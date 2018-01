Final de semana agitado para pets que gostam de coisas boas (quem não gosta?!)

O Sábado (17/10) começa com o evento pet da Audi Caraigá, chamado Au Audi. Será um dia repleto de atividades para humanos e peludos. Haverá food truck, degustação de alimentação natural, sorvetes e petiscos, embelezamento para pets e até sorteio de joias para cães. E, sem querer puxar a sardinha para o meu lado, terá uma super palestra sobre “como passear de carro com seu pet”. Ah, você também pode testar os carros em um test drive pet. Não esqueça de levar doação para as ONGs AMPARA Animal e Amigos de São Francisco.

No mesmo dia, das 10h às 16h, haverá degustação de comida natural para cães no pet shop natureba MOM Cães & Gatos. Pode chamar a galera que a comilança está garantida!

Também no sábado, das 15h às 19h, haverá o evento em comemoração a um ano da empresa CookieDog. Para entrar e se divertir a valer, basta levar 1 kg de ração. Toda renda será revertida para o Sr Valmir, protetor independente, que cuida de cães idosos. O evento será na famosa pet creche Dog Adventure, na Vila Mariana.

No domingo, dia 18/10, será o Dia dos Melhores Amigos no Clube de Cãompo em Itu (95 km de São Paulo). A entrada e o estacionamento são gratuitos. É uma ótima oportunidade para ensinar agility e adestramento para seu peludo. Haverá aulas e palestras sobre cuidados caninos. Aproveite o sol e faça um programa diferente.

Nos vemos na próxima quarta-feira, dia 21/10, hein?!