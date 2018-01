Um feriado no meio da semana é ruim para viajar. Por isso, a dica é ficar em Sampa e curtir as diversas atrações e eventos ao lado do seu melhor amigo: seu cachorro!

Além dos eventos, há parques, shoppings, bares, restaurantes e diversas opções para você não deixar seu peludo em casa. Aproveite o tempo livre, conviva com seu pet e aproveite para gastar a energia dele.

Maratona de saúde pet

O evento aberto ao público será das 10h às 14h, na área de recreação pet do Parque Villa Lobos (zona oeste), com orientação veterinária e serviços gratuitos de vermifugação, limpeza de orelhas, corte de unhas e adestramento educativo, além de incentivar a adoção e doação de sangue pet

Para participar, basta comparecer ao local, pegar uma senha e aguardar o atendimento, que será feito por ordem de chegada. O adestramento educacional ficará a cargo da equipe do tapete higiênico Supersecão, enquanto as dicas sobre a hora correta de premiar com petiscos, e a importância da rotina nas refeições ficam por conta da equipe da Purina, que distribuirá amostras e brindes.

A vermifugação dos pets será feita pela Bayer, e as equipes veterinária e de estética da Petz oferecem, além das orientações de saúde, limpeza de orelhas e corte de unhas para os bichinhos.

Os pets que participarem do evento também poderão fazer uma boa ação ao colaborar na campanha de doação de sangue, realizada em parceria com o banco de sangue veterinário Sanimvet. A coleta será realizada em uma unidade móvel que estará no local.

Para doar, os cães precisam ser dóceis e saudáveis, tendo entre 1 a 7 anos de idade e, no mínimo, 25 quilos.Vacinação, vermífugação e o controle de carrapatos e pulgas também devem estar em dia.

Quem quiser encontrar um novo membro para a família poderá conhecer cães no evento de adoção em parceria com a ONG Projeto CEL. Todos os bichinhos têm certificado de saúde, atestando que são vermifugados, vacinados e castrados, e os frequentadores do parque poderão interagir com os pets para encontrar um novo amigo.

Serviço:

Quando: dia 15 de novembro, das 10h às 14h

Onde: espaço de recreação pet do Parque Villa-Lobos

Endereço: avenida Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros

Entrada: gratuita (para os serviços é preciso pegar senha logo na chegada)

Quinta Edição do Rolê das Patas

O Rolê das Patas é um evento ao ar livre que reúne bazar, decoração, arte, música, adoção, doação e serviços. Tudo pensado para um dia inesquecível, voltado para humanos e seus pets. A quinta edição do encontro, acontecerá das 10h às 19h, no CDC- Modelódromo do Ibirapuera, com entrada gratuita.

Dentre as atividades oferecidas no evento, haverá um espaço voltado para a gastronomia, música, exposições, bazar com marcas variadas e, para os mais ousados, um espaço de Flash Tattoo.

O Rolê das Patas não tem fins lucrativos, foi criado com o intuito de celebrar um dia bacana entre o dono e o seu melhor amigo, com o foco de ajudar ONGS e protetores independentes. A Ideia certa + as pessoas certas + uma primeira edição de sucesso foi a fórmula do projeto que, pela primeira vez, se une à AMPARA Animal para chegar cada vez mais perto do objetivo em prol da causa animal.

Serviço

Rolê das Patas – 5å edição

Dia 15 de novembro de 2017

Das 10h às 19h

Local: CDC – Modelódromo do Ibirapuera – Rua Curitiba, 290 – Paraíso, São Paulo/SP

Playground Pet

Nas unidades Petz Aricanduva, na zona leste de São Paulo, e Itam, zona sul, há um playground gratuito, com brinquedos desenvolvidos para as famílias se divertirem com seus pets.

Na zona leste, o play é uma área revestida com grama sintética e cercada. Os brinquedos foram criados para divertir e também ajudar os pets a se exercitar. Conta ainda com um pipi dog e bancos para descanso. Uma piscina rasa em formato de osso é garantia de alívio em dia de calor

Já na zona sul, o play fica em uma área externa, na cobertura da unidade. O playground, que é gratuito e aberto ao público, tem brinquedos desenvolvidos para os pets, grama sintética, bebedouros e cata-cacas, e pode ser frequentado diariamente, das 8h à meia-noite. “Brincar faz muito bem aos pets. Eles gastam bastante energia, socializam com outros cães e pessoas e se acostumam a viver bem com todos”, afirma a veterinária Karina Mussolino, gerente técnica de clínicas da Petz.

Serviço:

Unidade Aricanduva

Endereço: Av. Rio das Pedras, 2.207, junto à Telha Norte, Jardim Aricanduva, zona leste de São Paulo; telefone: (11) 2723-6400

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 8h às 22h; domingo e feriado, das 9h às 18h

Unidade Itaim

Endereço: Rua Bandeira Paulista, 982, com entrada também pela a Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 515, Itaim Bibi. Telefone: (11) 2181-7375

Horário de funcionamento: das 8h à meia-noite, de segunda a domingo.

Shoppings

Se o seu amigo é mais preguiçoso e não despensa um ar condicionado, você pode aproveitar os diversos shoppings da cidade, que aceitam cães.

Jardim Sul, Cidade de São Paulo, Morumbi, Pátio Higienópolis, Bourbon, Center Norte, Ibirapuera, Pátio Paulista, Vila Olímpia e Cidade Jardim são algumas das possibilidades. Vale lembrar que é sempre importante verificar as regras do shopping que você quer ir. Alguns só aceitam determinados portes e com algumas ressalvas.

Parques

Para correr, fazer amizades e rolar na grama, os mais indicados são os parques com áreas específicas para os cães. Villa Lobos, Ibirapuera, Aclimação, Ceret e Parque da Juventude são sempre ótimas pedidas para ajudar a gastar aquela energia acumulada durante a semana.

Dicas Pet Friendly

Existem diversos sites, perfis no instagram, blogs a até aplicativos que podem lhe ajudar a descolar um ótimo restaurante, padaria ou até bar. Tudo para curtir grudadinho com seu pet.

No Guia Pet Friendly, Aqui pode Totó, Turismo 4 patas e Dicas Pet Friendly by AgitoSP você encontrará uma infinidade de estabelecimentos, que se renderam ao charme de um rabinho abanando. Vale a pena conferir e ir amanhã ou qualquer outro dia.

Com o sol que está fazendo, lembre-se sempre de manter seu pet hidratado, seja qual for sua decisão.