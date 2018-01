O carnaval já passou, mas a diversão e a folia continuam! Confira os melhores eventos para você curtir ao lado do seu pet.

Neste sábado dia 13/02, das 11h às 18h, será inaugurada a primeira galeria de arte dedicada exclusivamente a pets. A Galeria Pet conta com grandes artistas da área, como Fabio Polesi, Nilo de Medinaceli, Fokinha Art Worx, Mary D., Rodrigo Santos do Reis, Sid Lopes, Sascha Beeler, Décio Ramirez e Edson Ramos. Você pode comprar obras de arte prêt a porter ou encomendar algo customizado para seu pet, em vários estilos. Além das obras de arte, também terá trabalhos dos fotógrafos Lionel Falcon, Ana Paula Amaral / Retrato de Bicho e do Projeto Pet Session. Você poderá encomendar books fotográficos maravilhosos do seu pet, já pensou?

Um evento não é super bacana se não tiver comida, por isso a Padaria Pet oferece, para seu pet, uma ampla gama de petiscos e comidinhas, inclusive coisas fresquinhas, produzidas na própria padaria. Não se preocupe que também há gostosuras para os donos no Café Gourmet. Além de tudo isso, você pode fazer compras na Pet Boutique e descansar no It Pet Lounge.

Em 2016, o Carnaval não termina na Quarta-Feira de Cinzas. Pelo menos, para os cãezinhos de todos os tamanhos, raças e idades, que terão uma agenda repleta de atividades, no Shopping Pátio Higienópolis, culminando com o tradicional Desfile de Fantasias para Cães, no sábado, 13. Serão 50 cachorrinhos, que disputarão os prêmios nas categorias originalidade, simpatia e fantasia. Além do desfile principal, também estarão na passarela do Vão Central, do Pátio Higienópolis, 10 cães disponíveis para adoção, pela ONG Ampara Animal. Mas não é só isso. Serão diversas atividades recreativas, como agility, Food Truck Animal, exposição, palestras e adestramento.

Confira a programação completa aqui.

Nosso próximo encontro é na quarta-feira, dia 17/02. Até lá.