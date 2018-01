Se você achou que a Agenda Animal deste final de semana tinha falhado: cá estamos! Tivemos alguns probleminhas, mas jamais falharemos!

Ainda a tempo, amanhã, domingo (22/11), das 15 às 18h, haverá o lançamento do Guia Pet Friendly Rio de Janeiro. Apesar de dar dicas cariocas, a jornalista Cris Berger escolheu o Brew Dog para fazer a primeira tarde de autógrafos. Ela prometeu que em dezembro haverá outro no Rio.

E como não poderia deixar de ser, todos os pequenos (e grandes) estão convidados para conhecer a Cris e sua fiel escudeira Ella (sharpei). O Brew dog é pet frieendly e está no primeiro livro da série.

Nesta segunda edição, Cris dá dicas para os peludos cariocas da gema e também para os que querem curtir todas as possibilidades da cidade maravilhosa. Padarias, restaurantes, bares, hotéis, escola de esporte, trilha e diversas dicas de passeios podem ser encontrados nesse pocket book bom pra cachorro.

Todas as indicações de Cris foram provadas e aprovadas “Não posso imaginar indicaram lugar pet friendly sem testá-lo junto com o cachorro” disse a autora. Além, da sua Sharpei especial, Ella, Cris teve ItDogs cariocas para apresentar os locais mais bacanas para humanos e peludos. “A Ella teve que dividir as atenções e ficar menos exibida” brinca a jornalista.

Já sabe, né?! Quarta-feira, 25/11, temos um encontro marcado! Até lá!