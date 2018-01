Com a chegada do final de semana, as energias se renovam e tudo que os pets querem é passear com seus donos. Por isso, a Agenda Animal está aqui para te dar dicas de onde se divertir ao lado do peludo.

Neste sábado, 19/03, a partir das 11h, haverá o lançamento do Happy de pelúcia, o mascote da ONG Patas Therapeutas. O dinheiro é para ajudar a manter o trabalho dos cães terapeutas em hospitais e casas de repouso. Aproveite o evento para degustar dos quitutes da Galeria Pet (para humanos e pets).

No mesmo dia, das 11h às 15h, na Al Lorena, 1641, a ONG Desabandone, em parceria com a loja Vida Bela fará o lançamento da nova coleção. Haverá degustação de comida natural para o peludos.

No sábado e domingo haverá a etapa final da Copa CBA de Agility, no Clube de Cãompo, em Itu. É uma ótima oportunidade para ensinar seu peludo a praticar agility e brincar nos 60 mil m2. Todos os animais devem ser levados na guia.

Nosso próximo encontro será na quarta-feira, dia 23/03, com mais assuntos sobre o comportamento dos animais. Até lá!