Mesmo o cachorro mais educado do universo tem seus momentos de desobediência. Será que esse mau comportamento é birra, para chamar atenção do seu tutor? E você, já passou por esta situação? Acabo de vivenciar uma dessas, aqui em casa, na última noite.

Estava em casa, me arrumando para sair. Eram umas 16:30h. Abri o armário, peguei uma roupa e fechei as portas, como de costume. Atrasada, saí correndo sem conferir se os meus três gatos estavam bem. Oito horas mais tarde, volto para casa e só encontro dois gatos a minha espera. Quem faltava? Doritos, o gato filhote sapeca. Meu coração veio a boca, com medo de ter acontecido algo com ele.

Assim começou uma longa e agitada noite. Doritos foi encontrado dentro do armário. Após vasculhar a casa toda, algo me disse que eu podia ter esquecido aquele pequeno ser no seu esconderijo preferido. Apesar de adorar o armário, ele nunca havia ficado preso por tanto tempo.

Agora em liberdade, Doritos começou a correr pela casa, como faz toda noite. Me arrumei, deitei e tentei dormir. Apenas tentei. Doritos não permitiu tamanha ousadia da minha parte. Como poderia eu querer dormir após ele ter ficado preso por 8h seguidas?

Birra? Querer chamar atenção?

Não. Doritos havia dormido todo o tempo que ficara dentro do armário. Agora, acordado e cheio de energia, queria brincar até o sol raiar (literalmente).

Você pode questionar “mas toda vez que eu saio e demoro, meu cachorro faz xixi na minha cama, bem do lado que eu durmo. Isso não é birra?”. Não, isso não é birra. Cães e gatos não são crianças que se jogam no chão para conseguir algo. Eles reagem as nossas atitudes.

Outra possibilidade é: “E o meu cachorro que late para o pote de biscoito e só para quando eu dou, não é para chamar minha atenção?”. Há várias formas de cães e gatos tentarem comunicar o que querem para nós. Porém, muitas vezes, estamos focados em uma atividade e não damos atenção. Assim, a ele resta vocalizar (latir ou miar) para que prestemos atenção. Mas ele só faz isso, pois sabe que esse comportamento é infalível e você dará o objeto ou biscoito de desejo.

É muito comum extrapolarmos os comportamentos humanos para nossos filhotes de pelos. Observar o comportamento deles por uma ótica humana é algo cotidiano. Um erro rotineiro a todos. Por isso, se seu cachorro destruir seu sapato novo só porque você não passeou, não jogue para o senso comum de que é birra. Ele pode ter ficado frustrado pela ausência de atividade e precisou de algo para descarregar a energia acumulada. Por acaso foi no seu sapato, mas poderia ter sido em qualquer outra coisa.

Ao humanizar o comportamento dos animais, encontramos em quem colocar a culpa. “Ah, o cachorro que é desobediente” ou “Esse gato não entende que eu preciso dormir”. Mas por que ele está apresentado este comportamento. Será que não é consequência de um ato, incompreensão ou omissão da nossa parte?

“Mas meu cachorro é diferente, ele só lambe a pata quando está ao meu lado. Ele faz isso para chamar minha atenção”, você pode pensar. Verdade, nós ensinamos isso a eles. Alguns comportamentos geram uma resposta nossa imediata. Se ele lambe a pata, eu pego no colo. Se ele late, eu dou o biscoito. Se ele corre atrás do rabo, eu dou bronca.

Muitas vezes, tudo o que eles mais querem é a nossa atenção, o nosso carinho. Porém, em alguns momentos eles não obtém êxito. Mas basta começar a lamber a pata, que paramos tudo o que estamos fazendo para pegá-lo no colo, por dó. Ele já aprendeu que para conseguir sua atenção, basta lamber a pata. Mesmo que esta atenção seja uma bronca. É mil vezes melhor ter uma bronca rápida, e ter sua atenção momentânea, do que ser ignorado a tarde/noite toda.

Por isso, toda vez que a palavra birra vier a sua cabeça, reflita sobre o motivo que gerou este comportamento. Só assim conseguiremos sanar o problema, para que esta atitude indesejada não volte a acontecer.

E o Doritos? Está bem, obrigada. Só eu que estou caindo de sono por ter passado a noite em claro, brincando com o felino cheio de energia. Ninguém mandou esquecer o gato no armário!

