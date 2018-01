A coceira – tecnicamente conhecida como prurido – está entre as queixas mais frequentes dos donos de cães, afetando quatro em cada cinco animais atendidos por especialistas em dermatologia veterinária. Produtos de limpeza, picadas de ectoparasitas e até alimentação inadequada são alguns dos motivos que podem levar às alergias. Para cães e gatos, tudo se resume em muita coceira.

Até pouco tempo, a recomendação era descobrir a causa do prurido e, paralelamente, medicar com corticoide. Era a única medicação que existia para cães e gatos ficarem livres da insuportável coceira.

Porém, com o passar dos anos, descobriu-se o mal que esta medicação faz aos nossos peludos. Em curto prazo, os animais podem apresentar respiração ofegante, urinar demais, sede e fome excessivas. Em longo prazo, podem sofrer de pancreatite, diabetes e perda de massa muscular, problemas renais, hepáticos, endócrinos e até oftalmológico. Efeito colateral é o que não falta para o corticoide.

Há um ano, um laboratório farmacêutico especializado em cuidados de pets, lançou a salvação para todos os peludos alérgicos: uma medicação sem efeitos colaterais para uso contínuo, se necessário. Apoquel virou febre entre os veterinários e trouxe sossego para os tutores.

“Alguns animais nascem com baixa proteção na pele e qualquer agente externo pode causar alergia. Esses animais são chamados de atópicos” explica a médica veterinária especialista em dermatologia, Julianna Varella.

A veterinária confirma os efeitos da medicação e comenta sobre a satisfação dos seus clientes devido ao efeito rápido da ação. O início do alívio é em até 4 horas. A escala de coceira vai de 1 a 10. O nível 10 é aquele que o animal para de comer ou brincar para se coçar e continua se coçando a noite toda. “Mesmo resolvendo o incômodo da coceira, é importante entender a causa da alergia e trata-la” lembra.

Marcela Tocchet, Gerente de Produto da unidade de Animais de Companhia da Zoetis afirma: “Apoquel permite ao veterinário propiciar um alívio imediato na coceira, permitindo buscar um diagnóstico mais preciso de sua causa, e com a consciência tranquila de que o cão não sofrerá efeitos colaterais”.

Para Ronaldo Lucas, fundador da primeira clínica especializada em dermatologia veterinária na capital paulista, a nova medicação é uma revolução no tratamento da alergia. E coloca o País no lugar que tem que estar, entre os primeiros do mundo.

Foram dois anos de pesquisa intensa para desenvolver a medicação. Porém, ainda não é sabido qual será o resultado no uso contínuo após esse período. A veterinária Julianna Varella recomenda aos animais que fazem uso contínuo da medicação, fazer acompanhamento anual com exames de sangue para verificar o estado de saúde geral.

Nova terapia baseia-se em tratamentos humanos

Mesmo após o lançamento de Apoquel, a empresa seguiu pesquisando sobre o tema, o que resultou num novo medicamento, o Cytopoint. Recém-lançado nos Estados Unidos e ainda indisponível no Brasil, trata-se da primeira solução terapêutica para animais de companhia.

“Somos os pioneiros em trazer para a saúde animal um tipo de imunoterapia usada pela medicina humana para combater dores, alguns tipos de câncer e doenças crônicas”, observa Alexandre Merlo, Gerente Técnico e de Pesquisa Aplicada para Animais de Companhia da Zoetis.

Assim como o Apoquel, o Cytopoint inibe as atividades de citocinas, que são proteínas produzidas pelo organismo e estão envolvidas na origem da coceira. “A diferença é que o Cytopoint inibe especificamente a interleucina 31 (IL-31), que tem uma ação importante na dermatite atópica, a causa mais comum da coceira canina e também a mais difícil de combater”, afirma.

Isso porque a dermatite atópica é causada por elementos que penetram na pele do cão ou são inalados, como poeira, pólen ou ácaros, por exemplo. “Muitas vezes não conseguimos retirar esses elementos de onde o animal vive ou nem mesmo identificar quais deles podem causar coceira nos cães”, explica Alexandre.

O Cytopoint é indicado especialmente para tratamentos de longo prazo, por conta dos efeitos colaterais mínimos, e tem aplicação prática: injeção uma vez a cada 1 ou 2 meses, no veterinário. Sem precisar dar comprimido todos os dias.

Por todos os seus benefícios, acaba de ser reconhecido como o melhor produto para animais de companhia de 2016 pela Animal Pharm, da britânica Agribusiness Intelligence, uma das publicações internacionais mais importantes do setor de saúde animal.

É sempre bom saber dos avanços da medicina veterinária, pensando na melhor qualidade de vida dos nossos pequenos. Mas vale lembrar que toda medicação deve ser prescrita por um médico veterinário e o tratamento deve ser seguido até o final, como indicado pelo profissional. Não deixe seu peludo sofrendo de coceiras, leve-o ao veterinário. Tudo tem solução!