Esse tempo que não se decide… Uma hora faz frio, garoa e em seguida sai o maior sol. Calma, a agenda animal chegou para dar opções para todos os gostos e climas.

Nosso sábado, dia 24/10, começa com uma cãominhada na Vila Leopoldina, às 10h. Mesmos os cãezinhos preguiçosos podem participar. Haverá paradas estratégicas para degustações e sorteios. É uma ótima forma de conhecer um bairro que é cheio de fofurices.

No mesmo dia, a partir das 13h, haverá uma aula beneficente no Estúdio Velocity. Para participar, basta garantir seu lugar em uma das bikes por R$ 60,00. Os pets não podem participar da aula. E se você ainda não tem um peludo para chamar de seu, no mesmo local, haverá uma feira de adoção, das 9:30 às 18:30h.

E para finalizar o sabadão, um programa cultural. Acontecerá o lançamento do livro “Cara de um, focinho do outro” do médico veterinário Marcos Fernandes. Será a partir das 16h no Shopping Pátio Paulista. Leve seu pet e descubras histórias de amor entre tutores e animal.

Se no domingo fizer sol, aproveite todos os parques que a cidade oferece, mas se fizer frio ou chuva, vá para passear em um shopping pet friendly.

Até quarta-feira, dia 28/10, com diversas dicas para que adora os animais.