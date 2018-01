Sabe aquela história que dieta só começa na segunda?! Vale para essa semana. Esqueça o regime no final de semana. Posso te garantir que vai valer a pena.

O finds começa com degustação de sorvete na MOM Cães e Gatos, no sábado, dia 26/09, das 14h às 16h. Além do peludo poder se refrescar, poderá aprender como preparar essas delícias em casa. Haverá um mini curso sobre alimentação natural. Para participar é preciso fazer inscrição pelo tel (11) 3842-4259. Aproveite para levar sua doação para o Projeto Moradores de Rua e Seus Cães.

Domingo é dia de comer bem, não é mesmo?! Com a chegada da primavera, a Cãolinária e o Frey Café estão preparando a Festa da Primavera. Haverá lançamento dos novos petiscos, com degustação para cães e gatos. O evento é gratuito e acontecerá no dia 27/09, das 12h às 16h, na Rua Frei Caneca, 703.

Se você não abre mão da dieta mesmo nos finais de semana, não se preocupe, há opções para todos! No Shopping Jardim Sul, no Morumbi, já começou a 4ª edição do Click Pet. Você pode levar seu pet e ser fotografado no Studio Pet, que foi montado em frente ao espaço dos clientes.

A programação já começou e vai até domingo, dia 27/09. Além do estúdio, que funciona sexta e sábado das 10h às 22h e domingo das 14h às 20h, haverá outras atrações. Sábado, dia 26/09, das 16h às 18h, haverá apresentação de agility. E para os pets que gostam de saber sobre as tendências da moda, haverá um desfile no dia 27/09, domingo, às 18h.

Independentemente de onde for seu passeio, lembre-se de oferecer bastante água para o peludo. Filhotes e idosos desidratam mais rápido e precisam de maior atenção.

Até próxima quarta-feira, dia 30/09, com dicas e curiosidades sobre os pequenos.