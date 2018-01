O melhor feriado do ano chegou: dia das crianças! Apesar do dia dos animais ter sido no último domingo, 04/10, nada impede de comemorar novamente.

Foi pensando nisso que os It Dogs Coockie e Shoyu vão comemorar o aniversário de um aninho na nova padaria pet. Isso mesmo, é uma padaria com comidas e petiscos só para os peludos. Mas se os proprietários ficarem curiosos, também podem experimentar. Vai ser no sábado, dia 10/10, das 12 às 18h.

A melhor parte de não trabalhar é poder curtir a cidade ao lado do melhor amigo. Há muitas opções de parques, praças, shoppings e até restaurantes que aceitam os peludos. Mas se você quer dar uma fugidinha da capital, há muitos hotéis próximos aos grandes centros que são pet friendly. Hotéis fazendas costumam aceitar cães, inclusive de grande porte. É um ótimo momento para se divertir e relaxar ao mesmo tempo. E para quem é aventureiro, há inúmeras opções de esportes radicais que podem ser feitos com os peludos.

Shoppings que aceitam animais

Parque para cães

Lembre que para viajar, é preciso tomar alguns cuidados. Veja algumas dicas nos links a seguir.

Dicas para viajar de carro

Como preparar uma viagem de avião

Mantenha seu pequeno sempre saudável, saiba como mantê-lo longe de pulgas e carrapatos.

O texto de hoje foi curtinho para que você possa aproveitar mais e mais.

Não se esqueça do nosso encontro na próxima quarta-feira, dia 14/10. Até lá!