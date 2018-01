Prepare-se para um final de semana intenso, recheado de atividades ao ar livre e também em locais cobertos, caso a chuva resolva aparecer.

Neste sábado, dia 14/11, das 14h às 20h a marca Dumond, e sua madrinha Fernanda Paes Leme, convidam a todos os petlovers para uma tarde de muita diversão e bom gosto. Não esqueça de levar um quilo de ração para o ONG 100% Animais.

No feriado, domingo dia 15/11, das 8h às 14h, haverá o lançamento do Bike ID. O It Pet Blog está apoiando o projeto Procura-se Cachorro, que fará uma ação para identificar gratuitamente, com plaquinhas personalizadas, gravadas na hora, todos os cães que passarem pelo Parque Villa Lobos. Neste mesmo dia e local, das 8h às 13h haverá a 2ª Cãominhada da OAB-SP, contra o abandono e maus tratos aos animais.

Quem acha que halloween já terminou, está muito enganado. Neste domingo, às 9h em ponto, começa o encontro dos buldogues de São Paulo, no Planet Dog Resort. Para participar, basta levar a carteira de vacinação, um prato, água, cata caca, toalha e pagar R$ 20,00. Ah, e não esqueça da fantasia para o peludo.

Não são apenas os bulldoguês que vão ter festinha. Também no domingo será o 2º encontro oficial de Lulus da Pomerânia Brasil no Pet Dog Club, a partir das 12h.

Se você quer aproveitar o feriado para viajar, sugiro ir a Campinas, onde haverá o Encontro de Cães de Campinas 2015, na Praça da Paz, dentro da Unicamp. Não esqueçam de levar água.

E na próxima quarta-feira, dia 18/11, temos um encontro marcado para mais informações sobre o comportamento dos nossos peludos. Até lá!