatelli entende o recado e respeita a preguiça do peludo.

Hoje, Paçoca tem um lugar especial no coração de diversos fãs e também no porta retrato e almofada no cenário do programa Melhor pra Você. Cenário que, algumas vezes, recebe um xixi especial.

Fofinho na frente e por trás das câmeras, Paçoca para todos por onde passa. Sempre acompanhado do seu pai, recebe diversos mimos e carinhos nos corredores, maquiagem, camarim e estúdio.

Antes de começar o programa, o pequeno recebe seu café da manhã natural. Durante a gravação, fica solto no estúdio e decide qual lugar quer ficar. Quando começa o quadro de culinária, Paçoca vira melhor amigo de Edu Guedes e reza para que algo caia.

Apaixonado pelo filhote, Zucatelli resolveu criar um perfil só para o cãozinho. “Não tive pretensão alguma, quando criei o perfil dele no Instagram. A intensão foi voltar a ter fotos minhas no meu perfil, pois só tinha do Paçoca” brinca Zucatelli.

Histórico: Zucatelli sempre quis ter um cachorro, mas sua esposa, Ana Cláudia, estava resistente. O casal optou por não ter filhos humanos. Assim, Ana se convenceu que um cachorro seria uma boa opção. A paixão foi tão grande que hoje são dois bebês peludos: Paçoca e sua irmã, Tapioca (@ladytapioca).

@jamonthepig

Nem todos os pets famosos são cães e gatos. Outros animais também bombam nas redes sociais. É o caso de Jamon, o porco. Com mais de 66 mil seguidores, é mais do que lindo, charmoso e (pasme!) cheiroso. Ele também é ativista! Junto com a sua mãe, Andrea, e seu irmão, Nero (outro porco @nerothepig), levantam a bandeira de que porco é amigo e não comida.

Basta dar uma voltinha no quarteirão para entender o que é um porco de parar o trânsito. Sim, eles passeiam de coleira (duas, pois uma só não dá conta). É hilário observar a reação dos motoristas, quando percebem que dois porcos estão passeando em pleno bairro da Vila Madalena, em São Paulo.

Se você reclama que seu cachorro puxa, vá dar uma voltinha com o Jamon. Além de puxar, come tudo o que vê pela frente. Mas tem a pausa para as necessidades. Um saquinho não basta para recolher tudo, afinal, é proporcional ao tamanho.

Apesar de grandes, Jamon e Nero são muito delicados e adestrados (juro!). Sentam, deitam e dão a pata. É assim que Andrea consegue tirar as fotos com as roupas e fantasias. São tantas, que tem um armário exclusivo para eles. Em datas especiais, vai uma equipe profissional fazer ensaios fotográficos, para nenhum porco colocar defeito.

Nem adianta fazer piadinha infame sobre presunto, torresmo e bacon. “Um dos casos mais marcantes foi de um americano, que fazia piadas constantes sobre transformar o Jamon em bacon. Um dia, ele entendeu que os porcos têm sentimentos e cognição equivalente a de uma criança de quatro anos. Hoje, esse mesmo rapaz não come porco e defende o Jamon e o Nero, quando alguém faz piadas” relembra Andrea.

Histórico: Andrea teve uma cachorrinha, que faleceu bem velhinha. Muito abalada com a perda, ela não quis ter outro animal de estimação. Quando seu marido perguntou sobre ter um cão, Andrea disse que gostaria de um animal que vivesse mais. Após muita pesquisa, Andrea se deparou com os mini pigs. Assim, chegou Jamon, com três quilos de pura fofura. Hoje, com quase 40 quilos e nada mini, Jamon faz cinco refeições por dia. A família se mudou para uma casa, onde há uma área adaptada para os filhotes, com quintal, banheiro e até um solário.

@estopinharossi

Essa despensa apresentações, né?! A vira-lata de tufinhos, que ganhou o Brasil, tem quase 3 milhões de seguidores no Facebook.

Companheira do Alexandre Rossi (Dr Pet), Estopinha está sempre pronta para resolver todos os problemas comportamentais no quadro Desafio Pet, do SBT. Mas em casa, é ela que precisa de correção. Apaixonada por meias, sapatos, petiscos e todo tipo de confusão, a charmosa cachorrinha tem aula de adestramento todos os dias.

Claro que fui passar um dia com ela e seu irmão, Bartho (@barthooficial), para poder conferir de perto (e agarrar um monte) essa estrela canina.

Pela manhã, Estopinha relembra alguns truques e aprende outros, na aula de adestramento. Fiquei sabendo que ela sabe dar beijos, então fiz questão de relembrar diversas vezes esse comando.

Cansada da escolinha, Estopinha vai para seus aposentos. Ela tem um quarto projetado só para ela. Mas como é muito fofinha, divide com seu irmão.

Já à tarde, toma sol, enquanto sua mamis, Cynthia, e toda equipe, define os próximos posts do Facobook e Instagram. Mas eles deixam bem claro: “nós apenas administramos a conta dela. Quem escreve tudo é a própria Estopinha”. Não são raras as vezes que a reunião tem que fazer uma pausa, para fotografar as peripécias da pequenina.

Já cansou? A Estopinha não! Depois da reunião de pauta, corremos para a rádio Jovem Pan, a fim de gravar o programa Pet na Pan. Estopinha chegou literalmente correndo. Mas na hora que o microfone ascendeu, se comportou como uma lady.

Histórico: Após ser devolvida duas vezes para uma ONG, Alexandre fez diversos testes para saber se ela seria a cachorrinha ideal. Muito levada, Estopinha super se comportou no carro e não vomitou. Aprovadíssima, foi para casa destruir uns chinelos e ajudar o papis no seu trabalho. O perfil do Facebook surgiu em consequência da fama adquirida na TV.

@canseidesergato

O gato mais famoso da América Latina é ator e tem até livro. Seu perfil do Instagram tem mais de 150 mil fãs.

Chico é o principal ator da página Cansei de Ser Gato. Muito bonzinho e preguiçoso, deixa sua dona, Amanda, colocar roupas e adereços para tirar fotos. “Algumas pessoas chegaram a pensar que ele era sedado, mas ele é calminho assim mesmo. Aproveitamos quando ele está com sono ou dormindo para tirar as fotos. Ele só não gosta que peguem na pata dele” confessa Amanda.

Amanda conta que desde que o Chico chegou, ele já era muito fotogênico e permitia que apoiassem coisas na cabeça dele. Tudo começou como uma brincadeira: “Colocávamos coisas na cabeça dele, ele deixava e tirávamos foto. Cada vez inventávamos uma coisa nova e eu postava no mesmo Instagram mesmo. Um dia, resolvemos criar uma página para ele”. Na primeira semana, foram cinco mil curtidas. Em um mês, vinte mil seguidores. Após três meses, Amanda largou seu emprego para cuidar da carreira do Chico e seu Cansei de Ser Gato.

Apesar de muito trabalho, Chico ainda tem tempo e disposição para brincar com varinhas e comer. Adora sorvete de massa, requeijão, queijo, iogurte e derivados de leite. O que mais odeia?! Ver seu pote vazio, claro!

Chico aproveita da fama para ajudar a desmistificar a vida do gato. Com a página, Amanda tenta quebrar os mitos que envolvam gato. Algumas pessoas, que não eram fãs de gatos, se renderam aos encantos felinos e adotaram o Chicão, Chiquinho, Chico Júnior…

Histórico: O Chico foi encontrado na casa de campo alugada por uma amiga da Amanda. Depois de ser alimentado e cuidado, acabou o final de semana, a casa precisava ser devolvida e o gato precisava de um lar. A amiga sugeriu que Amanda o adotasse. Foi paixão a primeira vista, mesmo cheio de pulgas e vermes. Depois de ter seu perfil tomado por fotos de gatos, Amanda resolveu criar um perfil para o Chico.

@omg_sayuri

Blogueiras famosas tem um monte. Mas gata blogueira famosa só tem uma: Sayuri.

Ao lado de sua mãe fotógrafa, Cris Assanuma, Sayuri frequenta eventos, testa produtos e escreve sobre tudo em seu blog. Consegui acompanhar uma de suas coberturas. Ela me convidou para conhecer um pet shop só para gatos, chamado Toca dos Gatos.

Apesar de estar lá a trabalho, Sayuri não pode deixar de provar cada caminha e toquinha da loja. Não adianta, mesmo sendo uma blogueira, não deixou suas raízes felinas de lado. Pelo menos não tentou jogar nenhum produto no chão, como faz em casa.

No seu super carrinho, Sayuri me levou para tomar um café no Shopping Pátio Higienópolis. Eu queria fazer umas comprinhas, mas a gata cult me levou até a Livraria da Vila. Lá, ela me contou (e mostrou) sobre sua paixão por livros e prateleiras.

De volta para casa, ainda teve ânimo para ignorar sua tia canina Laila (@omg_boris) e mostrar quem manda na casa. Quer ver como ficou a matéria dela?! Clique aqui.

Histórico: Cris passeava tranquilamente, quando passou por um petshop, onde tinha feira de adoção de gatos. Olhou uma gatinha de focinho rosa, se aproximou e a danadinha puxou o dedo da humana, com a sua patinha. Mesmo com diversas burocracias, Cris persistiu e conseguiu levar a pequena (hoje enorme) Sayuri para casa. Como uma boa fotógrafa, Cris tirou infinitas fotos da filhota felina e postou em seu Facebook. Para não ser a louca dos gatos, preferiu criar um perfil só para ela. Foi, então, que descobriu o universo dos ItPets.

Como se tornar um ItPet?

Publique fotos inéditas duas vezes ao dia

Faça fotos inusitadas, mostrando o pet como ele é

Coloque uma dose de fofura

Siga outros ItPets

Comente as fotos dos ItPets

Dicas para a foto perfeita: paciência, muita paciência, alguns petiscos e barulhos, para chamar atenção.

As fotos mais curtidas são aquelas feitas de forma despretensiosas. Deixe o peludo solto para pegar aquele instante inusitado. Celebridades também aprontam e os fãs adoram isso.