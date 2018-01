Para começar o final de semana bem light, neste sábado, 28/11, das 10h às 17h, o Bistrô Troquei Fritas Por Salada receberá o selo pet friendly do Turismo 4 Patas. Para comemorar, será feita uma hamburgada vegetariana (vegana) com direito a queijo vegetal derretido e maionese verde de cebolinha.

Além de comida, terão muitas atividades. Bate papo com Larissa Rios, da Turismo 4 Patas sobre “Dicas para uma vida social com o seu cão”, feirinha de adoção de peludos do Abrigo Amiguinhos de São Chico, venda da 7ª edição do calendário Celebridade Vira-Lata, adoção de gatinhos e os deliciosos biscoitos da Panela da Bela. Tudo isso para você e seu pet curtirem juntinhos. Algumas facilidades: estacionamento conveniado, bicicletário, wifi e acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida.

O Bistrô fica em Moema, na Praça Nossa Senhora Aparecida, ao lado da igreja, continuação da Avenida Divino Salvador.

Rolê das Patas

Também no sábado, das 11:30h às 19h, será a 3ª edição do Rolê das Patas. Desta vez, será no espaço BK30, no Largo do Arouche, 77. O evento é gratuito e reúne design, decoração, arte, gastronomia e música para os donos e pets em São Paulo.

Além disso, os humanos poderão curtir a tarde com os seus pets em um espaço amplo, ao ar livre, que apresenta foodtrucks especializados em comidinhas para os donos e também degustação de alimentos para os pets. Ainda haverá a exposição de arte do fotógrafo Edu Leporo, com seu projeto MORADORES DE RUA E SEUS CÃES e um bazar com 19 marcas do mercado pet e 6 marcas para humanos.

Com tanta gente, esse é o momento para pensar no meio ambiente. A empresa Kombosa Seletiva fará toda a coleta de resíduos do evento com um espaço para triagem. Nessa mesma estação, as equipes também vão bater um papo com o público sobre coleta seletiva, explicando a melhor maneira de separar o lixo em casa.

As pick-ups serão comandadas pelos DJ’s André Bernardes, Livia Lanzoni, In.D.Cent Way e SOLOS. “O Rolê das Patas surgiu como uma opção de diversão para humanos e seus pets, sem custo para entrar. É só chegar e se divertir, além disso, quem chega mais cedo sempre recebe nosso Kit exclusivo” complementa Bruno Aga, produtor do Grupo8ito e sócio do evento Rolê das Patas.

Em pareceria com o projeto Hopet, o objetivo é, além de proporcionar um dia de diversão aos convidados e seus melhores amigos de quatro patas, arrecadar uma tonelada de ração para gatos e cachorros para ajudar um abrigo de animais. Para quem não conhece o projeto, o sócio Caio Lima explica: “o Hopet é um projeto social que busca conscientizar as pessoas sobre os problemas enfrentados pelos animais abandonados. Busca angariar fundos para suprir as principais necessidades de Ongs e Abrigos de animais abandonados”.

Você não vai ficar de fora, né?! Pode levar todos os peludos e também os de penas. Todos os pets são bem vindos!

Bazar Desabandone

Final de ano é época de bazar. Nada melhor do que fazer umas comprinhas, gastar pouco e ainda ajudar os animais abandonados. Foi pensando nisso que a blogueira Bruna Pacífico fundou a Desabandone. Neste final de semana, 28 e 29/11 será o bazar de natal do projeto. O evento reúne as melhores marcas, pessoas queridas, comidinhas deliciosas e muito alto astral para um fim de semana incrível.

Bichos e Bruxas

E por falar em bazar….

As bruxas querem ajudar os animais. Prepare-se para um dos eventos mais divertidos da proteção animal: Bichos & Bruxas, uma deliciosa mescla de misticismo com boa ação! Desvendar o futuro, entender o presente, degustar iguarias e comprar presentes é o que se propõe esse evento no mínimo inusitado.

Será no domingo, 29/11, das 10h às 20h, ao lado do metrô Vila Mariana. Tarólogos, especialistas em runas, astrólogos e outros magos e bruxas vão interpretar os oráculos, artesãos e quituteiros vão expor e vender seus produtos e muita gente de ótimo astral vai circular pelo evento. Tudo isso para destinar recursos para as entidades de proteção aos animais CatLand, Quintal de São Francisco e para a chácara Bichos da Sílvia, mantida por protetora independente.

Para entrar, basta doar um saco de ração, areia para gato ou pagar R$ 15,00. Quem doar um saco de 20 kg de ração para cão ou gato tem direito a uma consulta grátis com a oraculista Juliana Couto.

Dog Art

Se você ama os animais e é fã de arte, não pode perder o Toy Dog Art and Fun. Será no domingo, dia 29/11, das 14h às 19h, na Pracinha Oscar Freire. Além da exposição de dogs customizados por artistas, você poderá aprender como fazer seu próprio toy, na oficina de customização. Se você se empolgar e perder a hora, não se preocupe! Haverá degustação de comida para pets. E para deixar todo mundo babando, cães estrelas dos comerciais de tv mostraram seus dotes artísticos em uma apresentação.

Cansei de ser gato

Você conhece o Chico? Aquele gato que vive se fantasiando e dizendo que “cansou de ser gato”!

Chico já arrebatou o coração de milhares de leitores ao expor sua versatilidade no Facebook. Agora o gato mais famoso da América Latina — que interpretou ícones como Frida Kahlo, Christian Grey e Amy Winehouse — conta, com generosas doses de ironia, toda a sua trajetória rumo ao sucesso, no seu novo livro.

“Cansei de ser gato: do capim ao sachê”, de Amanda Nori e Stéfany Guimarães, será lançado neste domingo, dia 29/11, a partir das 15h, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional (Paulista). Eu é que não vou perder a oportunidade de conhecer essa fofura e pedir um patógrafo!

Ufa! Esse finds está agitado, né?! E não esqueça: quarta-feira, dia 02/12, temos nosso encontro marcado!