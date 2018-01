Mesmo em cima da hora, ainda dá tempo de curtir o final de semana.

Atenção trilheiros! Preparem as mochilas, o espírito aventureiro, a energia e uma muda de roupa. Você vai precisar, porque amanhã, dia 11/07, será o “Patas na Trilha 65”. Distante, apenas 70 km da capital paulista, o município de Juquitiba (SP), irá receber, de braços abertos, os aventureiros de quatro patas para um dia delicioso em meio a natureza.

O percurso, com cerca de 5km, foi especialmente adaptado para que os “trilheiros” peludos possam desfrutar da liberdade enquanto seus donos desfrutam a riqueza da fauna e da flora local. Em meio à Mata Atlântica, a trilha tem trechos de mata fechada e nível de dificuldade moderada, por conta de algumas inclinações do terreno. No final, terá o famoso banho de lama. Não se preocupe, nada que um delicioso banho de lago depois, para limpar os pelos.

Se seu cãozinho é preguiçoso igual ao meu e não gosta ou não pode fazer muito exercício, você pode aproveitar para dar um passeio pelos parques da cidade. Em São Paulo, o Parque Villa Lobos tem área cercadas, para que seu cãozinho possa correr e brincar sem riscos.

Localizado no bairro de Alto dos Pinheiros, na região Oeste da Capital, o parque Villa-Lobos é uma ótima opções de lazer ao ar livre da cidade. O parque, que abrange uma área de 732 mil m², possui ciclovia, quadras, campos de futebol, “playground” e bosque com espécies de Mata Atlântica. Mas a melhor parte fica a cargo do Kennel Club. Todos os sábados, das 15h às 17h, há aula de adestramento gratuito para cães. Para participar das aulas, o peludo deve levar a carteirinha de vacinação em dia.

Aproveitem o final de semana a até quarta que vem!

Serviços:

Evento: “Patas na Trilha” – 65ª Edição

Data: 11 de Julho de 2015 (Sábado)

Horário: das 10:00hs as 16:00hs

Valor das Inscrições:

Por pessoa: 130,00

Por cão: 50,00

http://www.turismo4patas.com.br/

Aula de Adestramento

Kennel Club – Adestramento gratuito para Cães.

Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001 – Alto dos Pinheiros

Tel: 5184-1164

Todos os sábados das 15:00 às 17:00