Se você é paulistano, seu final de semana será prolongado, por conta do aniversário de São Paulo (25/01) ser segunda-feira. Mais um dia para aproveitar a cidade e passear com seu peludo.

São diversos parques, shoppings, praças, bares e restaurantes que aceitam os amigos de quatro patas.

Se você prefere viajar, sugiro escolher o Rio de Janeiro. Além de um lindo destino, a cidade carioca se mostrou extremamente Pet Friendly. A ponto de ganhar um Guia Pet Friendly.

Depois do Guia Pet Friendly de São Paulo, a jornalista e fotógrafa Cris Berger chega ao Rio de Janeiro. E a técnica de apuração segue a mesma: “só falo de lugares provados e aprovados”, diz a autora, que ficou muito entusiasmada com a quantidade de espaços pet friendly da capital fluminense.

Cris visitou diversos bairros, testando e aprovando os lugares selecionados para o Guia. Para garantir a qualidade das informações sobre os serviços oferecidos aos pets, fez questão de conhecer os espaços sempre acompanhada de um deles. “Não posso imaginar indicar um lugar pet friendly sem testá-lo junto com um cachorro”, disse a escritora.

A mascote do Guia, no entanto, é a sharpei Ella, de patinhas tortas, que Cris adotou em janeiro de 2015. Ella participou da primeira etapa das apurações e atuou como ‘modelo’ em várias fotos do livro. Na segunda etapa, um novo elenco de pets foi escalado. “Achei importante convidar outros cães para fazer as visitas comigo, pois eles costumam se portar de forma diferente uns dos outros”, explica Cris. “Além disso, a Ella teve que dividir as atenções e ficar menos exibida”, brinca a autora.

A proposta do Guia Pet Friendly é ajudar os leitores a encontrar lugares onde eles possam relaxar, saborear um bom prato e tomar um drink, sem precisar abrir mão da companhia de seu pet. Entre os lugares que entraram no Guia carioca estão hotéis, restaurantes, bares, cafés, livrarias e áreas ao ar livre.

O lançamento do Guia Pet Friendly RJ

Para lançar o Guia no Rio, Cris Berger se juntou a Roberta Sudbrack, com seu novíssimo bar Da Roberta, o pet must da Cidade. Juntos, dia 23/01 das 15às 19h, a turma de dog lovers fará uma verdadeira festa na Rua Tubira – 8A (Leblon), em prol dos amigos de quatro patas: o que for vendido de SudDog e Jeffrey Red Pilsen será revertido em prol da ONG de ajuda animal Paraíso dos Focinhos. É dia para levar os cachorros e deixar que sejam felizes!

Nos vemos na próxima quarta-feira, dia 27/01, com informações do comportamento dos animais. Até lá.