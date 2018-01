Uma das maiores reclamações dos donos de cães e gatos é o famoso bafinho. Para aliviar o mau cheiro na boca, alguns dão ossinhos, outros escovam os dentes e há aqueles que levam ao veterinário para fazer a limpeza de tártaro. O que é o mais correto a se fazer? O que é o mais eficaz?

Para sanar todas essas dúvidas, veterinários estudados em odontologia animal foram ouvidos. Há divergências sobre alguns procedimentos e sobre a eficácia de alguns produtos. Mas o que foi unânime em todos os profissionais: ESCOVAÇÃO DIÁRIA.

Para um filho humano, escovar os dentes todos os dias, após cada refeição, é uma obrigação. Porém, quando se fala em cachorro e gato, não imaginamos que seja algo tão importante.

O que causa o mau hálito?

Há muitas bactérias na nossa boca, mais de 300 espécies. Na dos animais não é diferente. O mau hálito nada mais é do que o produto do metabolismo dessas bactérias. A médica veterinária Fabiana Zerbini, gerente técnica da Virbac, explica que, quando fica resto de alimento na boca, as bactérias comuns fermentam esse alimento. O cheiro desagradável vem dos compostos sulforosos voláteis, mais conhecidos como enxofre.

Esse cheiro pode esconder um grave problema. Não adianta dar petiscos com sabor menta. Isso só irá mascarar o cheiro por alguns minutos e depois tudo volta ao normal. Doenças hepáticas, estomacais e renais também podem causar bafinho. O mais importante é buscar o médico veterinário para descobrir o motivo.

Cães e gatos tem cárie?

Não é comum que animais tenham cárie. Eles têm o PH da boca mais ácido, dificultando esse tipo de doença. Porém cães que consomem doces (não pode!) ou alimentos pastosos tem maior probabilidade a ter cárie.

Quais as consequências do tártaro?

O tártaro nada mais é do que o acúmulo de alimento, cristalizado pelo cálcio presente na saliva. O excesso desse tártaro pode facilitar a proliferação de bactérias, que, por sua vez, podem cair na corrente sanguínea e parar em outro órgão, como o coração, piorando uma doença pré-existente.

Produtos para ajudar na prevenção do tártaro

Escova de dente

Para escovar os dentes do pequeno, você vai precisar de uma escova de dente. Há algumas específicas que vendem em pet shop. A mais comum é aquela com duas cabeças, uma maior para cães de grande porte, e uma menor para os peludos de pequeno porte. Porém, você também pode utilizar escovas de criança com cerdas macias, dessas que podem ser compradas em farmácias e supermercados.

Pasta de dente

A pasta para os animais é diferente da humana. As que vendem em farmácias e supermercados contêm sabão e muito flúor. O peludo não enxágua a boca como os humanos e irá engolir todo produto que for colocado na escova ou na própria boca. Por isso, ela deve ser específica para cães e gatos. Além disso, muitas pastas têm uma enzima que é mais um abrasivo para auxiliar a remover a placa bacteriana. Você pode escolher o sabor que seu pet mais gosta, para deixar a escovação mais prazerosa.

Ossinhos

Muitos ossinhos e alimentos duros, como cenouras e coco verde, ajudam a evitar o acúmulo de placa bacteriana nos dentes. Cuidado para não dar osso cru muito duro, como fêmur de boi. Esse tipo de alimento pode facilitar a fratura do dente.

Petiscos odontológicos especiais

Para complementar a escovação, existem os petiscos com formatos especiais que auxiliam na prevenção do tártaro. Alguns desses produtos dizem na embalagem que removem o tártaro, mas ao conversar com veterinários, descobri que não é verdade. “Não há nada que remova o tártaro por completo. Uma grande parte do alimento é acumulada embaixo da gengiva e só pode ser removido com a limpeza do tártaro feita pelo veterinário” informa Clovis Anseloni, diretor executivo da Kelco. Anseloni oferece os ossos Keldog Dental para seus cinco cães, como petisco e distração, mas não abre mão da escovação diária.

A médica veterinária Fabiana Zerbini concorda que nada é eficaz como a limpeza feita por um veterinário estudado em odontologia. Fabiana comenta que o petisco Veggie Dent da Virbac em formato de “Z” possui o complexo enzimático C.E.T. Além de auxiliar na remoção mecânica da placa bacteriana, devido ao desenho, essas enzimas possuem uma ação química para deixar os dentes limpinhos e saudáveis por mais tempo. “Não adianta dar o Veggie Dent se não escovar os dentes” reforça Fabiana.

A partir de hoje, escove os dentes do peludo uma vez ao dia. É importante fazer um treinamento para que o pequeno se adapte a nova rotina, sem ficar estressado.

Passo a passo para criar o hábito da escovação:

1) Em momentos de brincadeira ou relaxamento, massageie a região do focinho do animal. Quando ele permitir, com o dedo, massageie dentes e gengiva. Após o êxito do treinamento, recompense com petisco, passeio, brinquedo ou mesmo carinho;

2) Quando ele já permitir a manipulação da boca, introduza a pasta de dente específica para animais. Utilize seu dedo para massagear dentes e gengiva e recompense com a pasta. Coloque a pasta no dedo e passe nos dentes. Esse momento deve ser sempre agradável para o animal;

3) Com um dedal, repita o passo 2. Se ele morder, continue a brincadeira, esfregando de leve os dentes e gengivas;

4) Ao estar habituado ao ritual com o dedal e a pasta de dente, introduza a escova de dente. Deixe-o brincar com a escova e mordê-la. Passe a pasta na escova e deixe-o brincar mais. Recompense a brincadeira com carinho;

5) Pegue a escova, coloque a pasta e escove primeiramente os dentes laterais. Quando ele permitir, escove os dentes da frente e os do fundo pelo lado de fora. Se ele estiver bem adaptado, pode tentar escovar a área interna dos dentes, próximo à língua. Sempre recompense após cada escovação. Alguns proprietários preferem escovar os dentes antes do passeio. O animal já fica condicionado a passear só quando permitir a escovação.

Além da escovação ser uma prevenção a doenças periodontais, é uma forma de observar qualquer possível problema na boca, como nódulos, inflamações ou mesmo tártaro.

Como saber se meu pet está com problemas na boca?

– falta de apetite

– gengiva inflamada

– dente escurecido

– aumento de volume em qualquer área da boca, incluindo língua

– coçar muito a região do focinho

– derrubar ração

– chorar ao comer

– mastigar mais com um lado que com o outro

– sangramento

– ao manipular a boca, se o animal reclamar ou sentir incômodo, leve ao veterinário.

Por que devo buscar um especialista em odontologia?

A médica veterinária Fernanda M. Lopes Kubtza, especializada em odontologia, ressalta que os especialistas farão um exame bem detalhado. “O que diferencia o tratamento de um clínico geral e de um especialista é o uso de radiografia intra oral. Com esse exame é possível diagnosticar lesões, dentes que não erupcionaram, fragmentos de raiz dentro do osso e problemas que não são possíveis de observar apenas olhando a boca” exemplifica Fernanda.

O que é o tratamento periodontal?

Na famosa limpeza de tártaro, os dentes são raspados, removendo o tártaro, e polidos. “Como os animais são levados para fazer esse tratamento em estágio bem avançado da doença, é comum que haja a necessidade de fazer extração de dentes ou até canal” alerta Dra Fernanda.

Assim como nos humanos, os cães e gatos velhinhos não devem perder os dentes. “Quando é feita a escovação corretamente e outros tratamentos preventivos que envolvem a saúde bucal, os animais passam pela velhice com todos os dentes na boca” finaliza Fernanda.

Sei que dá trabalho, mas é pela saúde dos nossos peludos. Escove os dentes todos os dias.

