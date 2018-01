Uma das maiores angústias dos pais é quando seu filho não quer comer. Através dos alimentos, os seres vivos conseguem sua principal fonte de energia e os nutrientes necessários para manterem-se vivos. Para os pais de pets não é diferente. Se o peludo não quer comer e não aceita aquele petisco que ele tanto ama, algo muito grave está acontecendo.

A inapetência ou falta de apetite pode indicar desde uma doença séria, até um estresse ou tristeza. A primeira coisa que deve ser feita é levar ao veterinário para descobrir o motivo dessa mudança de comportamento.

A médica veterinária Cristiane Astrini da clínica Callvet, explica que a anorexia ou hiporexia (pouca alimentação) pode ser um sintoma de diversos problemas. Ela conta que na maioria dos casos, o animal se alimenta corretamente, mas os donos gostariam que ele comesse mais. Em outros casos, pode haver uma alimentação inadequada. “Muitas vezes, a avó do animal vê que ele não está comendo direito e oferece outro alimento mais apetitoso. O pet, que não é bobo, passa a rejeitar a alimentação normal, pois sabe que irá ganhar algo mais gostoso” conta dra Cristiane.

A veterinária explica que adicionar coisas à ração não é uma boa opção. Os animais são seletivos e podem escolher o que comer. “O ideal é dar frutas e legumes como sobremesa, após ingerir a ração indicada pelo veterinário” ensina.

Os animais podem enjoar do alimento, principalmente se for ração. Você pode, sob supervisão do veterinário, testar outras marcas ou sabores. Lembrando que essa mudança não pode ser feita bruscamente, para não causar nenhum dano gástrico ou renal ao animal.

Quais alimentos são proibidos para cães e gatos?

Muitos proprietários oferecem a ração a vontade, o que não é ideal. O cão normalmente come na presença do humano. Por isso, deixar alimento a disposição não é necessário. É preciso horários e regras. Outro erro comum é achar que o animal come pouco. “Se você pensar em um poodle que tem um estômago do tamanho de uma ameixa, comer duas colheres de sopa já é o suficiente” comenta dra Cristiane. Normalmente, a quantidade correta está escrita na própria embalagem da ração. Dar mais do que o indicado, pode facilitar o ganho excessivo de peso do animal.

Para saber se seu amigo está no peso ideal, basta você olhar por cima e tocar nas costelas. Se você as sentir, mas não as identificar visualmente, seu pet está no peso ideal. Se você não sentir as costelas e nem conseguir observar a “cintura” do animal, ele está a cima do peso. Porém, se conseguir sentir e observar as costelas, ele está abaixo do peso. Todo pet que não estiver no peso ideal, deve ser levado ao médico veterinário.

Os cães conseguem ficar sem se alimentar por até quatro dias, mas os gatos não podem ficar mais do que dois dias sem ingerir alimentos. Se ultrapassar esse período, pode haver problemas graves. Claro que esse tempo varia de acordo com a idade e estado de saúde de cada peludo.

Quando devo levar meu pet ao veterinário?

Doenças que geram inapetência

Verminose Doença do carrapato

Viroses Febre

Enjoo Problemas renais

Problemas hepáticos Gastrites ou dores no estômago

Gases Dores de dente

Dores na coluna Hipotireoidismo

Será que meu pet está enjoado da comida?

Ele cheira a ração e não come?

Ele tem receio de se aproximar do pote de comida?

Ele só come um grão de ração e para de comer?

Ele rejeita ração, mas aceita outros alimentos, como frutas e legumes?

Ele vai na casa de outro animal e devora a ração diferente?

Se a resposta for sim para uma dessas perguntas, converse com o veterinário sobre a possibilidade de alterar o sabor ou marca da ração e como isso deve ser feito.

Plantas proibidas para cães e gatos

Como fazer para meu bichinho comer?

– Se você tiver gato, coloque a ração, em diversos horários, em recipientes grandes. Os felinos são petiscadores e fazem diversas refeições por dia. Eles preferem potes que consigam capturar o grão de ração sem encostar seus bigodes (vibrissas).

– Se você tiver cachorro, observe se o pote de comida é adequado para ele. Cães de pequeno porte preferem potes menores, que não deslizem.

– Deixar a ração a disposição, diminui a vontade de comer. Estipule horários para as refeições e retire a ração após 20 minutos. Seu pet ficará mais disciplinado para comer na hora que a alimentação for oferecida.

– Observe se seu pequeno gosta da sua presença na hora de comer. Muitos cães só comem na presença do seu dono. Nesse caso, una o horário da sua refeição a dele.

– Alguns animais comem melhor após se exercitarem. Por isso, brinque ou passeie com seu peludo antes de dar a alimentação para ele.

Dicas de uma rotina saudável

– Se você tiver mais de um bicho, ofereça a alimentação em potes separados, um para cada animal.

– Recompense o pequeno por ter comido tudo. Seja com um petisco que ele goste ou mesmo com carinho.

Quando devo oferecer petiscos?

– Evite dar petiscos ou comidas humanas entre as refeições. Se quiser oferecer algo, opte por frutas ou legumes.

– Ofereça a ração longe do pote de água.

– Se quiser dar algum outro alimento para o cão, coloque no pote dele. Em hipótese nenhuma dê comida quando você estiver comendo ou sentando a mesa.

– Evite oferecer comida ou ração na boca. Isso vicia e ele só irá querer comer dessa forma.

– Se a inapetência persistir, entre em contato com o médico veterinário.

