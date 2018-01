O Rio de Janeiro continua lindo e Pet Friendly. Aproveitei dois dias de folga e fui com o Boss (Lulu da Pomerânia) curtir as belas praias do Rio de Janeiro. Pertinho de São Paulo, a cidade carioca é uma ótima pedida para um final de semana ou mesmo um feriado ao lado do seu pet.

Para chegar ao Rio, você pode ir de carro ou mesmo de avião. São diversas companhias aéreas que aceitam os peludos a bordo. Aproveitamos para conferir a nova parceria da Pedigree com a Azul. Quem voar com seu pequeno de até 5 kg, ganha um sachê para degustar após a viagem.

Para saber mais detalhes e regras para voar com seu peludo, clique aqui.

Já em terras cariocas, seguimos direto à praia. Afinal, até cachorro paulista ama praia. Mas é preciso tomar alguns cuidados. Nos horários muito quentes, das 10h às 15h, seu pet pode desidratas e até queimar as patinhas. Por isso, ofereça bastante água a ele e busque uma sombra para se abrigar.

Conhecemos uma prainha pet friendly ao lado do Arpoador. Lá o Boss pode entrar no mar pela primeira vez e até fez amizade com uma cachorrinha que curtia o dia ensolarado. Após o banho de mar, uma chuveirada de água doce foi suficiente para tirar a areia e o sal dos pelos.

Na hora do almoço, fiquei com receio se conseguiria encontrar locais que aceitassem cães. Mas não tive dificuldade, mesmo na companhia do Boss. Quase todos os bares e restaurantes tem mesas na calçada. Por isso, aceitam os peludos tranquilos, sem problema algum. Bastou colocar um potinho de água, que o Boss ficou deitado, curtindo a brisa, enquanto eu comia.

Após a digestão, fomos ao encontro de dois peludos cariocas famosos e sua de sua dona Ciça. Os labradores Mika e Polo são muito conhecidos e costumam saltar diariamente da Pedra do Arporador. O Boss teve medo e preferiu ficar na sombra, mas eu não me contive e pulei na água com o Cãopanheiro Labra. Confira todos os detalhes nesta entrevista.

Depois do primeiro dia intenso, resolvemos seguir para o Hotel Ibis Budget, em Botafogo, para descansar. A bandeira Ibis aceita pet e no mês de outubro a estadia do peludo é gratuita. Nem preciso dizer que o pequeno Boss foi super paparicado por toda equipe.

No amanhecer do segundo dia, descobrimos que nem só de sol vive o Rio de Janeiro. Com o dia chuvoso, tivermos que abortar a praia. Partimos rumo à Ipanema, encontrar o ItPet Nazgul no TT Burguer, eleito o melhor hambúrguer do RJ. E o melhor de tudo: é pet friendly e coberto! O boxer Nazgul é quase da casa e recebe chamego de todos que passam. Em retribuição, ele distribui charme e lambidas.

As praias do Rio são lindas, mas praia de paulista (inclusive de cão paulista) é shopping. Com a chuva, fomos passear no Shopping Leblon. Quando você for lá com seu peludo, passe no Concierge e pegue o kit pet. Mais do que pet friendly, o shopping presenteia os pequenos, para um passeio mais tranquilo.

É Rio de Janeiro, você deixou saudades… O Boss já está perguntando quando voltaremos, para conhecer mais amigos e outras praias. Quem sabe numa próxima conseguiremos caminhar pela famosa calçada de Copacabana, ou encontrar a cadelinha mais famosa de Ipanema. Afinal, o Rio de Janeiro recebe bem a todos: humanos e peludos.