Uma das fotos mais compartilhadas nas redes sociais foi a das gêmeas Lucy e Maria. Filhas de pai branco e mãe descendente de jamaicanos, uma nasceu ruiva, com pele branca e a outra, com cabelos escuros, cacheado e pele negra. Esse não é o primeiro caso que causa estranheza. Muitos gêmeos já tiveram que comprovar que eram filhos do mesmo pai e da mesma mãe, por serem muito diferentes.

Como isso é possível?

Simples! Quando pensamos em gêmeos, já vem a nossa mente duas pessoas muito semelhantes. Esse é apenas um dos possíveis casos. Os gêmeos iguais ou univitelinos são originados por um único óvulo que é fecundado por um espermatozoide e se divide, formando dois embriões. Como são originados pela mesma célula, dividem os mesmos genes, podendo ser considerados clones.

Pensando nos gêmeos iguais, chamado de univitelinos ou homozigotos (homo: mesmo, zigoto: célula ovo), esquecemos os gêmeos bivitelinos ou heterozigotos (hetero: diferente, zigoto: célula ovo). Esse segundo tipo é gerado a partir de dois óvulos e dois espermatozoides. Assim sendo, eles recebem genes diferentes por parte da mãe e por parte do pai. Fazendo aquela combinação (AA aa Aa aA), que aprendemos na escola, podemos ter muitas possibilidades de características (lembrando que esse tipo de combinação é bem simplificada). Com pais que descendem de etnias com várias características, há outras possibilidades que vem dos avós dos gêmeos. Por isso, é completamente compreensível para a ciência que irmãs gêmeas (heterozigotas) tenham características tão distintas.

Mas o que essa história tem a ver com os animais?

Ué, tudo! É a mesma explicação do porque um gato preto ao cruzar com a gata branca tem filhotes de todas as cores. Não é igual misturar a tinta preta com a branca; a explicação está na genética. Por isso, os filhotes, mesmo sendo de uma mesma ninhada, podem ter cores completamente diferentes. Isso ocorre pela mesma explicação das gêmeas heterozigotas. Em muitos animais, é comum ter liberação de mais de um óvulo (por isso nascem muitos filhotes). Cada célula ovo é fecundada por um espermatozoide diferente. Cada uma das células carrega características genéticas que podem ser diferentes. Além das cores variadas, outros genes diferem também. Esse é um dos motivos de ter filhotes com problemas genéticos e outros não, mesmo sendo irmãos de pai e mãe.

O que difere entre o ser humano e o mundo animal, é que uma única fêmea, em um mesmo cio, pode ser fecundada por vários machos. Isso não é promiscuidade, mas estratégia de sobrevivência! A gravidez é extremamente custosa para a fêmea. Vamos pegar uma loba, como exemplo. O cio ocorre uma vez por ano, porém, em média, ela fica fértil durante apenas 3 ou 5 dias. Sua gestação durará 60 dias, mais ou menos. Seus filhotes terão autonomia, sem precisar mais do cuidado dos pais, com 8 meses. Se a fêmea escolher mal seu parceiro, ela deverá esperar muito tempo até poder ter outra ninhada. Isso se tiver outra chance de acasalar. Assim sendo, em um único cio, ela deve escolher os machos mais adequados (na visão dela), que gerarão filhotes melhores e mais resistentes. Ah, pensando bem, até vale a pena, para ela, liberar e permitir o acesso de vários machos. Os filhotes valem ouro para a mamãe loba!

Resumindo…

Os animais podem ter filhotes muito diferentes, mesmo sendo de uma mesma ninhada, pois carregam múltiplos genes. Isso que faz a gente se apaixonar ainda mais, não é?!

Na próxima semana, nosso encontro é dia 18/03. Vou dar 5 dicas para melhorar a vida do seu pet no outono. Os pelos dele já começaram a cair? Nessa época do ano, cães e gatos trocam a pelagem.