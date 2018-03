Agosto chegou muito rápido. E com o mês conhecido como “mês do cachorro louco”, chega a nossa Agenda Animal. Descobra todos os passeios, para os diferentes perfis de pets. Nada de ficar em casa!

Aniversário Projeto Cão Sem Fome

O final de semana começa com o 6º aniversário do Projeto Cão Sem Fome. Além de se divertir, você poderá ajudar protetores independentes, que resgatam cães e gatos em situação de risco. Será no dia 06/08, das 13h às 19h, na Mooca.

Festa Espacial do Mac

Um schnauzer muito fofinho, chamado Mac, irá comemorar seu aniversário com muita diversão e petiscos caninos. Ele convida todos os aumigos para a festa no sábado, dia 06/08, das 14h às 19h, no Pet Club Jardins.

Campeonato Brasileiro de Agility

No Clube de Cãompo, em Itu, as olimpíadas começam com a corda toda, no dias 6 e 7 de agosto (sábado e domingo), das 9h às 17h. A 18ª edição do Campeonato Brasileiro de agility terá espaço para profissionais e amadores. O evento contará com a presença do árbitro internacional Tamás Tráj, da Hungria, que também estará no Mundial “Agility World Championship 2016”, na Espanha.

A entrada e o estacionamento são gratuitos, e por isso o evento pede a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao asilo São Vicente de Paulo em Itu ou um pacote de ração canina para a Associação de Socorro e Proteção aos Animais de Itu (ASPA). Os visitantes contarão com arquibancadas cobertas e praça de alimentação.

Cãorrida Shopping Aricanduva

E por falar em olimpíadas… Para pets em boa forma, no dia 07/08 (domingo), das 8h às 12h, haverá a 4ª Cãorrida do Shopping Aricanduva. O evento contará com corrida, caminhada, percursos de agility e sorteios. No ano passado, o evento reuniu 3 mil visitantes e seus cãezinhos!

Passeio Canino em Salto

Mas se seu peludo não tem fôlego para correr, não se preocupe. Em Salto, no domingo (07/08), das 9h às 13h, haverá o 10º Passeio Canino de Salto. Será um ótimo momento de interação e brincadeiras.

Encontro de Shitzu lovers

Você tem um cãozinho da raça shitzu ou é apaixonado pela raça? No domingo, 07/08, às 13h, haverá o 1º encontro dos shitzus lovers, no Parque Villa Lobos, em São Paulo. Leve um kilo de ração para ajudar os cãezinhos que ainda não tem lar.

Lançamento Guia Pet Friendly Mosaico

Você e seu pet adoram passear e até viajar juntos?! Então você não podem perder o lançamento do Guia Pet Friendly Mosaico, no domingo, dia 07/08, das 14:30 às 17:30, na Livraria Cultura da Av Paulista. No livro você encontrará dicas de onde ir com seu pet em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Monte Verde, Cancún e Buenos Aires. Todos os lugares foram visitados – provados e aprovados pela jornalista Cris Berger.

Aniversário Ampara Animal

Dia 09 de agosto, terça-feira, a partir das 20h, a AMPARA Animal completa 6 anos de uma trajetória repleta de batalhas e conquistas em prol dos animais. Para comemorar, haverá um mega festa no Bar Alto da Harmonia , com tudo incluso e 100% da renda revertida para a ajudar onças vindas de maus-tratos que estão na Associação Mata Ciliar. Os ingressos, no valor de 100,00, podem ser adquiridos pelo email eventos@amparanimal.org.br! Para saber mais sobre o projeto, acesse www.kickante.com.br/tocadaonca

Trilha nível fácil

No sábado, dia 13 de agosto, das 9h às 16h, será a 44ª edição da Gang na Trilha, em Santa Isabel na Fazenda Vale das Cachoeiras, a 68km da Zona Norte de São Paulo. Aproximadamente, 1h20min de viagem. Desta vez a trilha de nível fácil convida a todos, mesmo se muito preparo físico. Serão duas horas de caminhada, com percurso de 4,4 km. O intuito é aproximar peludos e tutores, num momento de diversão e alegria, junto à natureza. As inscrições devem ser solicitadas pelo e-mail gangdozeca@gangdozeca.com.br

Um Dia de Cão

No mês de agosto (dia 20/08, sábado), também haverá o “Um Dia de Cão”, na Pousada Águas Do Vale, das 8:30 às 17h. Além da tradicional trilha com o adestrador Richardson Zago, haverá atividades para humanos, como piscina, sauna e ofurô. Também estão inclusos o café da manhã, almoço e café da tarde. As inscrições devem ser feitas por e-mail contato@zagoadestramento.com.br

VIP Pet Day

Que o pet é muito importante, todos sabem. Mas e quando ele tem um dia especial, para brincar e relaxar?! Será no sábado, dia 20/08, das 10h às 17h, no Pet Shop RelaxPet. Serão diversas marcas pets para oferecer entretenimento, informaçõa, produtos e serviços para humanos e pets.

Encontro Bulls&Amigos

No sábado, dia 20/08, a partir das 10h, haverá o encontro dos apaixonados pela raça Bull Terrier. Apesar de terem cara de maus, são muito doces. Você poderá conferir essa fofura no Cantinho do Miau & Auau. Serão sorteios, Food Trucks e Food Bike com comidas deliciosas, muitos fornecedores expondo seus produtos, brindes exclusivos, sorteios, roupinhas pets, artigos de decoração, rações com desconto e um mega espaço para brincar com os nossos filhos de 4 patas. O Grande diferencial desse encontro é que não teremos restrições com nenhuma raça, por isso o nome Bulls e Amigos.

Cãominhada Solidária

No sábado, dia 27/08, das 9h às 12h, será a Cãominhada Solidária da Infitniti Fitness. Os participantes e seus pets irão se concentrar em frente a Infiniti Academia, partindo para Cãominhada pelas Ruas do Comércio da Casa Verde, com chegada a Praça do Centenário. Será um percurso de 1 km. O evento tem como objetivo ser um polo de arrecadações e divulgação de abrigos e causas que envolvam animais abandonados. Se você não tem um peludo, você poderá adotar durante o evento, com a ONG Ajuda Animal.

Para fazer parte da ação, basta fazer a inscrição doando ração, jornal, produto de limpeza ou cobertor. No ato da inscrição, o participante ganha um número para concorrer a prêmios.

Pet Zone na Vila Madalena

No domingo, dia 28/08, das 9h às 19h, haverá um cantinho para os pets na 39ª Feira da Vila Madalena. Uma das maiores e mais tradicionais feiras de arte e entretenimento de SP está abrindo pela primeira vez um espaço pet, o Pet Zone. O evento, que faz parte do calendário oficial da cidade de São Paulo, conta sempre com mais de 100 mil visitantes de todo o Brasil, além de turistas do exterior. O evento ocupa 4 quarteirões de arte, gastronomia, shows, rua das Crianças e agora vai contar com um super espaço PET!

Com todas essas possibilidades, vamos passear!