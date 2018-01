As plaquinhas de identificação podem salvar a sua vida e a do seu pet. Saiba como usá-las e quais seus benefícios!

Com formatos de ossinho, coração, redondas e até de casinha, as plaquinhas de identificação ainda são um mito. Nem todos os proprietários entenderam a necessidade do uso dessa ferramenta, que tanto pode ajudar.

O maior medo e desespero de quem tem pet é perder seu amigo de quatro patas. Pode ser porque a coleira arrebentou e ele saiu correndo, ou foi atrás de uma fêmea no cio, ou mesmo por terem esquecido o portão aberto. São inúmeros motivos que podem fazer com que um animal se perca.

Ao usar a plaquinha de identificação, seu pet estará mais seguro. Quem acha-lo, irá entrar em contato para dar notícias de onde ele está. Muitos casos de perda de pets podem ser solucionados dessa forma.

Mitos Identificados

Não identifico meu cachorro, porque fica mais fácil de roubar

A Mariana Castro do ItPet Blog é veemente ao afirmar: “os benefícios de estar identificado com a plaquinha são muito maiores do que o medo do animal ser roubado. Pode haver uma pequena chance de sequestro, pelo fato de ter o telefone do proprietário, mas na maioria das vezes, facilita que o animal volte ao seu dono”

A plaquinha de identificação faz barulho e irrita meu animal ou a mim

Algumas pessoas realmente reclamam sobre o barulho que a plaquinha faz junto à coleira. Para isso, a Mariana tem uma ótima dica: “busque profissionais que coloquem o nome do pet e o telefone do proprietário na própria coleira. Assim, a identificação permanece, mas sem o incômodo do barulho”.

Só uso a plaquinha na hora de sair, para deixar meu cachorro/gato livre em casa

Muitos proprietários mantém a identificação da coleira do animal, a qual só utilizam na hora do passeio. A maioria das perdas acontecem por deslizes, como esquecer o portão aberto. Por isso, é muito importante deixar um colar, de material leve, constantemente no pescoço do seu pet, para que, mesmo que ele resolva pegar o elevador sozinho, ele volte para sua casa.

GPS e Chip

A utilização da placa de identificação ainda é a melhor saída. Apesar de haver outras possibilidades no mercado, como o GPS e o Microchip, a viabilidade no Brasil ainda é baixa. O GPS necessita de sinal de celular, que sabemos que nem sempre funciona. Já o microchip necessita de um leitor específico, o qual eu não tenho em casa e imagino que a maioria dos brasileiros também não.

Enquanto a tecnologia não está ao alcance de todos, vamos manter a plaquinha de identificação para garantir a volta do nosso amigo.

O que fazer se meu cachorro/gato sumiu?

A primeira coisa a se fazer é divulgar o desaparecimento. Para tanto, pegue uma foto muito bonita do seu peludo, faça panfletos e distribua nos comércios e residências próximas ao local que ele se perdeu. Aproveite as redes sociais e divulgue as fotos, contando o ocorrido.

Há um site chamado Procura-se Cachorro. Ele faz um cruzamento de dados entre os animais achados e os encontrados. Assim, auxilia a fazer o reencontro do animal perdido e seu dono desesperado (com toda razão).

O que fazer quando eu encontrar um animal perdido?

Tem certeza que ele está perdido? Ao ver um animal de rua, muitas vezes achamos que ele está perdido. Pergunte às pessoas da região se eles já viram o animal por lá. Verifique se há alguma identificação nele, algo que ajude na identificação. Tire uma foto do peludo e divulgue nas redes sociais. Aproveite para cadastrar o achado no site Procura-se Cachorro. Há maiores chances de encontrar o proprietário.

Campanhas de identificação

O site Procura-se Cachorro, em parceria com o ItPet Blog, lançou a BikeID. “Queria fazer uma ação educativa para o blog. A Andrea, do Procura-se Cachorro, entrou em contato comigo sobre a ideia de uma bike para distribuir gratuitamente plaquinhas de identificação. Topei na hora” relembra Mariana. A BikeID já esteve presente em diversos eventos.

O objetivo da bikeID é aumentar o sucesso de encontros. As perdas e fugas ainda não difíceis de serem evitadas, pois depende de diversos fatores, como qualidade da coleira, frequência de passeio, entre outros.

A história mais curiosa da campanha, até agora, foi de uma proprietária que já tinha a plaquinha e pediu outra para gravar a frase “sou diabética”. Assim, se sua mascote se perder, quem acha-la tomará mais cuidados com a doença.

Há outra campanha, com o mesmo objetivo, intitulada “Posse responsável, use tag!”. A Crislane Cintra, proprietária da PetsTags, empresa pioneira na gravação de placas de identificação em petshops, conta que muitos proprietários buscam o serviço de gravação após passarem por um susto. “Infelizmente alguns clientes chegam a nós depois que seu amiguinho já se perdeu e por sorte muita sorte foi achado. Aí correm e compram uma plaquinha de identificação! O que queremos é uma campanha de prevenção, pois a chance do animal identificado voltar pra casa cresce em 80% quando esta identificado” alerta Crislane.

Como deve ser a plaquinha de identificação?

O material depende do estilo de vida do animal. O mais importante é pensar em algo durável, que não perca e legível. Por isso, a plaquinha de aço cirúrgico, alumínio ou materiais semelhantes são os mais indicados.

Nelas, devem ser gravadas (como grava nome na aliança) as informações básicas, como nome do animal e telefone do proprietário. Não há necessidade de colocar o nome do proprietário e nem o endereço, somente se desejar.

Neste feriado, antes de viajar, coloque a plaquinha de identificação no seu pet. Segurança para todos!