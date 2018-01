Você gosta de novidades tecnológicas? Eu adoro pesquisar sobre aplicativos diferentes. Em uma dessas fuçadas, achei alguns aplicativos para gatos, acredita?! Não é sobre gatos; é para gatos. São aplicativos desenvolvidos para distrair e exercitar o gato de uma forma que eles adoram. Todos se baseiam na habilidade e interesse deles em caçar. Todos os aplicativos colocam coisas se mexendo e fazendo sons. Gatos amam isso! Não permitir que os gatos brinquem de caçar, pode deixá-los ansiosos e até estressados, tentando caçar insetos de verdade ou a sua perna. Após a brincadeira com o tablet, eles ficarão mais relaxados e tranquilos, com a sensação de dever cumprido.

A única dica é: corte as unhas do seu felino antes de introduzi-lo ao mundo tecnológico. Se não cortar, ele irá riscar e arrancar todas as suas películas.

Para encontrar esses aplicativos, basta buscar como “cat toy”, “cat game” ou “kitty toy”. Eu achei sete aplicativos diferentes e o melhor: de graça! Nem sempre meus gatos querem brincar. Às vezes parecem que eles dão umas patadas só para me agradar. Mas tem outras vezes que meu tablet voa da cama de tanto que eles batem. Os jogos favoritos dos meus são o do laser e dos peixinhos. Quer ver? Clique aqui e nesses links:

Gato brincando com laser no tablet

Gato brincando com tablet

Pesquisei, também, aplicativos para cachorro. Achei um ou dois, mas nenhum muito divertido. A dificuldade de criar um aplicativo para os cães é que eles preferem um brinquedo que interaja conosco ou então brinquedos com gosto ou cheiro de carne. Alguns pesquisadores estão desenvolvendo uma máquina de dar petiscos à distância. Você liga do seu smartphone para uma máquina, que fica na sua casa, e conversa com seu peludo. Quando ele fizer algo legal, você aperta um botão no seu celular, que aciona a liberação de um petisco na máquina que está na sua casa. Essa é uma opção para aqueles cães que ficam tristes quando deixados sozinhos. Espero que o lançamento dessa máquina não demore.

Você sabe por que cães e gatos têm comportamentos e interesses tão diferentes? Esse será o tema do post da próxima quarta-feira, dia 04/03. Os gatos não são interesseiros! Só um pouquinho…