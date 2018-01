Quem disse que no outono não faz calor?! Com a temperatura nas alturas, a melhor opção é sair de casa para dar uma volta com o peludo. A Agenda Animal dá aquela forcinha para que você e seu pequeno tenham ótimos momentos juntos.

No sábado, dia 09/04, haverá mais uma edição do Um dia de cão, com a Zago Adestramento. As inscrições de humanos e cachorros devem ser feitas aqui. A pousada Águas do Vale, em Atibaia, está pronta para oferecer trilhas e muita diversão para cães e seus donos. Acorde cedo para aproveitar um dia inteiro de atividades. A saída está prevista para às 8h.

Se você gosta de correr, imagina praticar atividades acompanhado do seu amigo de quatro patas?! No domingo, dia 10/04 haverá o 3º SP Dog Run no Shopping SP Market, das 7h às 11h. Os ingressos estão disponíveis aqui. Se seu companheiro não está em forma, não se preocupe. Há duas modalidades: cãorrida e cãominhada de 2km. Além da prova, o espaço contará com diversas atrações.

Também no domingo, será o coquetel de lançamento da Temporada 2016 do Rolê das Patas, das 11h às 18h, na Galeria Pet (Rua Oscar Freire, 502). Além de muita comida e bebida para humanos e pets, o evento contará com música, live painting, gravação de plaquinha de identificação, e muito mais.

Por isso, nada de ficar em casa! Aproveite os parques e praças da sua cidade. Mas lembre de evitar os horário de maior calor, para não haver queimadura na patinha.

Nosso próximo encontro será na quarta-feira, dia 13/04. Até lá.