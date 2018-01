Se eu contar tudo o que eu e o Stitch fizemos em um único dia, você não vai acreditar, quer ver?!

Antes de contar sobre hoje, quero contar como foi a chegada ao aeroporto e no hotel. Após desembarcar, devemos passar na imigração. Depois de uma super fila, fomos atendidos, algumas perguntas básicas foram feitas, mas nada sobre o peludo. Quando liberados, fomos para a esteira, onde estavam as malas. Para sair, apresentamos toda documentação do Stitch, inclusive uma que a própria companhia aérea forneceu.

Com as malas em mãos, fomos em busca de um meio de transporte para nos levar ao hotel. Mesmo com cachorro, não tive nenhum problema para pegar taxi. Há outras opções, como ônibus, vans e até alugar carro, mas como estava com uma mala grande, optei pelo taxi mesmo. O Stitch foi solto dentro do carro, tranquilamente.

Levou uns 20 minutos para chegarmos ao Hotel The Tides em Miami Beach. Com seu estilo art deco, o hotel possui quartos enormes, todos com vista para a praia. O Stitch logo se ambientou.

Voltando para o magnífico dia de hoje

Acordamos e fomos tomar café no New’s Café na Ocean Drive. Preciso confessar que o Stitch teve um atendimento melhor que o meu. A água veio em um pote de coração. Ele ganhou frutas cortadas e muita paparicação.

Saimos de lá e fomos dar uma volta pela praia. Há um calçadão ótimo para caminhar, com gramas e coqueiros para o Stitch cheirar e fazer suas necessidades.

Dicas para o verão

Os dias têm temperaturas elevadas e o cão não aguenta andar muito. Além disso, o chão fica muito quente. Se seu peludo for pequeno, o ideal é leva-lo em um carrinho mesmo. Pode parecer frescura, mas se torna necessidade, principalmente quando há uma cobertura para proteger o pequeno do sol. Também é uma ótima opção quando o peludo cansa e quer tirar uma soneca.

Teve uma hora que eu achei que o Stitch fosse ter um treco de tanto calor. Peguei uma água geladinha, molhei as patinhas, barriga e orelhas dele. E, com uma água menos fria, molhei as costas dele. Acho que ajudou a se refrescar.

Almoço ao ar livre

Um dos lugares mais lindos que eu já conheci: Jardim Botânico de Miami Beach (Botanical Garden). No horário mais quente do dia, eu e o Stitch compramos uns lanchinhos, água e fomos nos refrescar a sombra das árvores. O local é de extrema paz e as pessoas que trabalham lá parecem não fazer barulho. Mesmo sendo aberto, deixei o Stitch solto para poder cheirar a vontade. Ele correu tanto que depois deitou na pedra e dormiu.

Tour terrestre e aquático

Depois desse almoço de descanso, escolhemos um tour por Miami um pouco diferente. Chama-se Pirate Duck Tour. Além de passar nas ruas de Miami e contar sobre a história, ele vai até a marina e entra na água. Acho que isso chama veículo anfíbio. O motorista/capitão me explicou três vezes, mas eu só entendi quando entramos na água.

Agora imagine, você entra em um ônibus em formato de barco, crente que irá conhecer os prédios art deco e as principais avenidas, mas quando você percebe, entra no mar. Conhecemos Miami por uma perspectiva diferente. Vimos também várias casas de milionários, situadas nas ilhas.

O calor, que estava insuportável, se tornou brisa. Até o Stitch arriscou uma olhada pela janela. O passeio dura 1:30h e custa U$ 30,00 por adulto. Cães são aceitos apenas no colo e não há taxa para levá-los.

Lanche da tarde

Após o passeio, estávamos exaustos e com fome. Nosso destino era o Shake Shack na Lincoln Road, mas antes paramos em diversas lojas. Todas super pet friendly. Após conhecer a Ocean Drive e a Lincoln Road, entendi porque Miami é a capital pet friendly do mundo. Você pode se sentar em qualquer restaurante (pelo menos 90% aceita cães), com diferentes comidas, e degustar das delícias culinárias, ao lado do seu amigão.

Se sua praia é o shopping, você também poderá levar o pequeno para as compras. As lojas da Lincoln Road são pet friendly e algumas têm até pote de água na porta. O Stitch foi comprar maquiagem e até tentou brincar com o Ipad na loja da Apple.

Finalmente chegamos ao Shake Shack. Para minha surpresa, há petisco para cães. Não preciso dizer que o Stitch ganhou um e se lambuzou até o último momento. Claro que depois de tanta guloseima, ele não quis jantar.



Jantar

Há diversas opções de restaurantes e bares na Ocean Drive, Lincoln Road e Espanola Way. O difícil é escolher apenas um. Une-dune-tê ou “minha mãe mandou” são as únicas formas de decidir.

Em Miami, assim como no Brasil, os pets são bem vindos apenas na área externa. No alto verão não é lá muito confortável, mas há vários ventiladores que espirram água para refrescar. Como o sol se põe por volta de 20h, sugiro sair para jantar às 21h. A maioria dos restaurantes funcionam até as 23:30h.

Para mostrar mais sobre Miami, mudaremos de hotel e iremos para outras partes, outros bairros. Acho difícil ter outro lugar mais pet friendly que Miami Beach. Vou descobrir e volto para contar tudinho para você.

Para mais fotos e vídeos, basta seguir @luizacervenka no Instagram.