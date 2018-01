A previsão do tempo indica que neste final de semana fará sol. Acredita?! Depois de muitos dias de chuva, o astro rei promete aparecer para iluminar a nossa Agenda Animal.

O sábado, dia 12/03, começa com a Feirinha Vegana Solidária de ONGs, das 10h às 18h. Será no Espaço Surya Brasil, que é uma empresa contra maus tratos de animais, e possui certificado por não utilizar ingredientes de origem animal e não fazer testes nos peludos.

No mesmo dia, haverá o Pet Madá, das 12h às 17h. Esse é um evento Pet na Vila Madalena, descolado e divertido teremos DJ, food bike, novidades no setor Pet como: Outlet só para Pets, presença da Itpet Valentina a pug da Vila Madalena, food bike Decadelícia para humanos, sorvete gourmet, sorteios e brindes, serviço de dog Walker/Pet sitter, hotel e Day care na região, alimentação Pet e produtos e acessórios para Pet. A ONG Clube dos vira latas estará presente com cães para adoção. Tudo isso embalado pelo DJ Chris Soouldeep.

Também no sábado, a partir das 14h, terá o Encontro de Golden Retriever e Amigos. Para participar, há algumas regras: Cães Machos devem ser castrados, fêmeas no cio não devem ir, levar cata-caca, animais devem permanecer na guia e coleira. Para diversão, terá 450m2 de área com playground, piscina e loja especial. As inscrições devem ser feitas pelo e-mail fleitao@quintaldosbichos.net ou telefone 2372-2904.

Não se esqueça do nosso encontro na próxima quarta-feira, dia 16/03. Até lá!