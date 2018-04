Quem não gostaria de uma pílula mágica para resolver aquele comportamento super chato do cachorro ou gato? Mas sinto informar: isso não existe!!! Corra de profissionais que prometem solução de problemas em um passe de mágica. Para mudar ou modular qualquer comportamento, seja do cão, do gato ou do humano, é preciso muita paciência, persistência e disciplina.

Um vídeo, divulgado nesta semana, chamou muita atenção, principalmente entre os adestradores e comportamentalistas. Giovanna Ewbank e, seu marido, Bruno Gagliasso, contavam sobre a solução rápida e eficaz para a briga de seus cães, Johnny e Favela. No vídeo, eles comentaram que haviam chamado três adestradores, mas sem sucesso. Até que chamaram, por indicação do amigo André Marques, o médico veterinário e adestrador, Henrique Perdigão (nas redes sociais ele se intitula perdigavet).

Segundo Giovanna, o profissional chegou em sua casa e jogou o Johnny no chão, de barriga para cima. Ainda segundo ela, o cachorro ficou super calmo e nunca mais brigou com o Favela. “Ele passou pouco tempo e solucionou o problema” afirmou.

O que há por trás da mágica

Esta técnica de “jogar o cachorro no chão” é chamada de tombamento, dentro do comportamento animal. Ela se baseia em mostrar para o cão quem “manda” na matilha. Isso porque o cão mais forte, ao brigar, derruba o seu oponente no chão e fica sobre ele até que este se acalme e desista da luta. Super usada e difundida pelo mundo, através do adestrador mexicano Cesar Millan.

Isso tudo seria ótimo se não estivesse errado. Já foi demonstrado cientificamente que 1) não existe liderança dentro da matilha. 2) colocar o cão deitado no chão só eleva o hormônio do estresse (cortisol). Além disso, pode aumentar a intensidade de uma briga em seguida.

Segundo a linha positivista (a qual eu pertenço), os animais não devem passar por estresse ou desconforto para aprender um comportamento ou modular, o que acreditamos ser, um comportamento ruim. Antes de mais nada, o profissional deve entender o motivo da agressividade ou gatilho para a briga, com base na comunicação corporal (posição de orelhas, rabo, corpo, língua, pupila, etc). Além de entender o ambiente no qual os animais vivem, para, então, poder pesquisar possíveis soluções.

Com todos os fatores entendidos, começa um treinamento diário, inserindo uma nova rotina, com novos fatores e muitas, mas muita diversão e estímulos alegres para o cão.

Tudo isso, desde o entendimento do comportamento até o resultado dos treinamentos, leva tempo. Não é milagre e muito menos mágica! Há casos que é necessário mais de um ano de dedicação intensa, para conseguir mudar um comportamento.

Usar uma coleira de choque, um spray, uma latinha com moedas, um cutucão ou mesmo um tombamento, pode fazer com que o cachorro mude o comportamento na hora. Porém, isso não perdura. Ele responde em um primeiro momento, e você fica super feliz e satisfeito. Mas se continuar aplicando esta mesma técnica, com a mesma intensidade, uma hora para de funcionar.

É a mesma coisa que as chineladas que levávamos, quando crianças. A medida que crescíamos, a intensidade dos tapas tinha que ser maior. Quem nunca levou um tapa fraco da mãe e deu risada (deixando a mãe ainda mais brava)? Bastava ela virar as costas e fazíamos tudo errado de novo.

É bastante semelhante com os cães. Se usarmos um spray, chega uma hora que o cão acostuma e não terá mais efeito. Se torna necessário aplicar sprays cada vez mais fortes e barulhentos, para conseguir alcançar o mesmo resultado de antes. Isso sem falar na possibilidade de traumatizar o animal.

Tenho certeza que a Giovanna e o Bruno não sabiam de nada disso, quando contrataram o tal adestrador. Amante dos animais e fervoroso defensor da causa animal, o casal buscou o melhor para solucionar aquela situação, que angustiava humanos e machucava os cães. Por que será que eles permitiram tamanha agressão com o cão deles?

A resposta é muito simples. O profissional, Henrique Perdigão, fez algo que, segundo ele mesmo, nenhum adestrador anterior tinha feito. Ele explicou como os próprios Giovanna e Bruno incitavam o comportamento de conflito entre os cães. Isso não foi falado no vídeo.

O adestrador das estrelas

Além de atender o casal celebridade, Henrique já trabalhou com os cães de muitos outros globais, como Luciano Huck, André Marques, Marcos Paulo, Thiago Lacerda, Claudia Raia, Luiz Fernando Guimarães, Marco Nanini, Lucas Lucco, Hugo Gloss, Miguel Romulo e Bruno Gissoni. Pelo menos é isso que ele escreveu em seu site.

Com técnicas nada cientificamente comprovadas, Henrique declara que usa spray com barulho para fortalecer o “não” do tutor e coleiras enforcadoras. Inclusive, ele confessou que, além do tombamento, usou o spray nos cães de Gioh e Bruno.

Por telefone, Henrique confessa que nunca fez nenhum tipo de curso ou pós-graduação em adestramento ou comportamento animal. Por muitos anos seguiu os passos do Cesar Millan. Mas ao ver que algumas técnicas eram muito agressivas, resolveu criar suas próprias. “Eu leio muito sobre adestramento. Cresci com cães e aprendo tudo na prática. Minha mãe criava cães e me ensinou quase tudo o que eu sei” explica o veterinário. Segundo ele, já chegaram a oferecer um curso de pós-graduação, o qual ele rejeitou por ser muito teórico.

“Eu sou autônomo e minha esposa também. Se eu parar de trabalhar para fazer curso, além de não ganhar, gasto dinheiro. Eu preciso trabalhar muito para poder pagar as contas. Os cursos estão bem caros”. Ele também nunca frequentou congressos ou palestras na área.

Apesar disso, Henrique se diz humilde, ao indicar outros profissionais mais gabaritados, quando não consegue resolver um comportamento. “Às vezes, eu não consigo identificar o que está causando o problema, ou não consigo resolver. Pode acontecer” finaliza.

Ao final da entrevista, Henrique retirou o vídeo polêmico do ar. Também me bloqueou em suas redes sociais.

Assim como este profissional, há outros infinitos. Pessoas que fizeram curso pela internet ou que leram meia dúzia de livros e se dizem especializados em comportamento animal.

Trabalhar com comportamento animal não é um dom. Não é algo que você nasce sabendo ou que aprende com a convivência. É preciso muito estudo e dedicação! Por isso o vídeo ficou tão famoso e deixou diversos profissionais de cabelo em pé.

E por que escrever um texto sobre isso?

Ao contratar um passeador, um adestrador, um terapeuta comportamental, ou qualquer profissional, pegue referências. Não apenas de amigos, mas de profissionais que você confie. Só assim você e seu cão não entrarão em uma fria.

Ah, e para quem nunca frequentou cursos por serem caros, o veterinário irá dar um curso online, com dicas de como resolver comportamentos básicos de cães. Curso, este, que Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso estão ajudando a divulgar.

Lembre-se sempre: não há mágica! Dedicação, paciência, persistência e disciplina devem existir diariamente, por um longo tempo, para obtermos bons resultados.