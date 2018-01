Neste sábado, 05/12, é comemorado o dia internacional do voluntariado. E não é só humano que pode ser voluntário. Você já ouviu falar na Terapia Assistida por Cães (TAC)? São animais que visitam hospitais, residências de idosos e até clínicas para levar alegria para os pacientes.

Em comemoração a essa data, será lançado o livro “Terapia Assistida por Animais”. Além de explicar o que é a TAC, pontua quais os benefícios e como pode ser feito. As organizadoras do livro são as professoras do Instituto de Psicologia da USP, Emma Otta e Marie Odile Chelini. O lançamento será das 17h às 19:30h, na Livraria da Vila em Pinheiros, que é pet friendly!

No mesmo dia, das 10h às 18h, haverá o coquetel de lançamento da marca PuraPet de alimentos naturais. Será na MOM Cães e Gatos, famosa por apoiar a alimentação natural dos pets. É uma ótima oportunidade para descobrir se seu pet aprova esse tipo de comida e já aderir ao modelo de vida saudável.

Você gosta de animais e arte? Então você não pode perder a oficina de grafite que ocorrerá no Conjunto Nacional, também no sábado, das 15h às 17h. Essa atividade faz parte da exposição “É o Bicho”. São diversas obras com a temática pet. Você pode curtir, ao lado do seu peludo, das 9h às 21h, até o dia 15/12, dentro do Conjunto Nacional.

E no domingo, se fizer sol, você pode curtir um parque. Mas se chover, não deixe o pequeno em casa e aproveite os shoppings da cidade. E por falar em shopping, o Santana Parque Shopping receberá 50 animais para doação do Instituto Luisa Mell, no dia 05/12, das 10h às 18h.

Na próxima quarta-feira, dia 09/12, falaremos mais sobre o comportamento dos animais. Não perca!