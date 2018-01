O carnaval é só semana que vem, mas os peludos já estão ansiosos para colocarem suas fantasias e caírem na farra! Foi pensando nisso que a Padocão e o Pet Clube Jardins criaram o Baile Pré-Carnaval!

A sábado (30/01) começa com toda animação, das 9h às 14h na Padocão. Não esqueça de degustar os petiscos naturais e tirar uma foto com o peludo.

Não fique triste quando acabar, pois às 14h começa o baile no Pet Clube Jardins, que fica na Alameda Pamplona, 834. Terá muita diversão, com o concurso de fantasias, exposição de fotos e, claro, comida!

Se seu peludo não é da turma de foliões ou não gosta de se fantasiar, também há opções para ele!

Às 8h deste sábado (30/01), terá início o “Um dia de cão” com trilha para donos e seus cães, em Atibaia. Na programação já estão inclusos almoço, lanche da tarde e tempo livre. Esse é o horário para aproveitar a pousada: ir à sauna, piscina aquecida/natural e hidromassagem aquecida (ofurô). Já os cães, poderão se divertir no lago (local que eles adoram) e também na área verde. Para saber como foi a última edição do ano passado, basta assistir esse vídeo.

Mais informações acesse aqui.

Também no sábado, das 14 às 18h, vai rolar o Toy Dog Art and Fun na pracinha da Oscar Freire (Entre Consolação e Bela Cintra). Serão diversas atrações: exposição dos cães customizados por artistas, degustação de comidas e show com cães adestrados.

No domingo, dia 31/01 às 10h, haverá o aniversário do ItDog Reiki (@reiki.golden). Quem acessar o Instagram dele já poderá babar com os petiscos que serão servidos na festa.

Quem disse que o ano só começa depois do carnaval, né?!

Na próxima quarta, dia 03/02, temos nosso encontro marcado para descobrir mais sobre o comportamento dos nossos peludos. Até lá!