Depois de uma pequena pausa, a Agenda Animal voltou com todo gás para contar como aproveitar o final de semana grudadinho no seu peludo.

A programação mudou um pouquinho devido ao mau tempo. A trilha que haveria neste sábado, dia 16/01, foi remarcada. Mas isso não impede de darmos outras dicas. Vamos lá?!

Aproveite o verão e brinque na piscina, mangueira ou mesmo uma bacia com água. Seu pet vai se divertir e refrescar ao mesmo tempo.

Como ensinar cães e gatos a nadarem

Faça uma viagem com o peludo! São diversos hotéis que são pet friendly. Alguns já tem programação específica para os cães.

Como viajar de carro com meu pet

Hotéis na capital paulista que aceitam cães

Procure por estabelecimentos que aceitam animais. Muitos bares, restaurantes e até cinema aceitam os peludos.

Dicas pet friendly para os paulistanos

Se o seu pequeno é agitado e adora um passeio, não perca os parques que a cidade oferece.

Parques para cães em São Paulo

Espero que agora o tempo fique mais firme para conseguirmos aproveitar melhor. Mas se São Pedro não cooperar, passeios os shopping são sempre uma boa opção.

Shoppings paulistanos que aceitam cães

Se você quer mais dicas do que fazer e dos lugares para onde ir na melhor companhia de quatro patas, fique ligado nos seguintes site:

Aqui Pode

O Site oferece dicas para diversos públicos, incluindo os locais pet friendlies. A área exclusiva para animais se chama “Aqui pode Totó” e sugere locais para quem quer sair com os amigos de quatro patas. Além das destinos comuns, como padarias, restaurantes e hotéis, o site indica diversão, bar e balada pet friedly.

http://www.aquipode.com/aquipode-toto/

IG: @aquipode

Guia Pet Friendly

Além do portal, o guia tem um livro com 40 dicas de locais na capital paulistana. A novidade é que não vai ficar só em São Paulo. Também há a versão carioca. Todos as destinos foram provados e aprovados pela jornalista Cris Berger.

http://guiapetfriendly.com.br/

IG: @guiapetfriendlydecrisberger

Turismo 4 Patas

Se você quer viajar ou fazer trilha com seu aumigão, não deixe de acessar esse site. Se for dar um passeio ou sair para comer algo, você também pode encontrar indicações de locais que aceitam animais.

http://www.turismo4patas.com.br/

IG: @turismo4patas

No dia 20/01, falaremos sobre mais um tema dentro do comportamento dos nossos melhores amigos de quatro patas. Não perca!