Finalmente agosto chegou ao fim e setembro começou de mansinho. Mas a partir deste final de semana, teremos muitos eventos para você curtir ao lado do seu peludo.

Inauguração Restaurante Pet Friendly

No sábado, dia 10/09, das 11h às 19h, será a inauguração da Casa Gengibre (Rua República do Iraque, 1403), um lugar especial para reunir os amigos humanos e de patas. Para este evento, o cardápio será feijoada tradicional, vegetariana e espetinho.

Golden Night

Também dia 10/09, a partir das 19h será a 1º Cãominhada Noturna Golden Nigth, onde seu Dourado, Dourada, e Cãovidados (aberto para qualquer raça) poderá desfilar nas alamedas do Parque do Ibirapuera. O ponto de encontro será no restaurante Sabor Ibira no portão 5. Haverá sorteios de brindes.

Pet Passeio Campinas

No domingo, 11 de setembro, a partir das 8h, irá acontecer o Pet Passeio, na Praça Arautos da Paz em Campinas (SP). Adultos e crianças de todas as idades poderão participar com seus animais de estimação. A inscrição custa R$ 35,00 e pode ser realizada em qualquer loja da 100% Pet de Campinas. Toda a renda arrecada nas inscrições será doada para as ONG’s Hospitalhaços e A.A.A.C (Associação Amigos dos Animais de Campinas). O evento contará com caminhada, demonstrações de adestramento, sorteios e até um Pet Check Up – espaço onde um veterinário estará à disposição do público para tirar dúvidas sobre saúde dos animais.

Um dia de Cão



Virada Aunimal

Adestrador comportamental Richardson Zago e sua Equipe. É um percurso tranquilo e seguro, bastante divertido e importante para a interação entre cães e humanos. A inscrição custa R$ 90,00 por humano e R$ 70,00 por cão e devem ser feitas pelo e-mail contato@zagoadestramento.com.br A trilha ocorrerá no sábado, dia 17/09, das 8:30h às 17h, na Pousada Águas Do Vale, em Atibaia. Serão trilhas e diversas atrações dentro da pousada, que tem total infra estrutura para receber humanos e peludos. É um ótimo momento de brincadeiras, supervisionada pelo

A Virada Aunimal invade o Iguatemi Alphaville e leva atrações e gastronomia para cães e seus donos. Será nos dias 17 e 18 (sábado e domingo), das 10h às 22h. É o primeiro acontecimento “cãostronômico” na região de Alphaville que reúne diversão, entretenimento e gastronomia para as famílias e seus pets.

ão consciente e cuidados iniciais com o novo amigo. A área externa do museu receberá uma feira gastronômica.

No domingo, dia 18/09, das 12h às 18h, O MIS (Museu da Imagem e do Som), em parceria com a AMPARA Animal , realiza a segunda edição do Um dia de cão (e gato!). Evento especial reúne exposição, live painting, gincanas para quem vier com seu cachorro, feira gastronômica e de produtores independentes, palestras, além de irresistíveis cães e gatinhos a procura de um lar. As crianças também ganharam uma programação especial: um espaço kids na área externa, onde poderão desenhar e assistir a episódios da série “O mundo animal de Bibi”, sobre adoç

Pet Party da Ricota

Essa não é uma festinha de aniversário qualquer. A ItPet Ricota receberá seus aumigos no DogLab, no dia 24/09, das 11h às 17h, para muita diversão sem coleira. Além disso, haverá para os dogs: degustações, massoterapia e dicas de comportamento. Para os humanos, haverá d ocinhos, picolés, biscoitinhos e sandubas gourmet, além de artigos de decoração, roupas e acessórios. A entrada é gratuita, mas doações são aceitas, de cobertinhas, mantinhas e caminhas (limpas e em bom estado), sachês (para cães ou gatos), tapetes higiênicos, areia higiênica, vermifugos ou antipulgas.



Petópolis

Já pensou em uma cidade desenvolvida para os pets? Isso será possível nos dias 24 e 25, das 11h às 21h, no Shopping Center Norte. Serão 500 m2 com restaurante, identificação para pets, academia, salão de beleza, cinemas e até escola para os peludos. Para quem não abre mão de compras, também haverá vendas de artigos pets.

Avaliação Oral no CERET

No dia 25 de Setembro, das 10 às 14 horas, o parque CERET receberá uma ação educativa em seu Espaço PET. O evento abordará o tema Avaliação Saúde Oral . O objetivo do encontro é explicar aos donos a importância dos cuidados com a saúde oral do pet, alertar e indicar as formas de prevenção de doenças mais graves.

Trilha Gang do Zeca

O Gang na Trilha acontecerá no dia 25 de setembro, em Atibaia, na Reserva Ecológica do Vuna, localizada a 60 km de São Paulo. O encontro será na Pousada Águas do Vale às 9h e a diversão rola até às 16h. Com nível fácil e difícil, para sua escolha, os cães poderão se divertir na cascata e gramado da pousada num terreno regular, e sem obstáculos, na fácil ou, de nível difícil nove km ida e volta, com subida acentuada na volta: para os fortes (cães e humanos). A trilha completa (ida e volta) terá duração de aproximadamente 4 horas e meia: serão três paradas para curtir lagos e nascentes e caminhar sem pressa. Após a trilha, será servido o almoço e, em seguida, brincadeiras com os peludos no gramado da pousada, lago e tirolesa. A inscrição de um humano e um cão é R$ 180,00 e deve ser feita pelo e-mail gangdozeca@gangdozeca.com.br

Pets na Praça do Morumbi

A EXTO Incorporação e Construção , através do movimento “Mãos a Obra”, adota há alguns anos a Praça João Travensolo Neto, localizada na Rua Domingos Lopes da Silva. O local é popularmente conhecido como “Praça dos Cachorros”, por conta da circulação intensa de peludos e seus donos. Para celebrar a entrega de equipamentos de agility para cães, saquinhos coletores de dejetos animais e bancos, haverá um evento, no dia 25 de setembro, das 9h às 17h. Haverá pipoca para os humanos, brincadeiras para os cachorros, foodtrucks, produtos à venda para pets e uma feira de adoção para aqueles que buscam aumentar a família.

