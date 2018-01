Quero pedir desculpas por não ter incluído os gatos na agenda. Como os cães são animais sociais e amam passear, imaginei que apenas eles fossem gostar dos eventos. Para minha surpresa, no último final de semana, no Rolê das Patas, encontrei um gato chamado Oscar. Mesmo rodeado por cães, ele ficou super tranquilo no colo do seu dono. E detalhe, Oscar tem Instagram (@oscar_o_exotico).

Se eu já fiquei feliz com o gato Oscar, imagine meu ataque de Felícia quando eu encontrei o coelho Bibi! Realmente, eu preciso rever meus conceitos de animais sociais. Por isso, convido todos os bichos (não só cães) para os eventos em São Paulo e Santos.

No sábado, dia 04/07, a partir das 14h, haverá a inauguração da Primeira Mostra de Arte Felina. Serão 20 artistas internacionais, de diversas técnicas, expondo seus trabalhos sobre gatos, para humanos e bichanos. Nada melhor do que a arte para refletir sobre a importância destes animais nas nossas vidas, não é mesmo?!

A ideia dessa exposição é conscientizar sobre os cuidados e carinho que todo ser vivo precisa. Mas também visa ajudar, contribuindo com instituições que trabalham para melhorar a vida de animais abandonados. Quem quiser apreciar as obras outro dia, pode ir até o dia 11/07, das 11h às 19h. Para os peludos praianos, domingo promete! Haverá a Cãominhada, na orla de Santos, entre os Canais 4 e 6, das 10h às 14h. Na sua décima primeira edição, é considerado o maior evento do segmento na região, que movimenta e aquece o mercado pet. Neste dia, milhares de animais (não apenas cães) têm acesso a serviços gratuitos. Para isso, serão montadas tendas ao longo do percurso de 1 km.

A Cãominhada também pensa nos bichinhos sem lar. Os participantes, que doarem um quilo de ração, ganharão um brinde especial. As doações serão encaminhadas para organizações que protegem a vida animal. O evento para toda a família, conta com o Espaço Criança, com tendas para pintura facial e esculturas em balões, além de desenho para colorir e atividades de recreação. Para toda família mesmo! Quem fará o show, ao meio dia, será a Familia Lima.

Intitulado “Os Reis do Clássico”, o show promete agradar até os ouvidos mais exigentes. Com 20 anos de carreira, os músicos reúnem os grandes sucessos desta trajetória em um único show. O ecletismo de estilos está nas músicas clássicas, que recebem releituras, e naquelas dos já conhecidos compositores, como Renato Russo. O grupo promete surpreender, inclusive aos animais, com seu ecletismo. “Primavera”, de Vivaldi, “Serenata Noturna”, de Mozart, “Funiculì Funiculà”, “Fígaro” e a abertura de “Guilherme Tell”, de Rossini, são exemplos do que poderá ser apreciado no show.

Agora é só rezar para o clima melhorar. A previsão para o finds é de frio e chuva. Alguém conhece alguma simpatia para melhorar o tempo?

Serviços

Mostra de Arte Felina

04 a 11 de julho das 11h às 19h

Rua Oscar Freire, 2221

Cãominhada de Santos

Dia 05/07 das 10h às 14h

Av. Bartolomeu de Gusmão, entre os Canais 4 e 6