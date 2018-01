Todo mundo já está cansado de saber que o Brasil é o segundo maior mercado pet do mundo, né?! Apesar da crise, o setor vai bem, obrigada. Por isso mesmo, que sempre há lançamentos de produtos e serviços para agradar peludos e humanos. Cada vez ficamos mais apaixonados por esses serzinhos que são formados de puro amor.

Quem não gosta de ouvir ou assistir uma linda história entre humano e animal?! Ou busca dicas na internet de onde ir ou o que fazer na companhia do amigo de quatro patas? Aposto que você se indigna com casos de maus tratos aos animais! Esse danadinhos conquistam o nosso coração de uma tal forma que não dá para resistir.

Petchannel

Foi pensando nesse amor incondicional que os animais têm por nós e vice-versa, que foi desenvolvido o Petchannel. Além de histórias lindas e exemplos de superação, o canal fornece conteúdo que ajuda no entendimento das raças e dá dicas de locais pet friendly.

Eles entendem por pets todos os animais que tem alguma interação com humanos. Além de cães e gatos, cavalos, cabras e até borboletas já apareceram na telinha.

Pioneiro na tecnologia 4k (melhor que HD), o canal, que já está disponível pela internet, irá estrear na tv. Será dia 28/09, próxima segunda-feira, às 16:15, na Record News. Esse será o horário de soltar os bichos, de segunda à sexta.

Para entender como é gravar com animais, a equipe do canal me convidou para acompanhar a gravação do programa Pet Sport. Precisa de muita experiência e paciência! Nem sempre o animal quer fazer o que o câmera deseja. A equipe muito integrada e apaixonada por bichos se empenha (não há um que saia limpo das gravações) para conseguir os melhores ângulos de cada pelinho.

A apresentadora do Petchannel, a jornalista e atriz Bebel Ambrósio, conta que nunca teve animal de estimação, mas está apaixonada pelo trabalho. “Não vou resistir e em breve vou pegar um bichinho para mim” confessa. Mas em nenhum momento falta traquejo com os animais. Nessa matéria de pet sport, Bebel colocou a mão na massa e fez SUP (Stand up pedal), correu, fez agility e jump aquático com a Lua, uma border collie super agitada (redundância, né?!).

Mesmo após tanto exercício, Bebel ainda teve fôlego para bater um longo papo comigo. Dava para escrever um post só sobre essa conversa. Claro que eu aproveitei para descobrir o que vem por aí. Ela me contou sobre histórias tocantes e disse que passou a acreditar mais no ser humano depois das pessoas que entrevistou. “É difícil citar só um caso, mas o programa que mais me emocionei foi no Santuário das Fadas, onde há animais resgatados de maus tratos. A relação da proprietária com os bichinhos é de encher os olhos. A humanidade tem futuro sim” conta. Eu é que não vou perder essa estreia.

Box Pet

Depois de tanto exercício, nada como descansar numa cama gostosa, né?! Mas os box que tem hoje em dia são muito altos e a maioria dos pets nem conseguem subir.

Foi pensando nisso que a Castor desenvolveu o box lux pet. Uma estrutura com abertura para o peludo entrar. O Box Lux Pet Castor tem 29 cm de altura e está disponível em todas as medidas de colchões.

Descobri esse produto quando estava pesquisando cama para mim. Entrei na loja, coloquei meu cãozinho (Stitch) no chão e ele que encontrou esse espaço. Tudo muito chique, com cortina e almofadinha. Como toda novidade, o preço é um pouco salgado e os vendedores tiveram bastante dificuldade para descobrir todas as informações do produto.

Shampoo natural

Cuidar do cabelo deixou de ser uma simples vaidade e passou a ser saúde. Isso não vale apenas para humanos. Converse com o veterinário sobre o melhor shampoo para dar banho no seu pet. Se você curte coisas naturais, como eu, vai adorar a nova linha pet do famoso salão Laces.

O produto foi desenvolvido pela Cris Dios. “Após muito estudo, fiz o teste nos meus cães e eles adoraram” relata. Além das propriedades medicinais do shampoo e óleo de argan para pele e pelos, os produtos têm um aroma delicioso, que ajuda a acalmar o pet durante o banho.

Cuidar das madeixas no Laces é moda entre as celebridades. Agora, até os cães dos famosos estão aderindo ao cuidado especial. “Meus pets também já se tornaram fãs! Toro e Nikita usam o shampoo e o óleo de Argan e amam! O banho virou um momento de relaxamento para eles, que, além disso, ficam com os pelos brilhando” conta Renata Kuerten, modelo e apresentadora.

Transporte para animais

Com os pelos hidratados, é hora de dar uma voltinha com seu pet. Se você não tem carro, ir a locais distantes se torna um problema. Não são todos os taxis ou uber que aceitam peludos. Se quiser passar um final de semana em outra cidade, aí que complica de vez.

Seus problemas acabaram! Seja para levar ao veterinário, sair para jantar, para visitar um amigo ou fazer uma viagem, você pode contar com a Pet Trans. Nídia Pasqual, dona da empresa de transporte executivo Gold Trans, tem duas filhas de quatro patas, por quem é apaixonada. Ela observou a dificuldade que muitas pessoas tinham para transportar seus animais.

“Quando você não tiver o seu veículo disponível, ou não puder se deslocar por algum outro motivo, o transporte do seu pet será feito pela nossa equipe. Oferecemos um serviço premier de transfer para o animal e seu dono” explica. Todos os veículos são equipados com cinto de segurança, cadeirinhas e caixas, para que assegurar a integridade de todos. “O atendimento é 24 horas por dia. Inclui transporte no estado de São Paulo e viagens para outros Estados” comenta Nídia.

Petiscos quase humanos

Uma das áreas que mais oferece novidades é a da gastronomia. São receitas caseiras, petiscos e até comida natural; tudo para agradar o paladar cada vez mais exigente dos peludos. Mas não basta só encher a boca, mas os olhos dos donos.

A Petitos desenvolveu petiscos humanizados, como mini churros, coxinha, kibe, brigadeiro e beijinho. Parece até uma festa infantil, né?! Tudo isso para evitar que alguns donos ofereçam os originais, cheios de gordura e açúcares, que tanto mal fazem aos animais. “Apesar de parecer com os produtos para humanos, são formulados especificamente para os cães, com proporções e ingredientes específicos para eles. Por exemplo, cães tem menor capacidade de digerir amido, razão pela qual os mesmos são pré-gelatinizados no processo de fabricação desses produtos” explica Gustavo del Claro, sócio diretor da Petitos.

Além de inusitados, os petiscos tem um lado social. A degustação é feita por animais de ONGs, para conseguir avaliar a aceitação do produto. Mas aqueles cães já conhecidos como “fominhas” não são considerados como bons avaliadores.

Cerveja boa pra cachorro

E não é só de guloseimas que vive o cão. Em 2012 foi lançada a cerveja chamada Dog Beer. Apesar da marca não ser novidade, houve uma reformulação e reestruturação.

Após assumir a Dog Beer, a primeira grande estratégia do empresário Lucas Marques foi a construção de uma cervejaria própria, a primeira do mercado nacional especializada em animais de estimação.

Desenvolvida pelo Centro de Tecnologia e Alimentos e Bebidas do SENAI de Vassouras/RJ, único pólo de formação de mestres cervejeiros da América Latina, a Dog Beer é um petisco líquido nos mesmos moldes da cerveja humana, porém sem álcool e gás carbônico, substâncias que prejudicam a saúde dos animais. “Estes ingredientes causam embriaguez no cão, além de cólicas e problemas no fígado, por isso foram retirados da receita para o bem-estar do pet”, explica Lucas.

Os dois anos de estudos, que envolveram veterinários e especialistas em cerveja, resultaram em uma bebida altamente palatável, à base de água, malte e carne. “A Dog Beer é mais que um produto, ela representa um estilo de vida. Seus consumidores são pessoas que gostam de confraternizar com a família e os amigos e fazem questão de inserir o pet nesses momentos especiais”, finaliza.

Depois de novidades em tantos setores, ficou faltando apenas moda.

Chinelos e coleiras que combinam

Não falta mais! A famosa marca de coleiras Zee Dog lançará na próxima quinta-feira, dia 24/09 a coleção Ipanema + Zee Dog com chinelos nos famosos prints, como Banana Shake e Caveira Skull.

No total são cinco estampas de sandálias, sempre combinando com as guias e coleiras divertidas e coloridas. A ideia é donos e cães saírem combinando por aí. Afinal, cara de um, focinho do outro. E quem pensa que essa moda é coisa de mulherzinha, está muito enganado! Tem muitos marmanjos que se apaixonarão pela estampa de caveira.

A parceria será lançada com agito para pessoas e cachorros na Casa Ipanema (Rio de Janeiro), a partir das 18h. Se você mora no Rio ou conhece algum peludo carioca, não deixe de conferir e se divertir!

E por falar em diversão, não perca nossa Agenda Animal na próxima sexta-feira, dia 25/09!