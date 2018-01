Outubro é conhecido como mês das crianças. Época de feriado e começo da primavera. Um ótimo período para sair de casa e se divertir ao lado do pet. Veja os eventos para vocês curtirem juntos.

Dia do Bem Estar Animal

Nos dias 07 e 08, das 10h às 16h, haverá, no espaço canino do Parque Villa Lobos, uma ação da Bayer em parceria com a as ONGs AMPARA e Arca Brasil. O intuito é buscar doadores de sangue caninos. Mas mesmo que seu peludo não possa doar sangue, ele pode ganhar um diagnóstico gratuito de doenças. Além disso, o evento alertará sobre a Leishmaniose, doença séria que ainda muitos tutores desconhecem.

Pet´s Adventure 33

Embarque no bote e curta a adrenalina das corredeiras de um rio na companhia do seu “aumigão”! É isso que o “Turismo 4 Patas” vai oferecer no “Pet’s Adventure 33”, que será realizado no dia 09/10, na Rio Base Rio Abaixo, em Juquitiba (a 70 km da capital paulista). O trajeto de aproximadamente 7km, pelas corredeiras do Rio Juquiá, permitirá que os “rafiteiros”, humanos e caninos, sintam o gostinho da “adrenalina animal” e curtam a paisagem e as belezas da região com toda segurança durante aproximadamente duas horas e meia de aventura, com parada para banho e mergulhos animais. Maiores informações e inscrições aqui

Missa pela Paz e Bênção dos Animais

O dia 04 de outubro é conhecido como dia de São Francisco ou dia Mundial dos Animais. Para comemorar, as Paróquias do Setor Paraíso farão uma missa onde todos os pets estão convidados. Será no domingo, 09/10, às 10h, na Praça Conceição Velosos, atrás da caixa d’água da Vila Mariana.

Dia Mundial do Animais

Também para comemorar o dia dos animais, a Associação Natureza em Forma, fará um evento de rua, na Rua General Jardim, 234/240, São Paulo, no domingo, dia 09/10, das 10h às 22h. Todos os pets estão convidados.

Auktoberfest

Outubro também é conhecido pela festa alemã Oktoberfest. Regada a muita cerveja, a festa dessa vez será para os cães. A Padaria Pet e a Adopta convidam todos pets, papais e mamães para o I Auktoberfest, no dia 09/10, das 11h às 19h, na Rua Mourato Coelho, 972.

Outubro Rosa Pet

No mês dedicado à conscientização e prevenção do câncer de mama, a rede de hospitais veterinários PetCare arma ação especialmente voltada para os animais. No sábado, 15 de outubro, o espaço pet do CERET Tatuapé ficará todo cor-de-rosa e uma equipe de veterinários realizará exames clínicos das mamas em fêmeas de cães e gatos, com o objetivo de chamar a atenção dos donos para a importância do diagnóstico precoce da doença. O evento é aberto ao público, o atendimento aos pets será das 10h às 14h.

Halloween bom pra cachorro

O Dia das bruxas é só no final do mês, mas as comemorações começam no sábado dia 15, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, das 13h às 18h. Será um evento cheio de feitiços e encantos! Muitas comidas deliciosas, assombradas e assustadoras! Produtos novos, desfiles de fantasias caninas e presenças das fofuras do Cantinho.

1º PETStyle Pop Up na Vila Pompéia

No dia 16/10, das 10h às 18h, a Praça Daniel Berciano Villasol, na Vila Pompéia, será tomada por música, apresentações de dança, atividades esportivas e de bem-estar, exposição fotográfica, desfiles de moda pet, palestras com especialistas de diversas áreas pet, sorteios e até mesmo um parque de diversões para cães. Trata -se da 1ª edição da PETStyle Pop Up na Vila Pompéia. Uma Cãominhada anunciará a abertura do evento, que sairá da frente do Centro Cultural da Vila Pompéia, percorrendo as ruas do bairro até chegar a Praça.

Encontro de Goldens

No domingo, dia 16, das 8:30h às 12h, haverá uma concentração deliciosa de cães da raça Golden Retriever no espaço canino do Parque Villa Lobos. É o 12º Encontro de Goldens.

Yorkaiada

No mesmo dia 16, às 10:30h será o pique-nique com os cães da raça York Shire, no Parque Villa Lobos, próximo ao espaço canino. Essa será a 4ª edição do evento.