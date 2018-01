Sexta-feira chegando e cá estamos com a Agenda Animal para animar o final de semana!

Nada de ficar em casa. Aproveite o sol para passear com o peludo. Lembre da importância de hidratá-lo e evite as horas mais quentes do dia.

Vamos aos eventos:

A itcat Yumi é a garota propaganda do evento para gatos que acontecerá no sábado dia 19/09, das 10h às 14h no Petland. Se quiser se juntar aos mais de cinco mil seguidores da gatinha, basta procurar por @omg_sayuri. Não tem como não se apaixonar.

Depois do evento para os amantes de gato, não volte para casa, já emende para o Pet Day da Tigresse. A loja localizada no coração dos Jardins terá um dia exclusivo para receber os amigos de quatro patas e lançar sua nova coleção. A renda será revertida para a ONG de 4 por você.

Nada de cansaço, pois para fechar o final de semana com chave de ouro, haverá a festa do itdog Bob (@bob_goldenretriever) no domingo, dia 20/09, das 15 às 19h. O aniversariante e seus irmão (aves e roedores) prometem agitar bastante, para todos ficarem cansados até segunda-feira.

Mais uma semana com ótimos motivos para sair de casa.

Nos vemos na próxima quarta-feira, dia 23/09. Até lá!