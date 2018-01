Todo animal precisa de cuidado e carinho. Melhor ainda se pudermos aproveitar nosso tempo livre para desfrutar da companhia dos peludos. Nesse final de semana, curtição e cuidado estarão no mesmo lugar!

No dia 07/11, sábado, você poderá fazer uma avaliação odontológica na MOM Cães & Gatos. Basta ligar (11 3842-4258) e agendar um horário. Assim você descobre se está tudo bem com a saúde oral do pequeno.

A Escola Madre, juntamente com a ONG Amigos de São Francisco, fará no domingo, dia 08/11, das 9h às 18h, um evento super especial. Haverá aulas, foodtruck e venda de produtos, com renda revertida para a ONG. Quem não tiver peludo para levar, pode aproveitar e adotar um por lá.

Também no domingo, no DogLab, será o 1º Evento Pet focado em bem estar, destinado a pais de peludos. Os principais focos são alimentação, exercícios, necessidade psicológicas e produtos saudáveis. Serão workshops e palestras gratuitas a partir da 11h. Tudo para os amigos de quatro patas. Além disso, a parte da renda das vendas dos produtos será revertida ao Rancho dos Gnomos.

Se você está com medo da chuva, veja os shoppings que aceitam cães.

Você tem dificuldade para dar remédio para seu pet? Descubra como resolver esse problema. É na próxima quarta, dia 11/11.