Uma das coisas mais importantes para um cachorro é encontrar com amigos caninos. Alguns problemas comportamentais são resolvidos quando o cão é sociável e faz exercícios. Para ajudar nessa tarefa, selecionamos alguns parques e praças que aceitam cães soltos.

Se o seu cão é agressivo quando está preso pela coleira, talvez ele fique mais calmo quando estiver solto e em um local com vários outros cães. Se estiver inseguro de soltá-lo, converse com um profissional do comportamento animal para lhe auxiliar na primeira vez.

Modelódromo Ibirapuera

Há muitos e muitos anos atrás, havia um balão, próximo ao Parque do Ibirapuera, onde tem ferrorama, autorama, barco modelismo e aeromodelismo. Para andar nesse balão, as pessoas pagavam, subiam, olhavam a vista e desciam. Hoje não existe mais esse passeio, mas a estrutura ficou e se transformou em área cercada para cães, conhecida por “redondo”.

Animais de diversos tamanhos brincam, correm e socializam. Para os donos, há cadeiras e até mesas embaixo de árvores. Nesse espaço, não é raro presenciar festas para os cães, com bolo e chapeuzinho.

Endereço: R. Curitiba, 290 – Paraíso

Parque Buenos Aires

Dentro do Parque Buenos Aires, em Higienópolis, há uma área cercada, onde você pode soltar seu cão para ele correr e brincar. Se seu pequeno gostar de pular grades e fugir, esse não é um bom espaço, pois em uma parte, a cerca é baixa. Uma dica é levar bolinhas ou brinquedinhos para ajudar seu peludo a gastar energia.

Endereço: Avenida Angélica, s/n – Higienópolis



Morumbi

Ao lado da Fundação Maria Luisa e Oscar Americano, no Morumbi, há uma área verde bem escondida. Com um pequeno portão de entrada e sem sinalização, apenas uma placa apagada, esse parque (sem nome) possui trilhas e até parquinho para as crianças. Mas o melhor atrativo é que os cães podem ficar soltos, correr e brincar bastante. Não se sabe ao certo a quem pertence o terreno. Durante a semana ele é frequentado por passeadores e adestradores e, aos finais de semana, por proprietários que moram nas redondezas e seus peludos.

Endereço: R. Joaquim Cândido de Azevedo Marques, próximo ao 602 – Vila Morumbi

Villa Lobos

Muito conhecido, o Parque Villa Lobos possui uma área cercada para cães. Aos sábados, há aula de adestramento gratuita com os profissionais do Kennel Club. Saiba mais

Endereço: Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001 – Alto dos Pinheiros

Ceret

Assim como no parque Villa Lobos, na zona Leste de São Paulo, há um espaço exclusivo para os cães, com aula de adestramento gratuita. Inaugurado há pouco mais de um mês, a área pet do Parque Ceret recebe todo sábado, das 14h às 15:30h, o adestrador Rafael Costa. A aula é totalmente gratuita.

Mesmo que você não queira adestrar seu pequeno, você pode usufruir do espaço pet para brincar e socializa-lo. O funcionamento é de segunda a domingo, das 7h às 20h. A entrada do Espaço PET é pelo novo portão 6.

Endereço: Rua Eleonora Cintra, 1315.

Cãominhada de Barueri

Para os bichinhos rueiros, que adoram uma badalação, haverá a Cãominhada de Alphaville, no domingo, dia 16/08, a partir das 10h.

O evento é totalmente gratuito e tem como principal objetivo proporcionar um dia de interação da família com seus pets, além de incentivar a prática de atividades físicas e deixar o sedentarismo de lado.

A concentração será no estacionamento da Alameda Madeira, próximo a Portaria 2 (interno) do CCA. Não é preciso realizar inscrição antecipada, basta chegar com antecedência e se dirigir até o posto de inscrição do evento para cadastramento e retirada do kit, composto de uma sacola de pano personalizada do Centro Comercial, camiseta e saquinho coletor de fezes.

O evento prima pela conscientização da população sobre a importância da socialização, o bem-estar e o respeito aos animais.

