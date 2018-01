Você sabia que uma das melhores diversão para um cão é poder correr livre e solto, ao lado de seu dono?

Na Agenda Animal dessa semana, há diversas dicas de eventos e locais para você soltar os cachorros (gatos, coelhos, etc), sem medo.

No sábado, dia 02/04, das 12h às 17h, o DogLab abre suas portas para a Feijoada Beneficente em prol da campanha Uma Tonelada de Ração e Amor. A empreitada já chegou a mais da metade da meta, mas ainda falta. São só mais alguns dias para poder ajudar e doar ração para os animais que ainda não tem um lar. Então, que tal colaborar de uma maneira super gostosa curtindo uma deliciosa feijoada?! Para os veganos de plantão, haverá a opção sem bicho (eba!). A entrada custa R$ 35,00 e você come à vontade. Não esqueça de levar a doação em ração e seu peludo para se divertir nesse espaço fechado.

E no domingão, dia 03/04, das 14h às 20h, prepare o esqueleto humano e canino para a super balada Domingo sem Coleira. Acontecerá no DogLab, ao som dos DJs da casa e com o 4Brothers Food Truck. A entrada humana custa R$ 10,00. Cães e crianças até 12 anos não pagam. A diversão e a liberdade (sem coleira) estão garantidas!

Se você e seu peludo preferirem correr no parque, clique aqui e conheça diversos parques de São Paulo que são cercados. Pode soltar seu cão sem medo dele fugir.

