Outubro é o mês rosa, de prevenção e alerta ao câncer de mama. Você sabia que existe o outubro rosa pet?

São muitos os casos de câncer de mama em cães e gatos. Ainda é o tumor mais comum entre as cadelas e gatas, mas em felinos a probabilidade de malignidade é maior, de 80% a 90%. Já nos cães é de 50% a 60%.

Assim como nos humanos, é muito raro que os machos tenham esse tipo de câncer. Mas você sabe como fazer um exame para detectar qualquer probleminha?

O médico veterinário oncologista Filipe Galindo explica que o exame deve ser feito em cadelas e gatas a partir dos cinco anos. “Quando detectar qualquer carocinho, por menor que seja, leve ao veterinário” complementa.

Quanto mais cedo for a detecção do problema, mais fácil é o tratamento.

O que auxilia a ter câncer de mama?

Muitas pessoas dizem que a ração é a grande vilã no aparecimento de todos os cânceres, mas isso ainda não foi comprovado cientificamente. O que se sabe é que por conta das rações e do avanço da medicina veterinária, os animais estão vivendo mais. “Todas as doenças neoplásicas estão associadas a animais mais idosos” relata Dr Filipe.

Muitos não sabem, mas assim como na medicina humana, a causa do câncer em pets não tem uma única origem. Sabe-se que alguns fatores podem aumentar as chances das pacientes em terem câncer nas mamas, como poluição, predisposição genética, alimentação errada e até fumaça de cigarro.

O uso de meios contraceptivos, comumente utilizadas em cadelas e gatas não castradas, aumenta muito a chance de ter esse tipo de doença. “O nódulo é gerado por uma indução hormonal. Esse tipo de medicamento nada mais é do que hormônio. Quanto mais hormônio circulante, maior a predisposição de ter um câncer de mama” alerta dr Filipe.

Como prevenir?

A melhor forma para a prevenção é realizar a castração o mais cedo possível. “Quando é feita antes do primeiro cio, cai para 0,5% a chance de ter tumores de mama. O indicado é fazer até o terceiro cio” comenta o oncologista.

Cruzar a fêmea não diminui em nada o risco de ter tumores. “Fêmeas que cruzaram ou não, podem desenvolver igualmente esse problema. Não há nenhuma relação entre o câncer de mama e a maternidade. Isso é lenda” explica Dr Filipe.

Os proprietários também podem criar certa rotina de contato e palpação dos pets. “Nos momentos em que o animal estiver relaxado em casa, sempre que possível, deve aproveitar e investigar se há pequenas bolinhas (nódulos) ou algo anormal no animal” afirma Dra. Gisele Francine da Silva, médica veterinária da clínica Strix. Ela aproveita para ensinar como fazer o exame em casa.

O que deve ser avaliado nesse exame?

Os principais sintomas são: dores, inchaço ou aumento das mamas, presença de secreções, caroços na região das mamas ou próximo a ela. Caso seja identificado algum “nódulo ou tumor”, a paciente deve ser encaminhada para o médico veterinário. “Muitas pessoas esperam para ver se o caroço vai aumentar para então levar ao veterinário. Se encontrar algo, por menor que seja (do tamanho de grão de areia ou grão de arroz), leve ao veterinário” complementa Dr Filipe.

Tratamento

Uma tumoração que cresce muito rápido, pode ser maligno. Se não for retirado, corre o risco de gerar metástase. Isso ocorre quando a célula cancerosa se desenvolve em outra parte do organismo, que não o de origem.

Assim que ocorre a identificação do tumor, a paciente passa por uma triagem de exames (ultrassom de abdome, raio-x de tórax e exames de sangue) e de maneira geral, são encaminhadas para a “Mastectomia”. Nesta cirurgia, a fêmea pode ter a retirada de uma maminha, uma cadeia inteira (unilateral) ou as duas cadeias (total). Quanto mais cedo levar ao veterinário, menos agressiva será essa cirurgia.

Dependendo do grau de malignidade, pode haver a necessidade de associar a cirurgia a remédios quimioterápicos. Esse tratamento, assim como nos humanos, pode causar quedas de pelos, enjoo, diarreia e até vômito. “Isso ocorre, pois, a maioria dos medicamentos contra câncer atacam células de crescimento rápido, como intestino, pelo, sangue” finaliza Dr Filipe.

Algumas clínicas, como a Strix, estão com a campanha de conscientização contra o câncer de mama em cães e gatos. Com posts diários no facebook, no instagram (@Strixvet), a clínica contribui com a campanha Outubro Rosa. A ideia é alertar a todos os proprietários sobre o perigo do câncer de mama e a importância do exame preventivo, com dicas de prevenção, identificação e tratando da doença.

Nos encontramos sexta-feira, dia 16/10, com a Agenda Animal. Até lá.