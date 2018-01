Com a proximidade do natal, muitas ONGs estão aproveitando para fazer seus bazares e ajudarem peludos que ainda não tem lar. É uma ótima oportunidade para adiantar a compra dos presentes e ainda beneficiar quem precisa. Mas se você gosta mesmo é de uma boa bagunça , quer dizer, diversão ao lado do seu amigo, esse final de semana está recheado de opções em diversas cidades.

O dia 12/12, sábado, começa com um delicioso almoço para humanos e cães, das 13h às 17h. É o lançamento do cardápio pet 100% natural do restaurante La Pasta Gialla, que fica na Alameda Lorena, 1285.

No mesmo dia, das 15h às 18h, a loja Coisas da Doris lança sua coleção 2016, com artigos pets e muita diversão. Os primeiros 50 clientes ganharão presentes especiais.

No dia 12 de novembro, das 11h às 14h, acontece Pet Memorial o Natal Pet em São Bernardo do Campo. A festa tem o objetivo de reunir toda a família e seus animais de estimação, em um dia repleto de atividades. Uma das principais atrações será o concurso de fantasias caninas. Os três cães mais carismáticos e que estiverem vestidos de Papai Noel de forma mais original serão premiados. Outro destaques desse ano será a Mini Fazendinha, onde as crianças poderão interagir com mini porcos, vacas, cavalos, touro, coelhos, cabras, lhamas, entre outros. Para participar, basta levar 1 kg de ração, que será entregue à ONG Amigos dos Bichos, ou um brinquedo novo (ou usado e em boas condições), para doação às crianças da creche Lar Assistencial Mãos Pequenas.

Mesmo quem não tem peludos pode ajudar! No sábado, dia 12/12, das 10h às 20h, terá o bazar na ONG Amigos de São Francisco no Hotel Emiliano. Mas dessa vez os amigos de quatro patas não podem ir.

Convite para os peludos cariocas: para encerrar a campanha Passeio Bom pra Cachorro da Ampara Animal, haverá um passeio bem divertido, das 11h às 14h, no Park Clube do Totó, no Recreio dos Bandeirantes. Não esqueça de ir com uma roupa própria para se sujar. A diversão é garantida!

O Memorial da América Latina preparou uma programação especial, para os dias 12 e 13 de dezembro, a partir das 10h. Será o 4º Festival de Sorvetes. O evento mistura os antigos modelos de sorvete como: banana split, colegial e os novos formatos como as paletas mexicanas, gelatos italianos e frozen. Tem opções veganas, sem lactose e sem glúten. Claro que os peludos são bem vindos!

Apesar do evento se chamar “Natal dos Frenchies”, não precisa ser dessa raça para curtir o evento. Este é um projeto idealizado por 3 integrantes do Grupo Frenchies – SP, Marcela, Natasha e Fernanda, tutoras dos dos bulldogs francês, Petrus, Boo e Briza. O objetivo para a realização do encontro “Natal dos Frenchies” é proporcionar a troca de experiências entre os donos, além de proporcionar uma comemoração especial e única para os pets. Para participar do encontro na Pet School (Rua Clélia, 701), você deve comprar um ingresso por humano, no valore de R$ 35,00.

No domingo, 13/12, também haverá diversos bazares. Das 10h às 19h, será o da Ampara Animal, na Vila Nova Conceição. A venda das diversas peças lindas terá a renda revertida para protetores e ONGs de animais abandonados.

Também no, domingo 13/12, das 13h às 21h, acontece a Circus Vintage Fair 2015. O evento, idealizado pelo Circus Hair, tem o objetivo de estimular a venda de produtos usados e de peças únicas feitas manualmente e, claro, de celebrar o vintage. O público confere a participação do chapeleiro Du E-Holic, do Brechó Minha Avó Tinha e do Sebossauro Discos. A música fica com a banda folk O Bardo e o Banjo e com os DJs que se revezam ao som de MPB, swing jazz, rock 80, funk e soul. Todos os pets são bem vindos nessa festa que ocorrerá na rua Augusta, 1026, Consolação.

Em Cotia, no domingo, dia 13/12, das 13h às 17h, vai acontecer o Natal Animal da Cãominhando. Além de se divertir e comer, você pode fazer comprinhas e ajudar animais de rua. Ah, e se quiser um novo membro para a família, também haverá feirinha de adoção.

Você está preocupado com os fogos de final de ano? Fique tranquilo que na próxima quarta-feira, dia 16/12, darei diversas dicas para minimizar o medo dos peludos. Até lá!