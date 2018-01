No último domingo, dia 04/10, foi comemorado o dia internacional dos animais. Por causa disso, muitas pessoas compartilharam as histórias dos seus animais. Situações engraçadas, tocantes e até inusitadas. Resolvi selecionar algumas dessas peripécias para compartilhar com você. Já aviso: muitas são emocionantes. Por isso, prepare a caixa de lenço e vamos começar.

Vidas que se completam

Ter um bichinho doente em casa não é nada fácil. Imagine ter um cãozinho cardíaco, que toma quase 10 remédios por dia. Isso se torna mais complicado quando a dona é uma senhora, que vive de aposentadoria.

Esse cenário desfavorável não é nem um pouco assustador para dona Yara Macedo Hoffmann. Ela e a poodle Naomi já passaram muitas coisas juntas. Há 13 anos que esse amor só aumenta.

Dona Yara é solteira, mas morava com a afilhada, Sônia. Esta, cuidava de um câncer quando ganhou a Naomi de seu irmão. Foram cinco anos de luta até Sônia falecer. Naomi e dona Yara lidaram juntas com a perda, uma se apoiando da outra.

Hoje, Naomi já está velhinha e com um grave problema no coração. Mas o amor de dona Yara pela pequena é tão grande, que faz tudo que a cardiologista pede. A própria veterinária conta: “se esse animal tivesse outro dono menos cuidadoso, não estaria vivo. Quem mantém a saúde da Naomi estável é a o amor e dedicação da dona Yara” enaltece Lilian Petrus, médica veterinária cardiologista.

Dona Yara conta que não queria parar de trabalhar, pois é muito ativa, mas aos 83 anos, chegou a hora. Trocou o trabalho pelo cuidado com a cachorrinha. “Tem dias que ela não quer comer, então eu faço uma comidinha especial para ela. Deixo até de sair para cuidar dela. É minha melhor companhia” confessa dona Yara.

Pic, a cachorra sorridente

Numa noite fria, Erika Galiano estava caminhando com dois amigos no parque Villa Lobos, quando avistaram um embaixo de uma árvore, deitado em folha secas. Ele era a cara do Nick, um peludo resgatado, que foi o melhor amigo da Erika por 19 anos.

Ela quis adotá-lo, mas sabia que seus pais não queriam mais cachorro. Foi, então que a amiga sugeriu que colocasse o pequeno no seu carro e tentasse doá-lo. Ao chamar o cão, ele foi em direção ao grupo de amigos e mostrou os dentes. Erika ficou com medo, achando que era bravo. Mas a amiga destemida pegou no colo. Descobriram que era uma fêmea, estava muito magra, mas limpa.

Com a pequena no carro, andara por horas, mas não encontraram ninguém que pudesse ficar com a cachorrinha. Já era tarde, todos precisavam ir para suas casas. Erika, então, levou ao veterinário. Foi constatado uma otite em estágio avançado e uma inflamação nos olhos.

Atordoada e sem saber o que fazer, Erika ligou para o pai dizendo que a cachorrinha se parecia com o Nick. Porém, ele foi veemente que não queria mais animais em casa, pois tinham sofrido muito a perda do Nick. Numa última esperança, Erika pediu para que o pai permitisse ao menos que ela passasse aquela noite, pois o parque já havia fechado. “Eu não achava justo abandonar a cachorrinha no meio da rua” contesta Erika. Finalmente ele concordou, desde que ela fosse devolvida no mesmo local, no dia seguinte.

Como os animais tem um poder inimaginável, os pais de Erika se encantaram logo que viram a cachorrinha. “Foi amor à primeira vista. Decidimos ficar com ela” conta. Mas para surpresa de todos, uma semana depois, a peluda, chamada Pic, começou a passar mal. O diagnóstico: EPILEPSIA. Para o resto da vida a cachorrinha deve tomar remédio para controlar esse problema. Ah, lembra que a Pic mostrou os dentes? Não era por braveza, mas sorriso. Quando está feliz, a pequena abre um lindo sorriso.

Já se passaram seis anos desde do dia que Erika e Pic se conheceram. “Não nos separamos mais. Ela é tudo pra mim!” alegra-se. Por causa dessa história, Erika criou uma empresa de petsitte, dogwalker e adestramento, chamada Cãovívio. Adivinha quem é a mascote?!

Poodle salva vidas

Tereza Cristina Eleutério é dona de casa e ficava muito sozinha. Por causa disso, ganhou um cachorrinho poodle de presente e colocou o nome de Toy. Como um bom poodle, tinha um temperamento forte e encrencava com todos no condomínio que moravam. “Ele era o meu melhor amigo, mas eu já tive que arcar com prejuízos devido aos ataques dele a cães e pessoas” conta dona Tereza.

Um dia, Toy saiu correndo, foi até a portaria do condomínio e ficou latindo para o porteiro. Esse não era um comportamento habitual do cãozinho. O rapaz percebeu que aquele latido era um chamado e seguiu o peludo. Quando chegou na casa, dona Tereza estava estendida no chão, já desacordada. Ela teve um infarto e graças ao cãozinho, foi socorrida a tempo e passa bem. Porém, pouco tempo após o salvamento, foi descoberto que Toy estava com câncer. Mesmo com muito carinho e tratamento, o pequeno não resistiu. “Hoje já tenho um outro cachorro, mas não é igual o Toy. Nada se compara a nossa amizade” desabafa.

Gato enfermeiro

Dizem que gato é egoísta e não liga a mínima para os outros. Mas isso nunca foi verdade para o gato amarelo, chamado Gepetto.

A médica veterinária Cristiane Astrini estava à procura de um gato para seu sogro. De repente viu um gatinho amarelinho entrando na casa de sua vizinha. Ao perguntar sobre o gato, descobriu que ele tinha uns 40 dias e estava muito doente. Na hora levou o gato para a recém-inaugurada clínica veterinária. Foram dias de medicação para tentar salvar o gato magricelo, cheio de pulgas e com muitas doenças.

Nem preciso dizer que o sogro ficou sem gato, né?! Gepetto passou a morar na clínica. Se tentassem tirá-lo de lá, ele ficava bravo. Aprendeu o ritmo da clínica e não suportava ser perturbado aos domingos. Afinal, o trabalho de veterinário é de segunda a sábado. Trabalho esse que era executado com primor.

Depois de tanto tempo sendo cuidado, resolveu repassar o amor recebido. Ele frequentava a internação da clínica. Ao perceber que algum animal estava ruim ou com frio, lá ia Gepetto cuidar do bichinho. Ficava ao lado, sem desgrudar. Muitas vezes deitava em cima do animal para ajudar a aquecê-lo. “O critério de escolha era o animal que estivesse mais debilitado” relembra dra Cristiane. Isso independia da espécie. Se dava bem com gatos, cães e até porquinho da índia. “O animal cuidado por ele, sempre se recuperava” comenta a veterinária.

Além de enfermeiro, o gato também era defensor dos fracos e oprimidos. Bastava ver que algum animal estava sendo “judiado” com injeções, que Gepetto mordia a perna do “agressor”. Não podia ouvir um choro, que ia salvar o amigo peludo. Mesmo os funcionários da clínica, quando estavam tristes, eram consolados pelo gato amarelo.

De tanto amor que doou, o gatinho enfermeiro foi emagrecendo, ficando velhinho e, aos 15 anos, o fatídico dia chegou. A comoção foi geral: funcionários da clínica, clientes e amigos sentiram a perda do gato rabugento mais lindo da região. “Foi meu primeiro gato. Como ele não há mais nenhum. Não posso falar muito para não chorar” confessa dra Astrini.

Amor de cabra

Felipe Freischmidt Arena é um adolescente que mora num sítio no interior de São Paulo, em Santo Antônio do Pinhal. Desde pequeno é apaixonado por animais. Mas se dedica em especial à criação de cabras. Apesar de serem animais de produção, Felipe trata como se fossem família. Uma das cabras, chamada Mariazinha, deu cria a três cabritinhos. Um dos filhotes era muito pequeno. Como os irmãos eram maiores, não deixavam a pequena Emília (nome dado por Felipe) mamar. Por isso, começou a ser alimentada na mamadeira. Felipe passou a cuidar especialmente dela.

Emília cresceu e sempre que o menino a chamava, ela o seguia. Apesar de também ter cães na casa, a cabra passou a ser sua maior companheira, inclusive durantes os almoços dentro da casa. Na hora de pastar, Felipe leva a amiga na coleira. E na volta, aproveita para escová-la.

Hoje, Emília já é mamãe. De tanto amor, Felipe criou uma página no facebook (eu amo cabras” para compartilhar seu cuidado com os bichinhos. Lá você pode ver as fotos dessa linda história e vídeos que ele fez com a pequena Emília e seus filhotes. O pai de Felipe, Alexandre Arena, confessa: “São apaixonados um pelo outro”.

Cupcake com duas patas

A médica veterinária Maria Estrela Felício tem três cães adotados. Ativista da causa animal, dá preferência por animais que dificilmente seriam escolhidos por outras pessoas.

Um dia soube da história de um cãozinho que foi encontrado nas ruas de São Paulo quase sem vida, sujo, desnutrido e com as duas patinhas do lado direito dilaceradas. Sem dono, machucado e com problemas nas patas, sua sentença era a morte. “Eu fiquei sabendo do caso através de uma colega de profissão e assumi a adoção naquele momento” relata Estrela.

O peludo passou por uma grande cirurgia, na qual teve suas patinha, dianteira e traseira, amputadas. Após quatro dias, Estrela levou o cão para casa. Quando sua filha Mariana, de 9 anos, viu o cão, colocou o nome de Cupcake. Como já estava acostumada com a Luna, uma cachorrinha de três patas, nem ligou para o fato do novo cão ter apenas duas.

“A recuperação não foi fácil, eu ficava 24 horas cuidando dele, tinha que dar água com uma seringa e alimentá-lo” relembra a veterinária. Durante quinze dias ele ficou só deitado, usando fralda. Mas apesar da dor e desconforto, não dava trabalho. Estrela buscou informações sobre como cuidar de um cão de duas patas, mas pouco encontrou. Afinal, esse é um caso muito raro.

Os animais e a infinita capacidade de nos surpreender… Cupcake mostrou que para a andar em duas patas, não precisaria de ninguém. Eis que, 28 dias depois da cirurgia, ele levantou, e saiu saltitando da caminha. “É impossível descrever o que eu senti nesse dia. Só sei que chorei muito” se emociona Estrela.

Hoje ele vive normalmente, sem qualquer limitação. Faz, com 2 patas, mais que muitos animais “normais”. Cupcake é um cão muito agitado, que adora passear e até aprendeu a subir e descer do sofá. “Ele não tem consciência da sua limitação. Brinca, pula e corre como se tivesse todas as patas. É um cão muito feliz” se alegra.

Que conhecer mais sobre esse guerreiro? Basta seguí-lo no Instagram (@cupcakedogy) ou no Facebook (Cupcake – o cãozinho de 2 patas). “Essas páginas têm ajudado bastante a conscientizar as pessoas, e mostrar que os animais deficientes podem ter uma vida normal. A deficiência não é motivo para que sejam descartados como um objeto quebrado” finaliza Estrela.

Ufa! Muitas histórias lindas! Imagino que você também tenha muitas coisas para contar. São esses momentos que fazem a nossa vida valer mais a pena.

Na sexta-feira, dia 09/10, teremos a Agenda Animal de feriado. Não perca!