Após um verão com temperaturas elevadíssimas, chega o outono para nos lembrar o que é frio. Imagina como será esse inverno. Já tirou os casacos de lã do armário? Não somos só nós que sentimos frio. Temperaturas baixas podem debilitar os animais e facilitar que eles fiquem doentes.

Você sabe quais são as doenças mais comuns no frio?

“É muito comum os gatos apresentarem bronquite e asma, as quais têm seus sinais clínicos exacerbados em épocas frias e chuvosas.” comenta a médica veterinária especialista em felinos, Dra. Vanessa Zimbres da Clínica Gato é Gente Boa.

Com o frio, os animais ficam mais preguiçosos, dormem mais e sentem menos sede. Com tudo isso, eles esquecem de beber água e podem sofrer de desidratação. O animal desidratado fica mais propenso a ter outras doenças, como aquelas que acometem o trato respiratório, típicas dessa época fria.

Cães que vivem em grupo estão mais propensos a terem tosse dos canis, mas não só eles. Essa doença é altamente contagiosa. Pode ser contraída em qualquer época do ano, mas o frio favorece a proliferação, devido à diminuição da ingestão de água e de alimentos, ao fato dos animais ficam mais juntos para se aquecerem e de se movimentam menos.

Cães e gatos também ficam gripados?

Sim. Além de ficar gripados, cães e gatos podem ter pneumonia. Muitas vezes, o focinho escorre, uma tosse aparece e ele para de comer. Até percebemos os primeiros sintomas da gripe, pode haver uma evolução, se o animal estiver com o sistema imunológico frágil, e desenvolver uma pneumonia bacteriana. Assim como em humanos, essa doença deve ser tratada com medicação, repouso e muito cuidado.

Uma das formas de se ver livre dessas gripes é por meio da vacinação. Em cães, há uma vacina específica contra a gripe dos canis, com 95% de eficácia. “Mesmo cães que não moram em canil ou que não saem muito de casa, devem tomar essa vacina” afirma a médica veterinária, Dra Maria Carolina Ramos Nogueira da clínica Bichos do Bexiga. É sempre melhor (e mais barato) prevenir do que remediar. A médica veterinária indica a vacinação entre abril e maio, antes que comece o inverno. Corre para vacinar seu cãozinho, que ainda dá tempo.

Quem mais sofre nessa época gelada?

Cães e gatos de focinho curto (braquicefálicos), como pug, buldogue, boxer e persa, sofrem bastante no inverno. Não apenas por conta do frio. A purificação do ar deve ser feita no nariz, bem como o aquecimento do ar que vai parar nos pulmões. Quando o focinho é “achatado”, não tem caminho suficiente para ocorrer essa purificação e aquecimento, facilitando problemas respiratórios, devido ao frio, ar seco (baixa umidade) e aumento da poluição. Esse quadro se agrava mais quando o proprietário é fumante.

Filhotes e idosos também sofrem muito com estações geladas. Os bebês ainda não tem o sistema imunológico estável e podem adoecer com qualquer mudança brusca. Eles ficam mais susceptíveis a doenças, inclusive do trato respiratório. Da mesma forma, os idosos, muitas vezes, não estão com a saúde em dia, e podem ter uma redução da capacidade do sistema imunológico em lidar com agentes infecciosos. Além disso, os idosos sofrem ainda mais no frio, devido a problemas articulares e de coluna. É comum que, somente nessa época fria, animais a cima de 7 anos, de qualquer raça, possam apresentar dificuldade de andar, manquem, não queiram levantar por consequência de dor. Fique atento e qualquer sinal de desconforto, leve ao veterinário.

O que eu posso fazer para minimizar os problemas do frio?

Mesmo cães saudáveis podem sofrer com as temperaturas baixas. Por isso, vale a pena seguir as recomendações das medicas veterinárias Vanessa Zimbres e Maria Carolina:

– evite tosar seu pequeno no inverno. Se tiver pelo curto, coloque roupinha. Gatos também podem usar roupinha, se gostarem. Só cuidado para não super aquecer o animal com muita roupa.

– coloque um cobertor ou colchão para ele dormir. Evite deixa-lo em contato direto com o chão.

– procure dar banho em horários mais quentes do dia.

– ao sair do banho no pet shop, aguarde uns 30 minutos até ir para a rua, para não dar choque térmico. Se preferir, enrole o pequeno em um cobertor.

– coloque mais potes de água na casa. Com o frio, os peludos bebem menos água e correm risco de ficar desidratados.

– dê mais alimentação úmida e frutas. É uma das formas de ajudar o pet a beber mais água e ficar hidratado.

– passeie entre as 10h e 16h. Evite sair com seu cão no sereno. Se precisar sair com ele à noite, use roupas ou capa de chuva.

– cuidado com a corrente de ar, mesmo dentro de casa. Deixe seu pequeno sempre abrigado do vento e da chuva.

– se possível, deixe uma fresta de sol para seu pequeno se aquecer.

– “Os gatos [e os cães] se alimentam e ingerem menos água em climas frios. Consequentemente dormem mais. É por isso que uma boa alimentação é necessária a fim de oferecer boa nutrição com pouca quantidade” alerta a Dra Vanessa.

– “Vacinar os cães contra gripe dos canis, além de imunizar o seu cão, evita que a doença se propague.” enfatiza a Dra Maria Carolina.

Se minha avó fosse escrever esse post, ela resumiria assim: “Não esquece o casaco! Cuidado com a friagem! Toma uma canjinha para ficar forte e se aquecer!”.

