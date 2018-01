Feriadão está chegando e nada melhor do que conhecer São Paulo ao lado do seu pequeno. Convidei duas especialistas em lugares pet friendly para dar dicas quentes para jantar, tomar café, beber e até assistir um filminho.

A jornalista Cris Berger assina o Guia Pet Friendly. Ao lado de sua Sharpei Ella, visitou muitos lugares e contou tudinho para nós. Pedi para Cris selecionar quatro dicas.

Bread & Co – padoca perto do Ibira

Ela fica em uma esquina do bairro da Vila Nova Conceição e muito próxima ao Parque do Ibirapuera. Funciona como uma espécie de pit stop dos moradores entre o circuito casa – parque – casa. Evidentemente, aos finais de semanas suas mesas são bem mais disputadas.

Os pets são bem-vindos no deck de madeira e na calçada. Como o deck é coberto, ela serve para todas as horas e condições climáticas. Obviamente, nos dias de sol as mesas ao ar livre se tornam fundamentais, até porque os pets adoram tomar um solzinho no lombo, né? Entre o público estão famílias, carrinhos de bebês e muitos cachorros.

Há desde o tradicional pão na chapa com requeijão ou manteiga até sanduíches e omeletes. E um carrinho de coco promete hidratar os esportistas ou quem está simplesmente curtindo o movimento.

EAP – Empório Alto de Pinheiros (cervejas especiais, variedade e qualidade)

O Empório Alto de Pinheiros é uma das casas mais importantes de SP quando o assunto é cervejas especiais. O EAP se instalou em Pinheiros antes do bairro se tornar um importante polo gastronômico da cidade. Na carta são encontrados rótulos desconhecidos, novidades e cerca de 750 nomes diferentes. Sem falar, nas 33 torneiras de chopes que ficam grudadas no disputado balcão.

Na entrada, à esquerda, estão as mesas comunitárias no estilo das bier gartens da Alemanha. Sim, a cerveja deixa todos muito mais simpáticos. Neste espaço coberto os pets têm livre acesso. Tem também o parklet, que fica exatamente na frente, e é perfeito para os dias de sol.

Se você ficar em dúvida sobre o que beber, peça ajuda para um dos atendentes, que entendem do assunto. Para acompanhar, vão bem as bruschettas de queijo de cabra, tomate e pesto. Leve para a casa a Bamberg que fez uma campanha com a ONG Adote um Focinho e colocou a foto de quatro cães sem lar no rótulo para, com isso, incentivar a adoção de amigos carentes.

Rive Gauche – come-se divinamente

É perfeito para os dias de sol por suas mesas estarem em meio a um jardim e ao lado de árvores. Os comensais ganham a proteção de ombrelones brancos, os pets recebem um pote de água, logo que chegam, e o generoso espaço entre as mesas acomoda todos perfeitamente. O clima é tranquilo e contar com a segurança de um shopping, sempre é bom.

Da cozinha saem pratos franco-italianos. A experiência começa desde o charmoso couvert onde o pão é servido dentro de um saquinho de papel vegetal. Destaque para o saboroso penne com lascas de bacalhau do Chef Giampiero Giuliani. O bolinho quente de goiabada com sorvete de queijo branco e minimaçã do amor é feito para comer sozinho. E não pense que a sobremesa é pequena, e sim, escandalosamente deliciosa.

Gajos – para tomar vinho e comer tostadas (além de bacalhau)

Na esquina da Alameda dos Arapanés está o português Gajos, perfeito para almoços ou jantares em forma de pequenas entradas.

O espaço interno é lindo, mas a área pet friendly, limitada a calçada, não fica atrás. A fileira de mesas e cadeiras de madeira se espalha pela larga calçada. A parede e as luminárias externas procuram reproduzir a arquitetura das casas de Lisboa. Volta e meia, passa um avião, pois o aeroporto de Congonhas fica ali pertinho.

Comece com as tostadas, a de alcachofra é divina – como o nome sugere: são feitas com pão tostado e ingredientes no topo (parecem uma bruschetta). Ficar entre tostadas e uma garrafa de vinho pode ser um excelente negócio. E não perca os churros de doce de leite feito com massa fininha e oco por dentro, que vêm servidos em pequenos pedaços e dispostos ao redor do pote com doce de leite La Sereníssima, uma per-di-ção! O Pastel de Belém também ganhou nota máxima.

Outra expert em lugares pet friendly é a turismóloga Larissa Rios. No site turismo4patas, ela disponibiliza diversos estabelecimentos que aceitam os peludos. Selecionei cinco para aproveitar no feriado.

Matilha Cultural

Instalado no centro da cidade, possui galeria de arte e um salão multimídia pronto para receber exposições, pocket shows e outras iniciativas artísticas independentes. A arte de rua e os temas socioambientais são predominantes. Possui uma impressionante sala de cinema com 68 lugares, som dolby 7.1 e projetor digital de 35 milímetros para exibição de filmes gratuitos. E o melhor: os pets são super bem-vindos, inclusive na sala de cinema. O animal deve ser conduzido com guia e coleira.

Paris 6

O restaurante Paris 6 tornou-se referência pela cozinha francesa de bistrô, com cardápio diversificado e servido 24 horas por dia, durante todos os dias do ano. O nome vem do 6º distrito de Paris, bairro boêmio de Saint-Germain-des-Prés onde foi fundado o primeiro café do país, em 1686. Atualmente são unidades em São Paulo – Paris 6 Bistrô, Paris 6 Vaudeville e Petit Paris 6.

Com ambiente charmoso, sempre com exposições de obras de arte e fotografias, as casas tornaram-se ponto de encontro de intelectuais e famosos, além de apoiar espetáculos teatrais e outras manifestações artísticas. À frente do paris 6 está o empresário Isaac Azar, responsável pelo menu. O cardápio traz pratos típicos dos bistrôs e brasseries parisienses, releituras e criações do chef. Entre as sobremesas mais pedidas está o famoso Grand Gateau. Criação do próprio Isaac, o famoso bolinho francês – petit gateau – foi usado como inspiração, mas ganhou um toque inusitado com o picolé no meio. A ideia de fazer em proporção maior foi pensando no apetite de muitas pessoas, principalmente dos amantes de doces.

Veríssimo Bar

Verissimo Bar, que homenageia Luis Fernando Veríssimo, une gastronomia e literatura. Varanda, bar, deck e lounge fazem do espaço um lugar diferente e de destaque, seja para um almoço de negócios, pequenas reuniões, happy hour ou um papo de bar. O atendimento é atencioso e completa o ambiente. A gastronomia é variada, ou seja, une os clássicos das cozinhas de botequim, contemporânea, tradicional e propostas inventivas.

Pets podem ficar na área externa com seus donos, que apesar de pequena, você e seu mascote terão lugar garantido.

Ecculy

Com muita luz e muito verde, o restaurante Ecully é ideal para quem deseja esquecer que mora na correria da cidade de São Paulo. O espaço é amplo e charmoso, proporcionando a sensação de bem-estar, além de excelente para boas refeições ao redor de belas árvores. A cozinha da casa é variada, passando por diversos países como Espanha, Itália, Portugal, França e Brasil. O menu conta com três opções diferentes – há um para o almoço executivo, outro para o jantar e por último, para os finais de semana. O restaurante é Pet-Friendly e recebe bem aqueles que não desgrudam de seus animais de estimação.

Possui o espaço Pet-Friendly (área externa coberta com um toldo). Todos são bem-vindos e bem cuidados. Devem ficar na guia e sempre ao lado do dono. Disponibilizam um potinho com água fresca para cada pet.

Octavio Café

Localizado no coração da avenida Faria Lima, o Octavio Café, considerado um templo do café e a maior cafeteria da América Latina, proporciona aos clientes uma experiência gastronômica por meio da cultura do café. É o único do País a servir mais de 15 métodos de preparo diferentes. Moderno e sofisticado, possui um amplo cardápio, com opções de café da manhã, almoço, petiscos para o happy hour e jantar, sem contar a vasta carta de bebidas e uma boutique com utensílios e cafés especiais da marca, 100% brasileira.

São permitidos cães e gatos de pequeno porte (até 10kg). O cliente e seu animal de estimação são acomodados no deck. O animal precisa estar na coleira. Oferecem uma vasilha com água.

Pelúcia na banca

Para quem não tem pet ou quer conhecer mais sobre as raças, pode adquirir a nova coleção Filhotes Artlist Collection The Dog. A primeira edição é sobre Beagle e já está nas bancas. Em cada fascículo semanal, há uma miniatura da raça.

E não se esqueça, nos encontramos na próxima quarta, dia 04/11. Vamos falar sobre a crise. Será que o mercado pet foi afetado? Não perca!