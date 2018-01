Feriadão chegando! Eba! A melhor notícia para os peludos que adoram a companhia dos donos. Mas aonde ir e o que fazer com eles?

Shoppings que aceitam animais

Lugares pet friendlies, que aceitam animais, são cada vez mais comuns. Há duas formas de descobrir restaurantes, shoppings, bares e hotéis onde os pequenos são bem vindos: ligar e perguntar ou consultar sites que indicam esses locais.

Parques para cães

Antes de sair de casa, confira alguns endereços na web que contam os melhores locais.

Dicas para viajar de carro com animais

Aqui Pode

O Site oferece dicas para diversos públicos, incluindo os locais pet friendlies. A área exclusiva para animais se chama “Aqui pode Totó” e sugere locais para quem quer sair com os amigos de quatro patas. Além das destinos comuns, como padarias, restaurantes e hotéis, o site indica diversão, bar e balada pet friedly.

http://www.aquipode.com/aquipode-toto/

IG: @aquipode

Guia Pet Friendly

Além do portal, o guia tem um livro com 40 dicas de locais na capital paulistana. A novidade é que não vai ficar só em São Paulo. Em breve, terá dicas e um livro de lugares pet friendly no Rio. Todos as destinos foram provados e aprovados pela jornalista Cris Berger.

http://guiapetfriendly.com.br/

IG: @guiapetfriendlydecrisberger

Turismo 4 Patas

Se você quer viajar ou fazer trilha com seu aumigão, não deixe de acessar esse site. Se for dar um passeio ou sair para comer algo, você também pode encontrar indicações de locais que aceitam animais.

http://www.turismo4patas.com.br/

IG: @turismo4patas

Dicas de viagem com pets

Além dos sites, há diversos perfis no Instagram, como o @aceitacaes, que dão dicas pet friendlies. Não tem mais desculpa para ficar em casa nesse feriadão, faça chuva ou faça sol.

Como resolver pulgas e carrapatos em cães e gatos

Depois de tanto passeio, não se esqueça do nosso encontro na próxima quarta-feira, dia 09/09, ein?! Até lá!