E aí, você já perguntou pro seu cãozinho como ele enxerga?

Um dos maiores questionamentos é: “Por que tantos brinquedos coloridos se os cachorros enxergam em preto e branco?”. Nessas horas, eu lembro de um amigo veterinário daltônico. Ele vê igual aos cães! Deve ser ótimo comprar brinquedos de cachorro com ele. Você já pode perguntar na hora que cor ele vê e saber se seu cachorro vai gostar ou não.

Pois é, pode parecer estranho, mas os cães são daltônicos. Eles enxergam colorido, mas algumas cores como verde e vermelho não são tão nítidas. Em biologuês, eu digo que os cães e meu amigo daltônico são dicromatas e nós (não daltônicos) somos tricromatas. Alguns pássaros, peixes, répteis e até algumas mulheres (muito raro) são tetracromatas. Vamos simplificar!

Nos nossos olhos (na retina, para ser mais precisa), temos dois tipos de células: os cones e os bastonetes. Os tricromatas (aqueles que não são daltônicos) têm três tipos de cones: um que se excita com luz vermelha, outro com luz verde e o terceiro, com luz azul. Essas três cores básicas se misturam e fazem com que enxerguemos o mundo colorido. Os daltônicos, os cachorros, o meu amigo veterinário e alguns outros animais, só possuem dois tipos de cones. Isso faz com que eles não enxerguem todas as cores como nós. Tons como verde, amarelo e laranja podem ficar mais opacos, parecendo marrom. Já os tetracromatas possuem um cone a mais. Os animais tetracromatas conseguem enxergar a luz ultra-violeta. A mulheres não veem UV, mas enxergam mais cores. Não sei quais são, pois sou tricromata. Como eu sei? Eu fiz o teste aqui.

Se você quiser testar quais cores seu cão enxerga, basta colocar vários brinquedos ou bolinhas de uma mesma cor e um alimento de cor diferente. Pegue bolinhas e brinquedinhos vermelhos e laranjas, espalhe pelo chão. No meio, coloque uma cenoura. Se ele for direto na comida, ele viu a diferença. Se não for, provavelmente não viu a diferença. Claro que os cães não usam apenas a visão, mas o olfato também.

Na natureza, um sentido é compensado pelo outro. O cão não precisa ter uma visão tão perfeita, pois outros sentidos compensam, como o olfato e a audição. Esses dois sentidos são muito mais importantes para a sobrevivência do cão do que a visão. Daí eu me pergunto: será que meu amigo veterinário ouve melhor que eu? Melhor tomar cuidado.

Se você não sabe se é daltônico, faça esse teste aqui.

Pronto para pular o carnaval? E o seu pet? Sexta-feira vamos contar como e onde se divertir com seu cão neste feriadão! Não perca!

Luiza Cervenka de Assis

Instagram @luizacervenka

www.facebook.com/bichoterapeuta

www.bichoterapeuta.com.br