Após 3 dias de curiosidade, hoje vou lhe contar a novidade. Lembra que falamos sobre as dicas de viajar com o pet? Para refrescar a memória, é só clicar aqui

Falar é sempre mais fácil do que fazer, então decidimos demonstrar como é viajar com o peludo. Por isso, a partir de hoje, lhe convido para acompanhar uma viagem para Miami. Não será apenas um diário recheado de fotos de praias e locais turísticos. Eu e o Stitch (meu orelhudo) iremos mostrar todos os detalhes de como é viajar com um cãozinho. Falaremos sobre os preparos, documentação, o que levar, como é a viagem, onde ficar hospedado, onde ir com o pequeno e até serviços específicos para os cães. Tudo isso para lhe ajudar em sua próxima viagem.

Você será nosso companheiro de viagem por dez dias. Então pegue o passaporte e o protetor solar. Próxima parada: Miami Pet Friendly!

Amanhã, vou contar tudo o que você precisa saber antes de viajar. É preciso programação e organização. Um pequeno esquecimento pode estragar seus planos. Preparado?! O Stitch e eu lhe aguardamos amanhã!

