Chegou a sexta-feira e com ela a Agenda Animal. Está preparado para os agitos desse final de semana? Então, vamos lá!

O sábado, dia 19/12, começa com o encontro Shitzu e amigos na Padocão (padaria só para pets), das 9h às 14h. Quem fizer compras acima de R$ 10,00, ganha uma foto no estúdio profissional da equipe Pet Foto Clube

Também no sábado, vai haver o lançamento do livro do fotógrafo Edu Leporo, sobre o projeto Moradores de Rua e Seus Cães (MRSC). Para deixar o evento mais divertido para os pets, será servida uma degustação de comida natural e sorvete. Tudo isso na MOM Cães e Gatos, que fica na Av Helio Pelegrino, 770 – Vila Nova Conceição.

E no domingo, dia 20/12, os cães de Rio Preto poderão aproveitar a manhã para conhecer os cães famosos do Instagram. Haverá muita diversão e informação para cães e donos.

Quem não gosta de um amigo secreto, não é mesmo?! E se for um AUmigo secreto, cheio de Itdogs (cães famosos da internet)?! Seu peludo também pode participar dessa festa! Basta ir neste domingo, das 14h às 16h, na Petz Morumbi, na Rua Aureliano Guimarães, 201.

Já sabe: temos um encontro marcado na próxima quarta-feira, dia 22/12, com muitas dicas sobre o comportamento dos peludos. Não perca!