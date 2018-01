Esse final de semana está especial. Dia 04/10, domingo, é comemorado o dia internacional dos animais. Para os católicos, também é dia de São Francisco, o santo que cuida dos bichinhos. Isso porque ele tratava a todos como irmãos, incluindo as plantas e os astros.

Como é uma data muito especial, teremos agenda para São Paulo e Rio de Janeiro. Esse negócio está muito chique!

São Paulo

O final de semana já começa animado com a inauguração da loja Petland Perdizes (Rua Apinajés, nº 550). Com 180 m2, segue o padrão das demais unidades que já estão funcionando em São Paulo, com ampla oferta de produtos e serviços, eventos de adoção de cães e espaço exclusivo de socialização para os animais interagirem com os clientes.

Você já ouviu falar em virada cultural. Agora lhe apresento a primeira Virada Animal. Acontecerá nos dias 03 e 04 (sábado e domingo) das 10h às 22h na Av. Prof. Alceu Maynard Araújo (Granja Julieta). O projeto tem como objetivo principal chamar a atenção do público para a causa animal e para a necessidade de ajuda aos pets. Idealizado pela 4CÃO, o evento reunirá gastronomia, entretenimento, compras e diversão para quem ama bicho e bicho que ama gente. Haverá também food trucks, bike foods, e barracas de comidinhas para todos os gostos, no melhor estilo de feirinha de rua. Cães e humanos são bem servidos!

Também nos dias 03 e 04 haverá a tradicional festa de Sâo Francisco de Assis na paróquia com o mesmo nome, que fica na Rua Borges Lagoa, 1209, na Vila Clementino. No domingo, às 11:30h, haverá a missa ecológica, com a benção dos animais dentro da igreja. Após a cerimônia, será oferecido um bolo para os cães.

Para começar o domingo em forma, a clínica veterinária Callvet fará uma caminhada pelo dia mundial dos animais. A concentração acontecerá às 8h na Rua Oscar Porto, 189. O destino será o prédio da Gazeta, na Paulista.

Se você prefere ir ao parque, aproveite o lançamento do desenho “O mundo animal de Bibi” no Parque Villa Lobos, das 10h às 18h. Será uma grande festa com a Ampara Animal. Muitos cães e gatos estarão aguardando para serem adotados.

Para finalizar o domingo com chave de ouro, haverá o lançamento do calendário Celebridade Vira-lata 2016 na Casa das Caldeiras (Av Francisco Matarazzo, 2000), das 14 às 20h. Haverá presença de ONGs, gastronomia vegana, bazar, palestras, exposição de arte e Show da Rosas de Ouro. Ajude a ONG com ração e tapetes higiênicos (arrecadação no local do evento).

Rio de Janeiro

No dia dos animais, 04/10 , o Club Pet fará um evento no Parcão da Lagoa com muitas atividades para cães, crianças e adultos, como o buffet de doces e salgados, espaço kids, benção dos animais e sorteio de brindes. Se você ainda não tem um peludo ou quer aumentar a família, haverá feirinha de adoção em parceria com a Ampara Animal.

Para ajudar humanos e bichanos a se locomoverem de forma segura, confortável e fácil, estará disponível, no Rio de Janeiro, o uberPET. É a parceria entre a famosa marca ZeeDog e a Uber.

Basta usar o app Uber (apenas dia 04/10, das 9h às 18) e selecionar a opção uberPET. Um carro chega em poucos minutos para que você possa se deslocar com o seu animal para qualquer lugar da cidade. Todos os veículos disponíveis no uberPET estarão equipados com uma manta da Zee Dog, que protege o banco do carro para que você não precise se preocupar.

E quem pedir um uberPET também irá ganhar um cartão de 20% de desconto para compras na loja da Zee.dog. Quer contar a novidade para aquele seu amigo, que também tem um animalzinho, mas ainda não conhece a Uber? A gente te ajuda! Os usuários que inserirem o promocode UBERZEEDOG ganham R$30 de desconto na primeira viagem.

Campinas

Dia 04/10, às 9h terá o 1º Encontro Cãopineiro no Kartódrono do Parque Taquaral (portão 6). Haverá sorteio de cestas e brindes. Todo valor arrecadado vai para ajudar no tratamento (fisioterapia, acupuntura, etc) da Golden Retriever Luna (@princisa_luna_golden), que possui uma sequela, devido a uma mordida na cabeça quando era filhote.

Esse final de semana está bombando! Nosso próximo encontro será no dia 07/10, quarta-feira. Você irá se emocionar com lindas histórias, em homenagem ao Dia Internacional dos Animais. Até lá!